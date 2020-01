Horóscopo do dia: previsões para 17 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia vem acompanhado de uma mandala desenhada pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

É tempo de conclusões, análises e reflexões. O dia pode ser produtivo para a conclusão de pendências. Vários planetas em Capricórnio indicam mais clareza e determinação. Lições do período: perseverar, reconhecer os limites, saber esperar o tempo certo das coisas. A Lua começa a minguar e ingressa em Escorpião, indicando uma fase de finalizações gerais. Período de mais inspiração e intuição, bom pra curar, promover limpezas e a renovação das energias. Conte com mais romantismo também.

TOURO

Pela manhã a Lua segue fora de curso, é bom deixar tudo fluir, com cortesia e bom humor. É mais importante ceder e conceder. Depois a Lua ingressa em Escorpião: investigações mais profundas podem ajudá-lo a identificar como pode curar velhas carências e encontrar mais satisfação. Bom período para transformações, curas e resgates, inclusive financeiras. O período é de mais profundidade e intensidade, tanto nas emoções, quanto nas percepções. Procure respeitar sua própria individualidade e a do outro também.

GÊMEOS

A Lua minguante em Escorpião favorece limpezas. Você pode curar-se de algo, identificar-se com as soluções. Aproveite, perceba o que o tolhe, o que atravanca seu crescimento. Mudanças importantes estão em andamento. Velhas filosofias, pensamentos e paradigmas desgastados são deixados para trás. Ideias inovadoras podem surgir. A forma como se relaciona também passa por curas e transformações, em nome da leveza! Bom período para arregaçar as mangas, cultivar foco para finalizar assuntos e encaminhar o que realmente importa.

CÂNCER

Aproveite para colocar-se em movimento e encaminhar as pendências, a Lua inicia a fase minguante. Renovações e restaurações de todos os tipos estão favorecidas. Aproveite o período para conversas esclarecedoras, práticas de limpeza, purificação e desintoxicação. No período da tarde a Lua ingressa em Escorpião: fica mais fácil compreender as emoções e os condicionamentos, para curá-los. Fica mais fácil também deixar o passado para trás e perdoar, com mais compaixão, generosidade e espírito conciliador.

LEÃO

Agora é hora de questionar, mudar e transformar, inclusive sua forma de amar e buscar prazer. Com a Lua em Escorpião, você deixar de lado o que já não vale a pena, abandonar os planos que não estejam desabrochando. Está mais fácil se libertar de velhos padrões e condicionamentos para que possa olhar para o futuro com mais confiança. Você está mais centrado e produtivo. Perceba agora o que deve ser finalizado. O período é favorável para assuntos profissionais e negociações, que têm mais chance de serem concluídas.

VIRGEM

Cresce a insatisfação em relação a tudo o que o tolhe. Cresce também o desejo de desvendar mistérios, questionar verdades e mentiras, negligências, desonestidades, tudo o que não condiz com o crescimento e a evolução. O céu favorece os processos de limpeza, cura e restauração. As mudanças devem ser internas, para que depois se reflitam em seu entorno. Conte com mais vitalidade para finalizar o trabalho e cumprir prazos. Com mais empenho, você pode fazer o tempo render e concluir de vez o que vinha se arrastando.

LIBRA

A vontade é de sonhar, fantasiar, amar e ser amado. Vênus segue em Peixes: a sensibilidade fica à flor da pele. Procure buscar companhias agradáveis, ambientes inspiradores, atividades que tragam encantamento. Há também a possibilidade de cura e limpeza nas relações. O período é de importantes análises e profundas transformações. Fique atento às intuições que surgem. O céu o convida a mergulhos na alma, para reconhecer as questões que devem ser trabalhadas, curadas e recicladas.

ESCORPIÃO

Período ideal para a purificação das emoções. A Lua minguante ingressa em seu signo: o destaque vai para o que deve ser curado, restaurado ou renovado em sua vida. Práticas mais introspectivas, prazerosas e românticas estão em destaque. Os encontros amorosos ganham mais paixão e intensidade. Conversas mais profundas e transformadoras também estão favorecidas. A motivação para agir vem da conexão com o coração. Você pode tomar as iniciativas necessárias para colocar um ponto final em diversos assuntos.

SAGITÁRIO

Velhos conceitos são questionados para dar lugar a novas ideias e aprendizados. Algo deve ser deixado pra trás, para o seu bem. A Lua ingressa em Escorpião: iniciativas, atividades físicas, práticas de cura, limpeza, purificação e transformação estão favorecidas. A intuição fica mais afiada, sua capacidade de compreensão também. A vida segue mais movimentada com Marte em seu signo. Aproveite o dinamismo e a energia do período para ativar seus contatos e colocar um ponto final nos assuntos pendentes.

CAPRICÓRNIO

É tempo de ir mais fundo em qualquer questão para perceber o que não via antes. A verdade deve vir à tona em nome da cura, das limpezas e de algo melhor no futuro. Plutão e Saturno prometem mais profundidade para encontrar respostas que há tempos vem buscando. Você pode se relacionar com o coração aberto e com diplomacia, para desfazer mal entendidos e velhas mágoas. Resolva o que for possível, mas reserve tempo também para si mesmo, para cultivar bem estar e a conexão com o coração.

AQUÁRIO

O período é de renovação em todos os sentidos. Fica mais fácil resolver qualquer situação sem precisar discutir nem medir forças. Encarar os fatos por uma ótica imparcial é um bom caminho. Procure também ampliar a visão, pensando num bem maior. Com a harmonia entre Vênus e Urano, você pode cultivar mais boa vontade e prazer. Pode cultivar compaixão e empatia para compreender os sentimentos alheios e também os seus. Continue finalizando assuntos e amadurecendo as novas ideias.

PEIXES

Vênus segue em seu signo: o clima é de mais sedução, sensibilidade, paixão, inspiração e intuição. Além disso, o céu favorece pesquisas, análises, terapias e investigações, para que possa obter bons diagnósticos. Mas não é só o relacionamento amoroso que fica favorecido! Você pode dedicar-se a qualquer atividade com mais intensidade e entrega. Cresce o desejo de produzir e progredir. Mas evite investimentos arriscados. Os movimentos podem e devem ser planejados com prudência.