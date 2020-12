Horóscopo do dia: previsões para 15 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O Horóscopo do Dia te ajuda a levar o dia com mais equilíbrio

ARIES

Período ideal para cultivar realismo, comprometimento e maturidade, com a Lua em Capricórnio. Isso é importante, pois é importante pesquisar melhor e esclarecer dúvidas. Procure controlar a ansiedade com momentos de relaxamento e meditação. É bom também evitar uma atitude controladora, com mais flexibilidade. Prefira introduzir novidades em sua vida, aprender algo novo, adquirir mais sabedoria e consciência. O Sol continua em harmonia com Marte, favorecendo as atividades físicas e os cuidados com a saúde.

TOURO

É importante cultivar responsabilidade, maturidade e competência sempre, ainda mais com a Lua em Capricórnio e Vênus em harmonia com Saturno. Bom período para analisar e elaborar novas metas. Você pode investir em novos aprendizados e novas amizades. Hoje a Lua segue em harmonia com Urano, colocando em destaque a vontade de inovar, experimentar situações inusitadas e originais. Se souber equilibrar a ousadia com parcimônia e comprometimento, o período pode ser mais criativo e produtivo.

GÊMEOS

Continua o período de esclarecimentos, o que não estiver de acordo com seus propósitos maiores pode e deve ser deixado de lado. Você pode reajustar, revisar seus planos com metas concretas e realizáveis. A Lua segue em Capricórnio, inaugurando uma etapa em que a competência, o profissionalismo e o comprometimento serão fundamentais para o crescimento e a produtividade. Desafios: controlar a impulsividade, excessos e exageros. Procure dimensionar as expectativas com realismo.

CÂNCER

Com a Lua em Capricórnio, aproveite para promover organizações, priorizar assuntos e tarefas. Vale também elaborar metas com independência e autonomia. A Lua combina forças com Urano, abrindo espaço para novos caminhos e soluções alternativas. Vale deixar a vida fluir, não é bom querer controlar os outros. Mas é bom ganhar tempo para alinhar expectativas e inquietações com boas doses de realismo. Procure também pegar leve e evitar disputas, críticas ou discussões. Cuide de seu equilíbrio em primeiro lugar.

LEÃO

Agora é hora de cultivar mais realismo. Com a Lua em Capricórnio e o Sol em Sagitário, você pode buscar o autoconhecimento para conectar-se com seus talentos e suas capacidades, assim pode avançar com mais determinação e conquistar novos horizontes. O senso de responsabilidade e de dever deve falar mais alto. Esteja aberto para possíveis mudanças de planos e reajustes, sempre de bem com a vida! Terapias e conversas esclarecedoras ajudam muito nesse processo, muitas fichas podem cair.

VIRGEM

Para crescer é preciso que esteja consciente. Um passo de cada vez para ir mais longe. Mercúrio ainda desafia Netuno, ajustes e esclarecimentos estão em pauta. A Lua segue agora em Capricórnio, é tempo de investir no trabalho consciente, responsável e competente. Já sabe quais as metas para o próximo ano? Continue a refletir com calma, sem pressa. Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio se combina com Marte, prometendo mais confiança. Sem pressa você pode avançar com fluidez e segurança.

LIBRA

Aproveite o período para organizar-se. É aconselhável parar para analisar tudo com tranquilidade, preparar as estratégias para fazer as coisas direito. Amigos e pessoas mais velhas que acreditam em você e em suas capacidades podem ajudá-lo. Com a Lua nova em Capricórnio, é tempo de pensar a longo prazo, de estabelecer rumos, metas, intenções, comprometer-se com pessoas e metas que se mostram viáveis. Sempre com determinação e responsabilidade para criar um futuro melhor. A chave está em cultivar competência.

ESCORPIÃO

É tempo de traçar metas e olhar para o futuro, enquanto deixa para trás o que não vale mais a pena. Aproveite o ingresso da Lua em Capricórnio para voltar o olhar sobre si mesmo, tomar decisões e resoluções acerca de questões profissionais. Ganha quem souber cultivar o crescimento consciente e estratégico. Procure cultivar uma atitude mais empreendedora e determinada. O pensamento deve ser mais prático, objetivo e comprometido, a palavra deve ser usada com competência e seriedade.

SAGITÁRIO

A Lua nova segue agora no profissional Capricórnio: é tempo de realismo. Cuidado com o desperdício de energia, não é hora de loucuras ou grandes gastos. Cuide de si mesmo e de quem ama com carinho, tudo o que tem à sua disposição pode e deve ser organizado para que renda mais. Júpiter e Saturno se despedem de Capricórnio, está mais fácil cultivar clareza de metas e propósitos. Você pode sentir mais confiança, garra e coragem para avançar, mas não deixe de lado o comprometimento e a maturidade.

CAPRICÓRNIO

A Lua nova segue agora em seu signo: um convite para administrar melhor o tempo, elaborar planos e estabelecer os propósitos com senso prático. Sem devaneios, expectativas irreais ou projetos grandiosos. Bom período para cortar excessos e desperdícios. Reserve tempo para introspecção, é tempo de reflexões mais profundas sobre a vida. Saturno e Júpiter se despedem de seu signo, reflita: o quanto cresceu profissionalmente neste ano? Continue a investir numa postura consciente, madura e responsável.

AQUÁRIO

Com a Lua em Capricórnio, é tempo de cultivar maturidade, pensar em questões de longo prazo. A Lua combina forças com Urano, favorecendo a introdução de novidades. Porém, paciência e tolerância são importantes para que evite ações precipitadas. Criatividade, independência, flexibilidade e capacidade de improviso são necessárias. Soluções diferentes, ideias originais e criativas estão em alta. Você pode encontrar novos caminhos e novas soluções para velhos desafios.

PEIXES

O Sol segue em Sagitário: prefira compartilhar ideias elevadas, filosóficas, criativas e imaginativas, uma boa prosa pode se mostrar muito produtiva. Assim pode dar passos novos, trilhar outros caminhos com mais confiança. Ao mesmo tempo, a Lua ingressa em Capricórnio, o realismo também é fundamental. É tempo de estabelecer metas, escolher a montanha que deseja escalar. Fica mais fácil perceber o que não deu certo no passado e deve ser deixado para trás em nome do crescimento e do sucesso.