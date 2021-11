Horóscopo do dia: previsões para 15 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala





















ÁRIES

Durante essa semana procure manter a tranquilidade, evite ficar atolado de compromissos. A pressa se torna improdutiva. Continue flexível também. Bom mesmo é cultivar independência, porém é importante respeitar a si mesmo e os outros, sem imprudências. Invista numa postura mais realista e responsável. Evite loucuras, disputas e conflitos, que podem trazer consequências inesperadas. Com o Sol em Escorpião é tempo de mergulhar mais fundo em si mesmo para curar, mudar, inovar, transformar e melhorar o que for preciso.





TOURO

Marte confronta Urano, que segue em seu signo: o período tem potencial revolucionário, é tempo de buscar novas soluções e possibilidades, em clima de liberdade. Crises latentes e situações para as quais fazia vista grossa podem vir à tona, tudo para que possa seguir com mais liberdade. Ainda bem que Vênus segue em harmonia com Marte e Urano: relações doentias, que estão por um fio, devem ser ajustadas, harmonizadas e equilibradas, ou não se sustentam. É tempo de promover mudanças, acredite em seu merecimento.

GÊMEOS

O céu traz condições para que possa se libertar de velhas situações que o prendem, que impedem seu desenvolvimento e a busca de novas experiências. Prefira ponderar, ao invés de tomar decisões impulsivas. Momento ideal para substituir hábitos, apegos e comportamentos já conhecidos por algo novo, para dar vez a novas direções. Não tenha receio de abrir-se para novas opiniões. Passeios, atividades físicas, esportes alternados com exercícios de meditação e relaxamento são indicados para a inquietude mental e emocional.

CÂNCER

Vale adotar uma atitude mais prática e objetiva perante a vida, perceber o que deve ser transformado, reciclado, ou deixado para trás. Evite agir impulsivamente, arme-se de prudência pra arquitetar planos e estratégias. Mantenha-se flexível e compreensivo para evitar conflitos. O que está por um fio pode se romper, mas é para o bem. Tudo para que possa alçar voos mais altos, com mais independência. As emoções transbordam e muitas situações podem chegar ao ápice na semana com Lua cheia.

LEÃO

Caso haja algo que o prende e atravanca sua caminhada, isso pode ficar evidente. O Sol segue em Escorpião e Marte confronta Urano, inspirando a vontade de mudar, de promover uma revolução em sua consciência. Bom período para abandonar velhos padrões de comportamento (mágoas, medos, ressentimentos) e criar algo novo para sua vida. Bom também para perceber em quais parcerias pode investir, ou não. Procure repensar sobre velhos valores. Você investe em seus dons e talentos?

VIRGEM

Evite atitudes controladoras, as emoções podem ficar à flor da pele com a Lua cheia que acontecerá na sexta-feira. É importante fazer valer a parcimônia e a ponderação e o profissionalismo para prosseguir com seus projetos. Evite discussões mais acaloradas, em nome do respeito e do bom entendimento. Esteja disposto a ceder e conceder, sem conflitos desnecessários. Procure reservar espaço para o sossego, buscar tudo o que possa trazer inspiração e encantamento para alimentar sua alma.

LIBRA

Procure manter-se atento aos assuntos, às ideias ou temas que dominam seus pensamentos nos durante o período. O céu indica uma semana de mudanças e libertações importantes. Você pode revisar velhos conceitos desgastados, perceber com mais clareza o que é preciso ser deixado para trás. Ainda bem que Vênus segue em aspectos harmoniosos, inspirando mais beleza, favorecendo a autoestima. Invista em seu potencial de sedução para atrair oportunidades, aproveite para cuidar muito bem de si mesmo.

ESCORPIÃO

É tempo de colheita. Você pode viver o clímax ou o limite de muitas situações. Marte confronta Urano: cresce o desejo de liberdade, porém, não convém controlar ou provocar a rivalidade dos outros. Os sentimentos podem transbordar. Por isso é importante respirar fundo, reservar momentos de relaxamento e observar os acontecimentos. Com mais consciência, pode tomar atitudes para se libertar de algo que o tolhe. Pode também repensar valores, buscar novos caminhos e possibilidades. Evite a velocidade e as imprudências.

SAGITÁRIO

Liberdade e independência devem falar mais alto. Relações baseadas em dependências, expectativas irreais e carências desmedidas ficam mais evidentes. É bom diminuir as expectativas. O desafio é equilibrar parcerias, respeitar o espaço e o livre-arbítrio de cada um, dialogar com calma e cordialidade para buscar o entendimento. Evite excessos, loucuras e desperdícios. Você pode promover curas, restaurações e limpezas. Pode também cuidar melhor de si mesmo, buscar terapias, compreensões profundas e curativas.

CAPRICÓRNIO

O céu indica um período revolucionário e libertador, colocando mudanças e limpezas em pauta. O aprendizado é fazer tudo isso com harmonia. Diplomacia, gentileza e ponderação são fundamentais. Procure cultivar tranquilidade e uma atitude mais compreensiva. O Sol segue em Escorpião, favorecendo os processos mais profundos de curas, compreensões e revisões. Se trocar as queixas pela gratidão, potencializa esse processo. Vale meditar mais, fechar os olhos, relaxar, encontrar a paz e o silêncio dentro de si.

AQUÁRIO

Marte confronta Urano, pedindo ajustes nos interesses entre parceiros, sócios e colaboradores. Você pode promover mudanças e libertações, substituir velhos comportamentos por algo completamente novo. Na semana de Lua cheia, muitas situações podem chegar ao clímax. É tempo de realinhar interesses em seus relacionamentos. De deixar para trás o passado que não deu certo, perdoar e reconhecer o valor do aprendizado. E se não deu, é porque algo novo, maior e melhor o espera mais adiante.

PEIXES

É importante equilibrar sua liberdade individual com o peso dos vínculos afetivos. A Lua caminha para a fase cheia, indicando que a sensibilidade está à flor da pele. Procure distrair-se e relaxar com muita música, arte e cultura. Os encontros prometem ser mais tórridos e intensos. Mas há risco de desavenças também, se exagerar no individualismo ou nas cobranças. É importante reservar momentos de prazer para garantir seu equilíbrio emocional. Ainda bem que Mercúrio se combina com Netuno para a comunicação sensível e amorosa.