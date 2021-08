Horóscopo do dia: previsões para 15 de agosto de 2021

Marcelo Dalla Saiba como aproveitar melhor o seu dia de acordo com a previsão diária do horóscopo





ÁRIES

É importante evitar atitudes impulsivas, bruscas ou irreflexivas. Respeito e educação são importantes sempre, principalmente no período da tarde, com a tensão entre Lua e Plutão. Conflitos podem fugir do controle. Portanto, quanto mais paz e tranquilidade, melhor. A Lua segue em Escorpião, favorecendo a coragem e a intuição para mergulhar mais fundo nas questões, para promover correções em sua vida. Continue a refletir: o que deve ser modificado? Em quais assuntos deve investir sua força e perseverança?





TOURO

É importante cultivar ponderação neste domingo. A Lua desafia Plutão na parte da tarde: com doses de leveza e flexibilidade você pode manter a harmonia emocional. A Lua segue em Escorpião e se alinha com Netuno, favorecendo mergulhos na alma para compreensões e insights. Conversas se tornam mais profundas e esclarecedoras. É tempo de questionar e reformular conceitos sobre vida e sobre si mesmo, para que você se ame mais, as verdadeiras amizades e relacionamentos se fortaleçam.

GÊMEOS

No período da tarde a Lua desafia Plutão, pedindo que cultive tranquilidade para equilibrar a inquietação. Ao mesmo tempo, a Lua se alinha com Netuno: a intuição, a sensibilidade e as percepções sensoriais ganham destaque. Aproveite para exercitar a compaixão, a empatia, a comunicação de forma amorosa e compreensiva. Aproveite também para avaliar o quanto avançou e estipular as próximas metas. Cresce o desejo de transformar as situações. Para tanto, procure voltar a atenção para si mesmo.

CÂNCER

Atenção no período da Tarde, quando a Lua desafia Plutão. Procure agir com diplomacia para evitar conflitos. A Lua inicia a fase crescente em Escorpião, ampliando a sensibilidade e a intuição para compreensões mais profundas, favorecendo a coragem para ajustes, limpezas, investigações e transformações. Vale reservar um tempo só para si, cultivar o desapego e perdoar. Evite situações arriscadas e pessoas agressivas. A Lua também se alinha com Netuno, favorecendo os temas mais elevados e transcendentais da vida.

LEÃO

Você pode deixar para trás assuntos que já não tem mais sentido. Mas ao mesmo tempo, procure valorizar suas conquistas, perceber a necessidade de dar continuidade aos assuntos que pedem perseverança. Mercúrio segue retrógrado em Câncer, a comunicação deve ser mais sensível. Não se esqueça de cultivar sentimentos, palavras e pensamentos positivos. Assim fica mais fácil abrir espaço para as novidades, conectar-se com novos pensamentos e novas ideias. Você pode também colocar-se em movimento para liberar a energia estagnada.

VIRGEM

Procure respeitar seus limites energéticos. Vale buscar a companhia de pessoas queridas, em clima de aconchego. Vênus se despede em seu signo, evidenciando sua capacidade de cuidar bem de si mesmo. Evite também começar um projeto novo agora. Vale lembrar que até o seu aniversário, é importante organizar-se e perceber quais mudanças devem ser promovidas. Livrar-se do que está antiquado pode trazer mais leveza. Investigue, pesquise, finalize assuntos enquanto prepara novas metas, elas ganharão força após seu aniversário.

LIBRA

A Lua desafia Plutão na parte da tarde: procure se abrir para o novo sem medo, deixar tudo o que está estagnado para trás, movimentar a energia, arejar a casa e a vida. Fique atento: imprevistos podem surgir, algo pode acontecer para trazer a você uma nova liberdade. Evite situações arriscadas, prefira ambientes e situações que ofereçam paz e segurança. Ainda bem que Lua e Netuno prometem inspiração: aproveite para se envolver com alguma atividade ligada às artes, ou programas culturais e criativos.

ESCORPIÃO

Neste domingo à tarde ocorre uma tensão entre Lua e Plutão: esteja atento para evitar disputas de poder e situações conflituosas. A Lua inicia a fase crescente em seu signo, você fica mais sensível e emotivo. Reserve momentos de tranquilidade e descanso, assim pode refletir com mais clareza e profundidade sobre seus projetos de vida. Vale programar terapias, meditação, passeios junto à natureza, relaxamento e tudo o que possa renovar suas forças. Bom período para estudos e pesquisas também.

SAGITÁRIO

A preferência vai para programas mais íntimos, tranquilos e amenos. Hoje a Lua desafia Plutão, não é bom correr riscos e envolver-se em discussões. Aos poucos você pode deixar para trás velhas formas de pensar para incorporar em suas análises conceitos mais amplos, avançados e futuristas. Continue a cultivar uma imagem mais séria e responsável. Maturidade, empenho e perseverança garantem boas colheitas no futuro.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Escorpião, favorecendo terapias e investigações acerca de si mesmo. No período da tarde a Lua se desalinha com Plutão, é importante cultivar flexibilidade, diplomacia, cordialidade e jogo de cintura para evitar disputas de poderes. Aproveite para interessar-se por novos assuntos, aprender coisas novas. Aproveite também para cultivar autoestima, autonomia e valorizar-se. Quando você se valoriza, o Universo corresponde na mesma moeda. Surgem novas oportunidades de progredir.

AQUÁRIO

Com a tensão entre Lua e Plutão, que está em seu signo, não é hora de brigar ou medir forças com ninguém. O Sol segue em Leão, signo oposto ao seu: aproveite para cultivar afeto e dar mais atenção a quem ama. Conflitos podem trazer consequências indesejáveis e prejuízos. Lembre-se que Saturno está retrógrado: maturidade, comprometimento, perseverança e responsabilidade são fundamentais. Não é boa hora também para grandes investimentos, prefira economizar.

PEIXES

Cultivar carinho, cuidado, acolhimento e compaixão é importante, seja social ou profissionalmente. Esteja aberto para se entrosar com as pessoas e com o mundo que o cerca. Um bom papo com a família ou pessoas de seu convívio íntimo pode se revelar de grande proveito. Evite discussões tensas, situações ou locais arriscados, prefira a segurança e a intimidade. Evite também decisões por impulso, cultive ponderação. A Lua segue em Escorpião e se alinha com Netuno, fique atento à sua intuição, que fica mais afiada.