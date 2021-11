Horóscopo do dia: previsões para 16 de novembro de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o signo e ascendente









ÁRIES

A inquietação está em pauta. Principalmente na parte da manhã, quando a Lua desafia Plutão. Vale fazer o que for preciso e cultivar autonomia, sem muito controle ou exigências. Cuidado com a agressividade e a velocidade. É bom também abrir-se pra novas influências, ousar, experimentar. Procure estar aberto para dialogar, revisar, negociar, com gentileza e cordialidade. Ainda bem que Vênus se combina com Marte, pedindo abertura e amor para que possa harmonizar as relações.





TOURO

É bom cultivar flexibilidade e deixar a vida fluir. O clima fica explosivo com a oposição entre Marte e Urano, se houver muitas cobranças e controle, a corda pode se romper. Evite posturas rígidas, procure abrir espaço para a liberdade, a independência, a autonomia e a flexibilidade. Excelente momento para deixar algo indesejável para trás. Abrir espaço para novos caminhos, novas possibilidades. Ainda bem que Vênus segue em Capricórnio, favorecendo uma postura mais realista, madura e prudente.

GÊMEOS

Mercúrio se combina com Netuno, cresce o interesse por arte, design e atividades ligadas às imagens. Vale também cultivar autonomia, investir em atividades físicos e tomar uma série de iniciativas para adiantar tarefas. Mas atenção: cuidado com posturas individualistas. É hora de cultivar cordialidade e abertura para e realinhamento de diversos assuntos. Marte confronta Urano, que pede flexibilidade. Procure cultivar uma visão ampliada da vida. Imprevistos contribuem para que haja aprimoramentos e correções.

CÂNCER

Atividades que possa exercer com autonomia ganham preferência com a Lua em Áries. Porém, com a impaciência e a agressividade, para evitar prejuízos. Uma postura mais cordial e pacífica também é necessária, principalmente pela manhã. Vale programar sua agenda com folga para não se sentir pressionado por horários e compromissos. Marte confronta Urano, os condicionamentos ficam mais baixos, você pode fazer algo diferente, independente e ousado. Evite tudo o que tolhe ou aprisiona.

LEÃO

É bom checar os compromissos e cultivar flexibilidade. É provável que seja preciso mudar os planos, refazer a agenda ou buscar outras saídas. Marte confronta Urano, favorecendo a quebra de velhos condicionamentos e conceitos, a libertação de situações que prendem ou limitam. Vale programar algo que traga a sensação de autonomia. Cuidado pra não exagerar na impulsividade, evite atitudes imprudentes. Aproveite para refletir: situações que tolhem ou aprisionam ficam amis evidentes para que haja libertação.

VIRGEM

Leia Também

Leia Também

Leia Também

Bom período para mudanças, alterações, revisões. É bom não considerar nada como definitivo. A Lua segue em Áries e promete um dia movimentado, mas evite forçar a barra com cobranças ou rigidez. Vale tomar iniciativas, fazer contatos e encaminhar projetos. Você pode agir com autonomia, sempre com cuidado para não exagerar na pressa e na impulsividade. É importante cultivar mais calma, paciência e profissionalismo. No trabalho, é bom fazer pausas para relaxar e apaziguar os ânimos.

LIBRA

Período bom para movimento e iniciativas, mas sem pressa ou afobação. Cuidado com a intolerância a impaciência e a inquietação, pois Marte desafia Urano. Vale cultivar independência e autonomia, sem exigências e cobranças. Procure também aceitar os imprevistos com bom humor e maleabilidade. Esteja aberto para dialogar amorosamente, esclarecer dúvidas, fazer bons contatos, deixar para trás ressentimentos e até fazer algumas concessões em nome da harmonia e do amor.

ESCORPIÃO

Período de mais atividade! Marte confronta Urano e a Lua segue em Áries, indicando inquietação. Mas é preciso calma, evite acumular muitas tarefas. Pode haver imprevistos e alterações súbitas em seus planos. A liberdade individual está sendo respeitada? Há futuro nas parcerias? Ganhe tempo para esclarecer assuntos, refletir melhor antes de tomar decisões e fechar acordos. A solução é o diálogo. Prefira o período da manhã mais importantes. Vale investir nos cuidados com a saúde, em momentos de relaxamento, lazer, prazer e afeto.

SAGITÁRIO

Você pode expandir seus conhecimentos, fazer contatos e promover intercâmbios. Os assuntos ligados à comunicação ganham mais sensibilidade e inspiração. Porém, atenção para posturas rígidas, evite dar margem para maledicências. A liberdade de pensamento deve ser valorizada. Até a data de seu aniversário, uma série de finalizações continuam em pauta. O inconsciente, os assuntos de cunho espiritual e transcendental ganham evidência. É importante também respeitar seus limites energéticos e cuidar da saúde.

CAPRICÓRNIO

O clima pode ser de impaciência. Cuidado com a imprudência, pois as emoções ficam instáveis. Principalmente na parte da manhã, quando a Lua desafia Plutão. Cuide com carinho das relações para evitar rompimentos ou imprevistos. Vale deixar situações aprisionadoras para trás, em nome de mais liberdade. Vale também deixar marcar as conversas mais importantes para o período da manhã. A comunicação amorosa é importante, invista no diálogo para desfazer mal-entendidos, encaminhar projetos e alinhar interesses.

AQUÁRIO

Marte confronta Urano, indicando um bom período para ousar, pensar diferente, encontrar novas saídas, soluções e alternativas. Porém, é importante gastar a energia acumulada, ou pode ficar mais inquieto e ansioso. Cuidado para não exagerar no individualismo ou na agressividade. Não é um bom momento para forçar a barra e cobrar demais, relações que estão por um fio podem se romper. Evite a pressa e a velocidade também. Procure investir nos amigos que compartilham afinidades filosóficas e espirituais.

PEIXES

É tempo de olhar pra frente e agir, tomar providências e iniciativas, clarear e encaminhar situações. A Lua segue no impulsivo Áries para dinamizar o período. Vale buscar rotas alternativas ou fazer algo que nunca fez antes. Bom período também para inaugurações, lançamentos de novidades, mudanças e inovações em geral. Cheque os compromissos e cultive flexibilidade. Procure encarar possíveis contratempos com bom humor. Mercúrio e Netuno se combinam favorecendo a comunicação sensível e inspirada.