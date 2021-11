Horóscopo do dia: previsões para 17 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala









ÁRIES

O aprendizado é surfar com a vida, aberto para as mudanças. Continue disposto a ouvir e fazer concessões, caso seja necessário. Não é bom alimentar muitas expectativas nem esperar demais dos outros, pois tudo pode mudar de uma hora pra outra. Vale ficar atento para não se envolver em cobranças e discussões improdutivas. Vale também organizar as tarefas, evitar o estresse. É importante cuidar de seu equilíbrio emocional para que tudo ocorra bem no mundo lá fora. No fim da tarde, Lua e Vênus prometem um astral mais agradável.





TOURO

As emoções transbordam e muitas situações chegam ao ápice com a Lua quase cheia e a semana de eclipse, principalmente no mundo dos relacionamentos. Mantenha-se flexível e compreensivo para evitar conflitos. Procure também reservar momentos para relaxar, priorizar as tarefas mais importantes com profissionalismo. Cuidado para não assumir mais compromissos do que pode dar conta ou deixar passar detalhes importantes nos intercâmbios. O período é bom para as conversas e negociações, desde que evite a pressa.

GÊMEOS

Você pode ficar mais inspirado e comunicativo com a harmonia entre Lua e Netuno. Aproveite para promover divulgações, fazer contatos e alinhar interesses em negociações. Cuidado com posturas dogmáticas, esteja aberto para novos pontos de vista para antigas questões e conceitos. Procure combinar a sinceridade com a cordialidade. Assim o entendimento flui melhor, suas ideias e opiniões podem ser bem recebidas. Mercúrio segue em Escorpião, favorecendo um pensamento mais profundo e intuitivo.

CÂNCER

Na semana de Lua quase cheia com eclipse lunar, crises latentes podem vir à tona. Tudo para que possa seguir mais livre e leve. Procure cultivar a harmonia nos relacionamentos, é tempo de buscar novas soluções e possibilidades. Relações doentias, que estão por um fio, devem ser ajustadas, harmonizadas e equilibradas, ou não se sustentam. Ainda bem que Vênus segue em Capricórnio, favorecendo uma postura mais profissional, responsável e madura. Você pode e deve ceder um pouco se quiser chegar a um bom entendimento.

LEÃO

A vontade é de crescer, de buscar novos conhecimentos e aventuras. Mas se há algo que o prende e atravanca sua expansão, isso pode ficar evidente. Nessa semana o céu indica o clímax para muitas situações. Melhor evitar conflitos e confrontos. O que está por um fio pode se romper, mas é para o bem. Procure mostrar-se com mais leveza, aproveite para trocar informações com flexibilidade, comunicar o que pretende e conseguir colaboradores. Arme-se de prudência pra arquitetar planos, pesquisar melhor, esclarecer dúvidas.

VIRGEM

As emoções ficam à flor da pele com a Lua quase cheia. É importante fazer valer a parcimônia e a objetividade para prosseguir com seus projetos. Ainda bem que Mercúrio segue em Escorpião, favorecendo compreensões, pesquisas, análises e estratégias. Você pode estabelecer prioridades, evitar a pressa, promover correções e revisões. Com uma atitude madura e consciente você pode encaminhar o que se encontrava parado. Assuntos elevados, idealistas e filosóficos também estão favorecidos.

LIBRA

Compromissos marcados podem sofrer alterações. Cresce o desejo de liberdade, não convém provocar a rivalidade dos outros. É bom evitar conflitos, discussões e cobranças. Você vive o clímax ou o limite de muitas situações com a Lua quase cheia, que virá com um eclipse. Por isso é importante respirar fundo, reservar momentos de relaxamento e observar os acontecimentos. Não queira controlar os outros. Esteja aberto para bons contatos, para atualizar informações, ativar projetos, buscar mais equilíbrio nas trocas e intercâmbios.

ESCORPIÃO

Procure manter-se atento aos assuntos, às ideias ou temas que dominam seus pensamentos nos durante o período. O céu indica um período de mudanças e libertações importantes. Você pode perceber com mais clareza o que é preciso ser deixado para trás. O período está mais dinâmico, mas evite envolver-se em confrontos. Vale deixar alguma folga na agenda para lidar com assuntos que podem emergir. Ainda bem que conversas maduras e conscientes estão favorecidas. Vale também renovar a energia com caminhadas e passeios.

SAGITÁRIO

Liberdade e independência devem falar mais alto. Procure pegar mais leve consigo mesmo e com os outros, pois as reações emocionais tendem a se exaltar. Com a Lua quase cheia, relações baseadas em dependências, expectativas irreais e carências desmedidas ficam mais evidentes e podem até mesmo se romper. Há necessidade de mais diplomacia, aprofundamento e objetividade para que não crie conflitos ou dê o passo maior que a perna. Continue a respeitar seus limites, contento excessos e desperdícios.

CAPRICÓRNIO

O período de finalizações importantes continua. Procure respeitar o tempo das coisas, não é hora de acumular compromissos, agir com pressa e exigir muito da saúde. Diplomacia, gentileza, cautela são fundamentais. Ainda bem que Vênus segue em seu signo, favorecendo os intercâmbios profissionais, maduras e conscientes. Respire fundo para controlar a ansiedade. Para refletir: em meio aos ruídos externos e internos, você consegue fechar os olhos, relaxar, encontrar a paz e o silêncio dentro de si?

AQUÁRIO

O período de libertações, alterações e mudanças continua. Com a Lua quase cheia e Marte em oposição à Urano, situações podem vir à tona para que possa solucioná-las de vez. É bom deixar a vida fluir, interagir com flexibilidade diante das situações que se apresentam. É tempo de substituir velhos comportamentos por algo completamente novo. De deixar para trás o passado que não deu certo, perdoar e reconhecer o valor do aprendizado. E se não deu, é porque algo novo, maior e melhor o espera mais adiante.

PEIXES

A Lua quase cheia traz um período da clímax pra muitas situações. É tempo de ampliar suas fronteiras e sua visão do mundo. O que tem feito para abrir seu coração, tornar sua vida mais bela e se conectar com o amor universal? Período bom para avançar nos estudos, conhecer pessoas, publicar, divulgar. Procure observar mais, você pode perceber se seus projetos ou suas expectativas são realistas ou ilusórias. Atenção também para posturas dogmáticas e falsas crenças. É bom rever conceitos e supostas “verdades”. Quanto mais objetividade, melhor.