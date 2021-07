Horóscopo do dia: previsões para 17 de julho de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia serve para te ajudar a aproveitar melhor suas oportunidades





ÁRIES

A sensibilidade, a paixão e a intuição ganham destaque: a Lua inicia a fase crescente em Escorpião. Aproveite para pesquisar, investigar, encontrar diagnósticos para questões profundas acerca de si mesmo. Fica mais fácil perceber o que deve ser aprimorado e curado. Marte segue em Leão para garantir vitalidade e confiança, você pode tomar diversas iniciativas. Você pode superar velhas questões também. A Lua se alinha com Netuno, inspirando empatia, elevando sentimentos. Mas o Sol confronta Plutão, revelando as distorções de poder! É bom ficar atento.





TOURO

É tempo de caprichar no visual, distribuir sorrisos e elogios, mostrar o seu melhor. Você pode ativar contatos, fazer amigos, promover lançamentos, divulgações, programar atividades artísticas. O período promete movimento e inspiração, você pode fazer propostas criativas para seu amor. A Lua segue em Escorpião, indicando bom período também para transformar velhos sentimentos e cultivar o desapego, pois há sempre algo novo e melhor mais à frente. Porém, cuidado para não exagerar nas cobranças, cuidado com disputas de poder!

GÊMEOS

Período de mais sensibilidade, arte, romance e inspiração. A Lua segue em Escorpião e se alinha com Júpiter. Conte com boa capacidade de compreensão. Aproveite para estudar, pesquisar, investigar e se aprofundar em qualquer assunto, promover mudanças e transformações para que tudo funcione melhor. Mas o Sol confronta Plutão: procure voltar a atenção para si mesmo, ao invés de entrar em debates e discussões. Esteja aberto para corrigir seus próprios erros, ao invés de alimentar disputas.

CÂNCER

Concentre-se nas sementes que estão germinando. O Sol segue em seu signo, você pode se envolver de corpo e alma em seus projetos e ideias. O clima é preparação para boas iniciativas. Enquanto isso, a Lua inicia a fase crescente em Escorpião: você pode promover pesquisas, investigações e diálogos mais profundos sensibilidade. Além disso, Lua e Júpiter favorecem o entusiasmo para propósitos mais elevados. É importante alinhar o coração e a razão, para agir com consciência, sensibilidade e confiança.

LEÃO

A Lua segue em Escorpião, vale ganhar tempo para promover investigações, terapias, mudar a si mesmo ao invés de tentar mudar os outros. Aproveite para colocar um ponto final em velhas questões com mais coragem e determinação. Porém, procure resguardar-se de conflitos. Esteja aberto para mudar de opinião ou de ideia, se elas não estiverem encontrando eco. A Lua se combina com Júpiter: vale também buscar inspiração em tudo o que é bom, belo e do bem. Anote as novas ideias, após seu aniversário poderá ativar os novos planos.

VIRGEM

Você pode aprender mais sobre a vida e acerca de si mesmo. Bom período para ganhar clareza sobre as questões mais profundas da vida, obter bons diagnósticos, compreender melhor a si mesmo e aos outros. A Lua segue em Escorpião, favorecendo limpezas, mudanças, transformações, descobertas e purificações. Vale também encantar-se com coisas belas e positivas, conectar-se com assuntos mais elevados e com as práticas espirituais. A compaixão, a intuição e a inspiração podem trazer curas e harmonia.

LIBRA

Bom período para fazer contatos, cultivar generosidade, expansividade e bom humor. Vênus segue em Leão, favorecendo atividades criativas e divertidas. Aproveite para brincar, sorrir, brilhar, comemorar, dar asas para a sua criança interior. Você pode expandir sua rede social e conhecer pessoas interessantes. Mas Júpiter segue retrógrado, esteja atento para não acreditar em falsas promessas e projetos fantasiosos. Procure pesquisar melhor, falar com quem for preciso para obter informações importantes.

ESCORPIÃO

Conte com mais intuição e boa capacidade de análise para obter bons diagnósticos. A Lua ingressa em seu signo e se alinha com Júpiter: bom dia para aprofundamentos, tudo o que possa trazer novas compreensões. Aproveite para promover análises e investigações, você pode dialogar com mais sensibilidade e obter mais clareza sobre questões importantes. A libido e o magnetismo também estão mais fortes. Porém, cuidado com radicalismos, confrontos ou disputas. Invista em terapias, meditações ou atividades artísticas.

SAGITÁRIO

É tempo de fazer mudanças em sua vida, promover libertações e curas. Aproveite para investir nas relações pessoais, converse, pergunte, esclareça dúvidas. Caso seja necessário, vale pedir perdão, consertar ou voltar atrás em seus pontos de vista. Atividades artísticas e espirituais estão favorecidas. Você pode restaurar as energias, liberar o excesso de bagagem para que possa seguir mais leve. Bom período também para perceber o que pode mudar ou acrescentar para que possa crescer profissionalmente.

CAPRICÓRNIO

Período bom para cultivar mais inspiração. A Lua cresce em Escorpião e sorri para Júpiter, favorecendo uma visão mais abrangente e elevada da vida. Lembre-se que o Sol segue no signo oposto e as coisas agora não dependem apenas de seu empenho pessoal. É importante trocar recursos com os outros e com as circunstâncias externas. Não alimente pensamentos negativos. Vale buscar terapias e meditações para tranquilizar a mente. Lance mão de afirmações positivas e informações inspiradoras para confiar cada vez mais em seus recursos e suas competências.

AQUÁRIO

A Lua ingressa em Escorpião, favorecendo terapias e investigações acerca de si mesmo. A harmonia entre Lua e Júpiter favorece o contato com seu lado mais sensível, profundo e intuitivo. Aproveite para elevar seus ideais, transmutar velhas preocupações, cultivar confiança e clareza, buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência. Você pode investir também em aprofundamentos, diagnósticos, pesquisas, no contato com mestres ou com pessoas de regiões distantes.

PEIXES

Uma postura mais criteriosa, investigativa e organizada fica favorecida pela Lua em Escorpião. Você pode aproveitar para planejar, pesquisar, estudar e se aprofundar em algum assunto. Bom período para também o convívio social e todo tipo de intercâmbio. A Lua se combina com Júpiter: prefira atividades, informações e pessoas inspiradoras. Seu bem estar está ligado à sua capacidade de encantar-se com o lado positivo da vida. Está mais fácil alinhar a sensibilidade e a inspiração para resultados positivos.