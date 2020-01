Horóscopo do dia: previsões para 15 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a se preparar para as atividades da vida

ÁRIES

É tempo de expandir os horizontes. Quais os cursos que pode fazer, quais as iniciativas pode tomar? Com Sol em Capricórnio e Marte em Sagitário, vale cultivar a vontade de crescer, viajar, aprender e abarcar mais. Conte com motivação, fé, clareza e autoconfiança na medida em que promover intercâmbios e buscar novos aprendizados. É tempo de iniciativa, movimento e ação. Principalmente as iniciativas que envolvem os processos de cura, as limpezas, transformações e purificações. Assim ganha mais confiança e motivação.

TOURO

Período bom para renovações. Vale cultivar criatividade, investir em atividades inovadoras e inspiradoras. Vale também investir nos cuidados com sua aparência, na vontade de tornar a vida mais produtiva, próspera e harmoniosa. A Lua segue em Libra e tudo feito a dois fica mais gostoso. Reserve tempo também para encantar-se com coisas belas, informações edificantes, arte, romantismo e espiritualidade. Cultive também as habilidades sociais para fazer bons contatos e atrair novas oportunidades.

GÊMEOS

Bom período para organizar a casa, jogar velhas tralhas fora, mudar os móveis de lugar, fazer faxinas, promover organizações e limpeza.

O céu continua com belas harmonias, você pode investir no melhor aproveitamento de suas energias e recursos. O equilíbrio emocional está associado à simplicidade, à praticidade e à qualidade. Cultive também sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural do universo. Está mais fácil cultivar fé na vida e fé em si mesmo, acreditar em seu merecimento de ser feliz.

CÂNCER

É tempo de resolver pendências, impulsionar assuntos práticos com mais objetividade. Com a Lua em Libra você pode cuidar também de seus relacionamentos com mais carinho. Permaneça com os canais perceptivos e mentais ligados, um projeto maior para sua vida está chegando. Busque informação, conhecimento e cultura, assim pode se abrir novas possibilidades. O período tem sido de mudanças e libertações. Tudo que possa crescer de forma consistente, consciente e sintonizado com seus propósitos mais elevados.

LEÃO

Um comportamento mais sensato e comedido deve prevalecer. Sol, Saturno e Plutão seguem juntos, indicando uma fase ideal para curas, limpezas, organizações e arrumações. Momento também para cuidar da alimentação, da saúde, da higiene, tudo com muito capricho e atenção aos detalhes. Pense em como pode se liberar de tudo o que o prende ao passado, ou tolhe seu progresso. Os próprios acontecimentos têm lhe mostrado o que deve ser modificado. Siga com fé, consciente de que tudo o que acontece é para algo maior e melhor.

VIRGEM

Ponderação e cordialidade são as palavras de ordem para a Lua em Libra. É tempo de caprichar mais em tudo o que fizer, diminuir compromissos, equilibrar a vida e as relações. Mercúrio se despede de Capricórnio, está mais fácil cultivar comprometimento, realismo, critério e discernimento. Você refletir sobre o que tem utilidade e o que já não serve mais para você, pode superar tudo o que estiver estagnado e improdutivo. Bom período também para renovar sua imagem, trocar informações, aceitar e receber o novo.

LIBRA

Com Vênus e Urano em harmonia, fica mais fácil investir em novas ideias, atividades e relacionamentos. Assuntos profissionais continuam em destaque, é tempo de avançar na carreira, demonstrar competência e profissionalismo. A ambição pode levá-lo longe, se souber cultivar foco para escalar sua própria montanha. A razão deve estar a serviço da necessidade de realização. Aproveite o sábado para cultivar discernimento, simplificar a vida e cuidar da saúde. A objetividade pode ser alinhada com a inspiração.

ESCORPIÃO

Período de combinações poderosas no céu, que continua indicando mais energia, garra e disposição para limpezas e purificações. Sol, Saturno e Plutão seguem juntos em Capricórnio: você pode cultivar profundidade, clareza e capacidade de análise. Pode também livrar do excesso de bagagem, deixar para trás velhos padrões de comportamento, tristezas, mágoas e sacrifícios que já não condizem com sua realidade. Além disso, Marte segue em Sagitário, favorecendo passeios, movimento e atividades físicas.

SAGITÁRIO

É tempo de investir em sua autoestima, perceber seu real valor, cultivar a crença em seu merecimento. O céu está inspirador, indicando mais clareza e motivação para seguir em frente, confiante em seus projetos. Desta forma pode prosperar, aprimorar sua forma de interagir com o mundo, voar e ampliar seus horizontes. Conte com mais confiança, intuição, oportunidades sociais e financeiras. Aproveite para caprichar no sorriso e melhorar suas relações. Aproveite também para cultivar gentileza, colaboração e dar apoio às pessoas que ama.

CAPRICÓRNIO

Conte com mais clareza, disposição e equilíbrio. Bom período para cuidar da casa, do corpo, da mente e das emoções. Sol, Saturno e Plutão continuam juntos em seu signo, favorecendo exames, consultas, investigações e o aprofundamento de qualquer assunto. Vale arregaçar as mangas, tomar iniciativas para finalizar assuntos ou encaminhar tudo o que estava parado. É hora de movimentar as energias! Limpezas, transformações purificações e curas estão favorecidas.

AQUÁRIO

É tempo de investir em sua autoestima, perceber seu real valor, cultivar a crença em seu merecimento. Procure cultivar clareza e motivação para seguir em frente, confiante em seus projetos. Desta forma pode prosperar, aprimorar sua forma de interagir com o mundo, voar e ampliar seus horizontes. Conte com mais confiança, intuição, oportunidades sociais e financeiras. Aproveite para caprichar no sorriso e melhorar suas relações. Aproveite também para cultivar gentileza, colaboração e dar apoio às pessoas que ama.

PEIXES

Vênus segue em seu signo e se combina com Urano: é hora de sair da toca, fazer bons contatos e interagir com o mundo. A Lua segue em Libra e o Sol segue em Capricórnio: você pode fazer uma lista de resoluções, cultivar colaboração, alinhar interesses com parceiros para que a semana seja mais produtiva. Conte com mais garra, clareza, determinação e confiança para seguir adiante com seus projetos. É tempo de encaminhar o que estava parado, movimentar energias estagnadas, arregaçar as mangas e resolver pendências.