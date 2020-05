Horóscopo do dia: previsões para 16 de maio de 2020

Marcelo Dalla Lua minguante segue em Peixes; saiba como isso influencia seu signo na previsão do horóscopo do dia

ÁRIES

Tempo de relaxar e diminuir as expectativas. De trazer a atenção para o momento presente, meditar para controlar a ansiedade. A Lua segue minguante em Peixes e encontra Netuno: procure expressar-se com sensibilidade, de forma afetuosa. Assim fica muito mais fácil encantar as pessoas. Todos estão mais sensíveis, receptivos e inspirados. Bom período para alimentar a alma com música, cinema, teatro ou a arte que preferir. Soluções criativas podem surgir ao relaxar a mente, conectar-se com a intuição e olhar a vida sob novos ângulos.

TOURO

A intuição e a imaginação ganham destaque. A Lua segue em Peixes, encontra Netuno e desafia Vênus: você pode ficar mais distraído e sonhador. Bom dia para cultivar compaixão e sensibilidade nas relações. Procure compreender os sentimentos alheios. Porém, cuidado para não iludir-se a respeito de algo ou alguém. Pesquise melhor antes de fazer investimentos, pois pode haver enganos. Melhor investir em tarefas criativas e artísticas. Atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem alimentar sua alma.

GÊMEOS

Agora é hora de alimentar a imaginação, cultivar mais recolhimento e introspecção. Converse, circule, procure interessar-se pelas boas notícias, para que possa ficar mais inspirado. A Lua segue em Peixes e se encontra com Netuno : evite acumular muitas tarefas, pois você fica mais aéreo e dispersivo. Ao mesmo tempo, fica mais fácil de adaptar às situações e às pessoas. Aproveite para ampliar sua fé, sua sensibilidade, sua compaixão. Aproveite também para meditar, visualizar planos e projetos como se já estivessem acontecendo.

CÂNCER

Bom período para cultivar compaixão, generosidade e solidariedade. Lua segue em Peixes: o sonho, a fantasia, a imaginação e as práticas espirituais ganham destaque. Cresce a sensibilidade, fica mais fácil se sintonizar com as necessidades dos outros. Mas Lua e Netuno desafiam Vênus , pedindo cuidado com investimentos. Procure cultivar a paz interior, ao invés de alimentar carências e insatisfações. Busque inspiração contemplando a natureza, ouvindo boa música e em tudo o que possa proporcionar encantamento.

LEÃO

O período é de mais inspiração, mas é bom vigiar a carência para evitar prejuízos. É importante agora cultivar criatividade e positividade, para evitar pensamentos pessimistas ou derrotistas. A Lua segue em Peixes para ativar a imaginação e sua capacidade de sonhar. Você pode demonstrar seu amor por alguém, preocupando-se com seu bem-estar e fazendo algo de útil por ele. Isso pode repercutir melhor do que mil palavras. A generosidade, o altruísmo, as atitudes nobres também são antídotos.

VIRGEM

Procure cultivar o bem-estar, relaxar, estar bem consigo mesmo. Ao mesmo tempo em que finaliza tarefas, reserve momentos para introspecção. Ao invés de alimentar queixas e insatisfações, procure cultivar cordialidade e gentileza. Ainda bem que a Lua segue em Peixes, aproveite para expressar-se com mais sensibilidade e inspiração. Tudo se resolve com o diálogo amoroso. Momentos de recolhimento e introspecção também são muito bem vindos e podem proporcionar boas intuições.

LIBRA

Bom período para conversas leves e informais, atividades ligadas à beleza, moda e decoração. A Lua segue em Peixes e desperta a sensibilidade. Porém, Lua e Netuno desafiam Vênus: atenção para não alimentar expectativas ilusórias, ou comprometer o orçamento com gastos equivocados. Informe-se melhor antes de fazer investimentos. Vale reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar. Momentos de recolhimento também são produtivos, para que possa analisar os últimos movimentos e estabelecer as próximas metas.

ESCORPIÃO

Os relacionamentos continuam em destaque. Com o Sol no signo oposto, a força vem de sócios, parceiros e colaboradores. É importante ouvir mais o outro, deixar de lado posturas rígidas e dogmáticas. A Lua segue em Peixes e encontra Netuno: a intuição está afiada. Ao cultivar sensibilidade e compaixão, mágoas ou desentendimento são dissolvidos. Bons pensamentos e atitudes generosas fazem toda a diferença. É hora de desacelerar o passo, reservar momentos para relaxar e meditar. Práticas espirituais também podem fortalecê-lo.

SAGITÁRIO

É melhor poupar-se, não queria resolver muitas coisas ou ficar atolado de compromissos. Lua, Vênus e Netuno indicam queda de energia e possíveis frustrações, caso exagere nas expectativas. Evite forçar situações também. A Lua segue em Peixes, pedindo introspecção. Bom dia para soltar a imaginação, dar vazão ao espírito solidário, cultivar fé e entrar em sintonia com o Universo. Comprometa-se com seus sonhos, invista em sua autonomia. Procure também perceber se há preocupação excessiva, confie em seu potencial criativo.

CAPRICÓRNIO

Procure manter-se aberto e receptivo. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir. A Lua segue em Peixes, encontra Netuno e desafia Vênus: evite dar margem para posturas derrotistas, carências, insatisfações ou reclamações. É tempo de elevar a consciência para além do mundo da matéria. Tudo sem pressa, afobação ou correria. Não se esqueça de reservar tempo para de cuidar de si e recarregar as baterias. Temas elevados, práticas espirituais, assuntos artísticos e transcendentais ganham a preferência. A intuição pode indicar o caminho certo.

AQUÁRIO

Arte, beleza, magia e encantamento. Com a Lua em Peixes, tudo o que traz significado para a vida fica favorecido. Trabalhos e atividades que dependam de inspiração também ficam beneficiados. Fase de aceitação, adaptação, introspecção e análise. Reserve tempo também para meditar, relaxar, ouvir músicas suaves. Evite movimentos importantes, cobranças e disputas. Basta confiar e deixar a vida fluir de boa vontade, que tudo se integra harmoniosamente. Ao conectar-se com seu templo interno, pode harmonizar as emoções.

PEIXES

A Lua segue em seu signo e encontra Netuno, ativando as emoções. Inspiração, empatia e compaixão devem predominar. Sua intuição fica afiada, sua consciência se expande para compreender a vida através de panorama mais abrangente. É importante também elevar seus sentimentos e sua energia. Evite grandes gastos e investimentos, Prefira resguardar-se para refletir, examinar como se sente em relação às vitórias ou insucessos. Você pode canalizar a sensibilidade para atividades artísticas e criativas.

