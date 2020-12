Horóscopo do dia: previsões para 16 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla Leve um dia mais tranquilo com as previsões do horóscopo do dia

ÁRIES

Período ideal para cultivar realismo, comprometimento e maturidade, com a Lua em Capricórnio. Hoje a Lua se encontra com Plutão e ambos brigam com Marte: evite alimentar disputas, é melhor deixar tudo fluir com flexibilidade. Vale arregaçar as mangas para produzir e intercalar o trabalho com pausas para relaxamento. Ainda bem que Sol e Mercúrio se alinham com Marte, trazendo boas doses de otimismo e autoconfiança. Invista na busca de conhecimentos, nos ideais elevados. O conhecimento liberta!

TOURO

Período de expansão, otimismo e entusiasmo, desde que priorize as obrigações e cultive perseverança. Vênus segue agora em Sagitário, inspirando espaço e liberdade, mas a Lua em Capricórnio pede responsabilidade. Cresce a vontade de abarcar mais, de expandir seus horizontes. Você pode aproveitar a harmonia entre Vênus e Saturno para dosar tudo isso com realismo. Vale quitar dívidas antes de fazer as compras de natal, por exemplo. Realizar seu serviço com amor para fazer a diferença na vida das pessoas.

GÊMEOS

Um período de mais sociabilidade e novos projetos em parceria tem início. O Sol segue em Sagitário, signo oposto ao seu: lembre-se que a força vem dos outros. Mercúrio segue em Sagitário também! A vontade é de pensar grande, promover intercâmbios mais amplos, com regiões distantes. Porém, Lua e Plutão se encontram em Capricórnio, ensinando que comprometimento e responsabilidade são fundamentais. Aproveite para dimensionar as expectativas com realismo, priorizar assuntos, traçar metas e estratégias com clareza.

CÂNCER

Prudência é a palavra de ordem. A Lua nova segue em Capricórnio e hoje se encontra com Plutão, mas ambos brigam com Marte: fique atento para não se deixar levar por sentimentos exagerados, evite posturas radicais. Procure ser flexível e criativo. Você pode e deve canalizar essa energia construtivamente, com espírito empreendedor. Não é bom querer controlar os outros. Enquanto isso, Sol, Vênus e Mercúrio seguem em Sagitário, inspirando mais entusiasmo. Ideal para buscar mais conhecimento, novas culturas e novos caminhos.

LEÃO

O Sol segue em Sagitário, garantindo mais otimismo, bom humor e entusiasmo. Novas oportunidades podem surgir a qualquer momento. A busca de autoconhecimento, estudos elevados e filosóficos o levam à expansão da consciência, à maturidade, à sabedoria e responsabilidade. Aproveite a Lua em Capricórnio para traçar metas realizáveis e priorizar os assuntos mais importantes. Por hoje, Lua, Marte e Plutão pedem cuidado com discussões e disputas de poder. A diplomacia, o senso de responsabilidade e de dever devem ser prioridade.

VIRGEM

Quanto mais autoconfiança, comprometimento e perseverança puder cultivar, maior será seu progresso. Com Sol, Mercúrio e Vênus em Sagitário, fica mais fácil acreditar em si, em suas capacidades e em suas criações. Aproveite para tomar novas iniciativas, traçar metas ou fazer algo novo. A chave está em cultivar a competência e determinação, com a Lua em Capricórnio. Aproveite o período para organizar-se. As ideias, a comunicação, o comércio, negociações e acordos devem ser encaminhados com profissionalismo.

LIBRA

Vênus ingressou em Sagitário, inspirando entusiasmo. O espírito de aventura, viagens e assuntos filosóficos estão ativados. A Lua nova segue em Capricórnio, Vênus segue em harmonia com Saturno: bom período para encaminhar negociações, fazer planejamentos em comum, investir em novos cursos, estudos e aprendizados. Mas hoje é importante evitar confrontos e disputas de poder, as reações podem fugir do controle. Procure demonstrar seus talentos, habilidades e competências, com mais credibilidade e responsabilidade.

ESCORPIÃO

Procure dar mais espaço para os outros, cultivar mais espaço e autonomia para você também. A liberdade e o otimismo ganham destaque com o Sol em Sagitário. Mas evite atitudes imprudentes. Marte e Plutão continuam trazendo lições sobre a diplomacia. Não é boa hora para forçar situações! Você pode cultivar uma atitude mais empreendedora e determinada. Mas vale tomar cuidado com cobranças, impaciência e reações passionais. O pensamento deve ser mais prático, objetivo e comprometido.

SAGITÁRIO

Além de Sol e Mercúrio, agora Vênus também segue em seu signo: a cada dia crescem sua confiança e sua vitalidade. Período de novas ideias e percepções. Momento ideal para ampliar o olhar, buscar novos aprendizados, investir em projetos que tragam melhorias para um grande número de pessoas. Além disso, a Lua segue no profissional Capricórnio: você pode equilibrar esse clima de entusiasmo com doses de realismo para melhores planejamentos. Aos poucos o céu se abre para que perceba a extensão do território e encontre soluções.

CAPRICÓRNIO

O céu inspira novos rumos, novas metas e objetivos profissionais mais conscientes. O Sol segue em Sagitário, marcando uma fase de fechamentos importantes. Muitas conclusões serão tomadas, reformulações, reflexões e finalizações estão em pauta até seu aniversário. Enquanto isso, a Lua segue em seu signo, o tempo pode render mais na medida em que marca presença e demonstra competência. Mas evite críticas e confrontos: Lua, Marte e Plutão indicam que as reações podem ser exageradas. Prefira investir no profissionalismo.

AQUÁRIO

Estudos superiores e assuntos filosóficos ficam favorecidos. O Sol segue no expansivo Sagitário, marcando um período de mais entusiasmo e a busca de novos conhecimentos. É hora de deixar-se invadir por correntes inovadoras, de investir em novos projetos, buscar soluções mais criativas, libertar-se de situações limitantes. Mas procure fazer uma lista das prioridades, para que possa aproveitar melhor seu entusiasmo. Com a Lua em Capricórnio, é tempo de cultivar maturidade, pensar em questões de longo prazo.

PEIXES

Avalie agora tudo o que dá e o que recebe em troca, para que não se sacrifique em vão pelos outros. Sol, Mercúrio e Vênus seguem em Sagitário: você pode pensar no que pode fazer para crescer em sua carreira, logo virá o reconhecimento profissional. Não é uma boa hora para acumular diversas atividades ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Com a Lua em Capricórnio, vale anotar os compromissos mais importantes. Depois do trabalho, você pode programar atividades ao ar livre, de preferência junto à natureza para inspirar-se.