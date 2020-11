Horóscopo do dia: previsões para 14 de novembro de 2020

Marcelo Dalla Marcelo Dalla é o autor dessa mandala e também comanda a coluna de previsões para o horóscopo do dia

ÁRIES

O período ideal para atividades ligadas à cura, limpeza e restauração de forças continua. Último dia de Lua minguante, que segue em Escorpião e combina forças com Netuno. Conte com mais inspiração, empatia e capacidade de compreensão para esclarecer e concluir assuntos. Bom período também para meditação, introspecção e práticas espirituais. Aproveite para estar com quem ama e dialogar com o coração aberto. A renovação das energias está favorecida, vale buscar o contato com a natureza também. A paz deve ser prioridade.

TOURO

Limpezas, restaurações e conclusões estão em destaque. No último dia de Lua minguante, o período é indicado para colocar os pingos nos is. Ainda mais com a Lua em Escorpião, que combina forças Netuno. Os processos investigativos estão destaque. É importante reservar momentos para recolhimento, para meditar, refletir sobre o ciclo que passou e elaborar novas intenções. Vênus continua com aspectos desafiadores, pedindo cuidado com as relações e com as finanças. Situações abusivas devem ficar para trás.

GÊMEOS

Se houver alguma pendência ou assunto mal resolvido, aproveite para pesquisar, dialogar, tirar dúvidas para obter bons diagnósticos. Conversas profundas e esclarecedoras estão favorecidas. Aproveite também para promover análises e tomar resoluções. O que deve ser deixado para trás? Quais serão as metas para o futuro? Você pode concluir assuntos, mas evite forçar situações. Hoje é o último dia de Lua minguante, bom para descansar e se recolher para restaurar energias. Um novo ciclo virá amanhã!

CÂNCER

Dia bom para conclusões e resoluções. A Lua segue minguante e balsâmica em Escorpião, em harmonia com Netuno. Vale reservar tempo para refletir sobre a vida, descansar, restaurar as energias, investir na cura física, mental e emocional. As pendências devem ser solucionadas para que possa se organizar. Bom período para terapias e conversas enriquecedoras. O que deve ser concluído de vez? Um novo ciclo lunar chegará amanhã. Arte, sonho, poesia e espiritualidade também são assuntos em pauta.





LEÃO

Bom momento para esclarecer questões pendentes. Hoje é o último dia de Lua minguante, com propriedades curativas e restauradoras. Além disso, o Sol se combina com Júpiter, Saturno e Plutão, indicando bom momento também para promover limpezas e desintoxicações. Tanto físicas, quanto mentais e emocionais. Cuidado para não exagerar nas críticas e nas cobranças. É importante cultivar recolhimento, enquanto deixa para trás posturas, situações, ideias e crenças obsoletas. Novas ideias e inspirações podem surgir.

VIRGEM

É tempo de desapego e finalizações gerais. Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite para movimentar a energia estagnadas, livrar-se de algo que está velho e em desuso. Assuntos de cunho espiritual e profundo estão favorecidos, os diálogos se tornam enriquecedores. Excelente período para desvendar mistérios, buscar respostas mais profundas, conhecer mais sobre si mesmo. Vale reservar tempo para refletir sobre a vida e deixar tudo fluir, sem tentar controlar as situações. Um novo ciclo lunar começa amanhã, com a Lua nova.

LIBRA

Com a Lua minguante em Escorpião, procure reservar mais tempo para refletir, investigar a si mesmo e deixar a vida fluir com atividades prazerosas, sem tentar controlar as situações. Situações doentias nas relações podem ficar mais evidentes. É hora de recolher-se para bons diagnósticos, para livrar-se de algo que está velho e em desuso. Assim pode perceber o que vale a pena e o que já não faz mais sentido, para que possa investir em seus sonhos e trabalhar para realizar seus projetos. Não se esqueça de apreciar a arte e a beleza também!

ESCORPIÃO

A Lua minguante continua em seu signo e hoje se harmoniza com Netuno: você pode deixar pra trás algo que o incomoda, investir em tratamentos e terapias. A energia é de cura e restauração, ideal para perdoar, liberar e transmutar. Não é hora de confrontos, controle e cobranças. Ainda que a Lua se combina com Netuno, indicando o caminho do amor, da compaixão e da empatia. Conte com mais profundidade para diálogos esclarecedores e soluções conclusivas. A intuição está afiada, fique atento aos insights que podem surgir.

SAGITÁRIO

Bom período para estudar sobre os mistérios, os temas espirituais e transcendentais. Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite também para colocar os pingos nos is, esclarecer dúvidas, distribuir mensagens enriquecedoras e concluir de vez velhos assuntos. Fase ideal para libertar-se de algo que o prende, jogar fora o que está em desuso, tomar iniciativas, decisões e promover limpezas. Continue a promover uma boa revisão de sua vida para perceber onde pode melhorar. Conte com inspiração, sensibilidade, e intuição.

CAPRICÓRNIO

No último dia de Lua minguante em Escorpião, aproveite para colocar os pingos nos is, concluir de vez velhos assuntos. Mas sem forçar situações ou envolver-se em conflitos. É hora de descansar mais, deixar a vida fluir, cultivar paz e tranquilidade. Procure ser cautelosos nos gastos, melhor evitar grandes investimentos agora. Prefira mergulhar em si mesmo para refletir sobre o que pode curar e transformar. A intuição está ativada, colocando em pauta importantes compreensões. Amanhã, com a Lua nova, poderá ativar novas metas.

AQUÁRIO

Assuntos de cunho espiritual, filosófico e transcendental estão em destaque, enquanto assuntos de ordem material se tornam menos importantes. Hoje é o último dia de Lua minguante. Procure reservar tempo para se afastar dos ruídos, ouvir música suave, inspirar-se com as artes e os assuntos que ama. A energia é de cura, limpeza e purificação. Vale investigar-se, analisar o quanto avançou até agora para estabelecer as novas estratégias que poderão ser ativadas amanhã, com a Lua nova.

PEIXES

Compreensões profundas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar o que vem se arrastando. O que pode ser concluído agora? Aproveite para refletir sobre a vida, cultivar prazer, intimidade e colaboração para esclarecer pendências. Lua e Netuno inspiram mais sensibilidade, empatia e intuição. Os relacionamentos pedem mais cuidado, o melhor a fazer é cultivar recolhimento, meditar para obter bons diagnósticos. Amanhã virá a Lua nova, você poderá virar a página para novos assuntos.