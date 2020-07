Horóscopo do dia: previsões para 17 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Marte segue em seu signo, prometendo mais coragem, confiança e espírito de liderança. A Lua segue em Gêmeos, cresce a curiosidade e a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, continue a ter cuidado com a pressa, a impaciência e a necessidade de novidades. Procure lidar com um assunto de cada vez. Com a Lua minguante, é tempo de se recolher e finalizar velhos assuntos, mas sem forçar situações. Aproveite para restaurar energias. Prepare novas metas que poderão ser ativadas com a Lua nova do dia 20.

TOURO

A primeira parte do dia tende a ser mais produtiva. Lua e Vênus seguem em Gêmeos: assuntos amenos, descontraídos e bate-papos informais ficam mais favorecidos. Você pode dialogar, realinhar questões, circular, atualizar informações e solucionar o que puder com mais leveza. Com a Lua minguante, vale cultivar momentos de recolhimento também. No fim da tarde a Lua desafia Netuno, indicando uma energia mais preguiçosa. Evite acumular tarefas, pois a concentração tende a cair.

GÊMEOS

Aproveite para cultivar suas habilidades comunicativas e tomar providências necessárias para que as coisas funcionem melhor. A Lua minguante e Vênus seguem em seu signo: você fica mais comunicativo, sociável, adaptável e versátil. Procure desacelerar para perceber quais os assuntos devem ser concluídos agora. Priorize as responsabilidades, procure fazer tudo com calma e profissionalismo. No fim da tarde a Lua desafia Netuno e você pode ficar mais dispersivo, é importante respeitar seus limites energéticos.

CÂNCER

A Lua segue em Gêmeos para inspirar a vontade de conversar e interagir. A colaboração fica favorecida, o entrosamento e o diálogo ficam beneficiados, em clima de leveza e descontração. No fim da tarde, Lua e Netuno indicam queda de energia. Evite acumular tarefas, faça tudo com calma e atenção. Com a Lua minguante e balsâmica, momentos introspectivos e relaxantes também são importantes. Essa Lua traz propriedades curativas e restauradoras, aproveite para descansar mais.

LEÃO

Finalizações importantes continuam em pauta. O período da manhã promete ser melhor para reuniões e encontros. Mas respeite seus limites e os dos outros também. A Lua desafia Netuno no fim da tarde, cuidado com o excesso de trabalho. Estamos em plena Lua minguante, portanto, acumular compromissos. O Sol continua com aspectos desafiadores, é importante resguardar-se de disputas. Reserve momentos para se recolher, aguarde até a Lua nova da segunda-feira para iniciar atividades e novos projetos.

VIRGEM

Período bom para intercâmbios e contatos. A Lua minguante segue em Gêmeos e traz uma energia de síntese: momento de rever, refletir, avaliar e resumir. A primeira parte do dia promete melhores oportunidades, aproveite para falar com quem for preciso e adiantar pendências. Procure fazer tudo com calma, não há necessidade de pressa ou correria. Aliás, a velocidade é contraproducente, pode provocar acidentes, erros ou imprevistos. Não se esqueça de reservar tempo também para restaurar as energias.

LIBRA

Período ideal para desacelerar, cultivar leveza e descontração. Uma boa prosa com amigos se torna ainda mais saborosa. Com a Lua minguante e Vênus em Gêmeos, tudo deve ser feito sem pressa ou afobação. Você pode organizar a casa, encaminhar assuntos que estavam empacados, falar com quem for preciso, concluir negócios e dialogar com mais abertura. Bom período para estudos, leituras e atividades culturais. Porém, no fim da tarde, Lua e Netuno indicam tendência para distrações e confusões.

ESCORPIÃO

Continue a ter cuidado com atitudes controladoras e imprudentes. Cuidado com a intolerância e a impaciência também. A Lua minguante segue no curioso em Gêmeos, aproveite para cultivar versatilidade, descontração e bom humor. Você pode ativar contatos e concluir assuntos, mas é importante deixar a vida fluir sem forçar situações, sem exigir demais de si mesmo e dos outros. Marte se combina com Vênus, vale investir no seu potencial criativo e nas atividades prazerosas. É tempo de restaurar as energias.

SAGITÁRIO

É tempo de desacelerar, procure também mimar-se e descansar mais. Conclua o que estiver pendente e estabeleça as metas para o novo ciclo lunar que virá em breve. Lembre-se que a lição de Júpiter em Capricórnio é trazer mais foco, determinação, estrutura e perseverança. Aproveite o período para promover o entendimento, fazer contatos e encaminhar pendências. O clima deve ser mais reflexivo, sem pressa para evitar acidentes. Procure entender melhor o que diz o coração e aprender mais sobre as emoções.

CAPRICÓRNIO

Continue a finalizar assuntos, encaminhar tarefas e pendências. A Lua minguante segue em Gêmeos, aproveite para investir no diálogo cordial. Conversas informais também podem proporcionar boas ideias e render bons contatos. Procure inspirar-se com informações elevadas. Um atendimento personalizado e a disposição para ouvir fazem toda a diferença. O Sol desafia Júpiter, Saturno e Plutão: é importante evitar a rigidez, as exigências, o excesso de controle e de responsabilidade. Procure pegar mais leve consigo mesmo e com os outros!

AQUÁRIO

Boas soluções podem ser encontradas. A Lua minguante segue em Gêmeos: a preferência vai para a conclusão de assuntos, conversas leves, amenas, em clima de bom humor. A vida social e a boa comunicação estão favorecidas. Mas evite iniciar projetos, fazer investimentos e compras importantes agora. Prefira finalizar o que já estava em andamento e continua pendente. É melhor desacelerar, diminuir os compromissos. Evite tomar decisões impulsivas. Evite também posturas rígidas.

PEIXES

Você segue mais versátil. A Lua minguante segue em Gêmeos, cresce sua capacidade de adaptação. Mas é importante evitar o acúmulo de atividades. Você pode concluir pendências, trocar ideias com amigos e compartilhar suas dúvidas. Mas com calma e atenção, sem afobações. No fim da tarde tarefas muito desgastantes, pois a Lua desafia Netuno. Um pouco mais de foco se faz necessário. Vale encontrar espaço na agenda para espairecer a cabeça, relaxar e deixar a vida acontecer, sem ansiedade.