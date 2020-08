Horóscopo do dia: previsões para 17 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua minguante ingressa em Leão: sorrisos e elogios podem quebrar o gelo e amenizar tensões. Fica mais fácil agir com confiança, cultivar alegria e o coração aberto. Marte segue em aspectos tensos, a importante observar se há raiva acumulada, para encontrar meios de transmutá-la. No período da noite a Lua desafia Urano: possíveis alterações nos planos podem acontecer. Portanto, vale cultivar flexibilidade, sem forçar situações e gastar energia desnecessária. Bom período para libertar-se de algo.

TOURO

Procure mimar-se, agradar si mesmo. Mas com consciência e maturidade, sem exagerar no consumismo, ou gastar mais do que o bolso permite. Bom período para organizar a casa ou o local de trabalho. Vênus segue em Câncer, dá gosto cuidar para que tudo fique mais confortável, limpo, acolhedor e funcional. Enquanto isso, a Lua minguante ingressa em Leão: a dica é cultivar paz, alegria, ficar bem consigo mesmo. Vale também fazer pelo outro o que gostaria que fizesse a você.

GÊMEOS

O período de recolhimento, conclusões e interiorização continua. A Lua minguante segue agora em Leão, aproveite para se desvencilhar de tudo o que está em desuso. Continue a reservar mais tempo para reflexões, análises e correções gerais. O clima fica mais alegre se você distribuir elogios, cultivar bom humor, investir em estudos elevados e iniciativas criativas. Bom período também para programar atividades físicas. Sol e Marte garantem disposição para caminhadas, movimento, autonomia e independência.

CÂNCER

Tempo de acolher, nutrir e proteger, com Vênus em seu signo. Aproveite para aproximar-se das pessoas queridas e curtir o lado bom da vida em família. Vale também cultivar gratidão, a sensação de que é único e especial, pois a Lua ingressa no festivo Leão. Tudo o que é feito com o coração fica favorecido. A generosidade também ganha evidência. Atenção no período da noite: a Lua forma aspecto tenso com o imprevisível Urano, o que foi programado pode não acontecer. Vale checar os compromissos e cultivar flexibilidade.

LEÃO

A Lua minguante ingressa em seu signo e o convida a cultivar confiança, criatividade e generosidade. É tempo de resolver pendências e refletir sobre as novas metas. Conte com energia para finalizações, com mais autonomia, movimento e criatividade. Não deixe de cultivar afeto e respeitar as emoções alheias. No final de um ciclo lunar é importante reservar momentos para o recolhimento e descansar mais. Não adianta insistir no que não vingou, a partir de quarta-feira, com a Lua nova, poderá começar algo novo ou tentar tudo outra vez.

VIRGEM

Você segue concluindo diversos assuntos, em pleno final de um ciclo solar e lunar. Com a Lua minguante e balsâmica, é importante reservar tempo para recolher-se, refletir e cuidar bem de si mesmo, em clima de intimidade. Fique atento às situações que surgem para trazer mudança, transformação, limpeza e purificação. Aproveite também para pensar em novas soluções e aprimorar técnicas para elevar a qualidade do seu serviço ou produto. Logo virá uma nova fase de realizações.

LIBRA

É importante que descanse mais. A Lua está em plena fase minguante, pedindo que simplifique a vida com mais descanso e recolhimento. Vênus segue em harmonia com Urano, favorecendo caminhos alternativas, tudo o que tem sabor de diferente fica mais gostoso. Ao mesmo tempo, sensibilidade, compaixão e solidariedade são fundamentais, procure cultivar essas qualidades. Logo poderá abrir caminhos e tomar iniciativas para expandir seus lucros. Aguarde até a quarta-feira para, com a Lua nova, para inaugurar os novos projetos.

ESCORPIÃO

Sol e Marte seguem em harmonia: bom período para agir com mais garra e vontade. Porém, com a Lua minguante, não é boa hora para entrar em discussão com ninguém. É tempo de colocar a casa em ordem. Bom período também para cultivar uma atitude cuidadosa e responsável, arrumar a casa e equilibrar as emoções. Procure distribuir elogios, cultivar prazer, criatividade e alegria. Assim, equilibrar suas emoções e se prepara para novas metas e intenções, que poderão ser ativadas a partir de quarta-feira, com a Lua nova.

SAGITÁRIO

O período de fechamento e conclusões continua, com a Lua minguante. Fase propícia para a restauração de forças. O que tem feito para seguir mais leve? Você pode perceber o que é preciso ser melhorado. Os esforços na transformação e reinvenção pessoal serão recompensados! É importante cultivar momentos de introspecção, conectar-se com o coração, evitar a pressa e as decisões tomadas por impulso. Na quarta-feira poderá virar a página para novas metas e projetos.

CAPRICÓRNIO

Período de recolhimento, introspecção e análises, no pique da Lua minguante. Finalize pendências, mas sem pressa, ansiedade ou correria. Continue a evitar disputas e confrontos! A Lua ingressa em Leão, uma postura mais calorosa e generosa pode fazer toda a diferença e abrir portas. Procure ouvir mais também, invista limpezas, renovações, providências para que tudo funcione melhor. Vale também programar atividades relaxantes, meditar, ouvir música suave ou buscar o contato com a natureza.

AQUÁRIO

Aproveite para abandonar velhas crenças, velhos dogmas, padrões ou tabus que já não condizem com sua consciência e seu crescimento. Novas ideias podem surgir. Mas a Lua segue na fase minguante e balsâmica, aguarde para iniciar projetos a partir de quarta-feira, com a Lua nova. Não deixe que o excesso de compromissos estrague sua saúde. A Lua ingressa em Leão, vale investir no lazer, nos elogios, na criatividade e no prazer. O contato com a natureza é sempre bem vindo, curativo e restaurador. Principalmente nesta fase!

PEIXES

Período ideal para limpezas. Com a Lua minguante e balsâmica, vale abrir espaço para as novidades que virão em breve. Tudo o que não serve mais pode ser doado, reciclado ou jogado fora. Período ideal também para passar bons momentos em casa, junto das pessoas que mais ama. Júpiter e Netuno seguem em harmonia, aproveite para cultivar pensamentos positivos e contagiar as pessoas ao seu redor. A Lua segue em Leão: celebrar a vida com consciência e maturidade, este é o lema.