Horóscopo do dia: previsões para 14 de maio de 2020

ÁRIES

O período é de fechamento e conclusões, com a Lua na fase minguante . Com Marte em Peixes, procure manter-se aberto e receptivo. Cultivar sentimentos elevados, encantar-se com as artes e tudo o que é belo. Júpiter inicia o movimento retrógrado, melhor conter os gastos e diminuir as expectativas. Prefira finalizar o que está pendente. Com a harmonia entre Sol e Plutão, é tempo de desapego, perdão, e curas emocionais. Veja o que em você em sua vida quer alterar, ou mesmo erradicar.

TOURO

O período é ideal para fechamento, finalizações e conclusões. Com a Lua minguante vale reservar mais tempo para ficar sozinho, investir no recolhimento e na introspecção. Cresce a sensibilidade, a inspiração e a intuição. Evite acumular compromissos, cuidado com excessos e exageros. Em momentos de silêncio pode ter ideias, compreensões e insights. Muitos aprendizados em parcerias e na forma como se relaciona com as pessoas estão em pauta. Evite medir forças, procure voltar a atenção para si mesmo.

GÊMEOS

Aproveite a Lua minguante para meditar e tranquilizar sua mente, que é sempre tão acelerada. Exercite a comunicação não violenta, mais calma, pacífica e afetuosa. É tempo de refletir sobre seus valores, sua autoestima e seu merecimento. Procure também cuidar de si mesmo, ao invés de projetar carências e expectativas. É melhor passar mais tempo em recolhimento, para reflexões e revisões. Aproveite para harmonia entre Sol e Plutão para cuidar da saúde, renovar energias, obter diagnósticos e buscar compreensões mais profundas acerca de si mesmo.

CÂNCER

Análises, balanços, finalizações e conclusões estão em pauta. Com o início da Lua minguante resolva assuntos que o incomodam com tato, compaixão e receptividade, sem forçar situações. A Lua segue fora de curso , a preferência para atitudes mais ponderadas e práticas, sem pressa. Você pode também promover uma verdadeira desintoxicação emocional e livrar-se do peso de experiências passadas. É importante voltar a atenção para si mesmo. Ao harmonizar seus conflitos internos, consequentemente suas relações se tornam mais harmoniosas também.

LEÃO

É tempo de colocar seus pés no chão, de cultivar perseverança e determinação para superar os obstáculos e desafios. O Sol caminha em Touro e combina forças com Plutão: conte com mais intuição. Assim ganha clareza sobre seus objetivos e sobre quais são as melhores soluções. Continue a renovar e reciclar áreas de sua vida que estejam desgastadas ou estagnadas. Concretização e cura são palavras-chave. Com a Lua minguante, o período é ideal para finalizar assuntos, promover análises e conclusões.

VIRGEM

O Sol em Touro ajuda a priorizar planos e metas, ganhar clareza sobre quais mudanças são necessárias promover em prol de algo maior e melhor. É tempo de mais praticidade, bom para dar continuidade nos novos projetos. Priorize a economia e os bens duráveis. Um pouco de recolhimento faz-se necessário para amadurecer as ideias. Fale com o coração! Conclua pendências, mas sempre com atenção, gentileza e diplomacia. Enquanto isso, você pode saborear os prazeres simples que a vida oferece.

LIBRA

Procure agir com boas doses de sensibilidade para respeitar as limitações dos outros. Você pode concluir assuntos, fazer contatos, encaminhar o que for possível. Prefira dar continuidade ao que já estava em andamento, ao invés de investir em lançamentos e novas atividades. Depois, prefira desacelerar para entrar em contato consigo mesmo e com suas necessidades. A Lua inicia a fase minguante: aproveite para refletir sobre os aprendizados dos últimos tempos. Questões ligadas aos relacionamentos, aos valores e às finanças pedem revisões.

ESCORPIÃO

Com Marte em Peixes, a melhor dica é cultivar compaixão, empatia e sensibilidade para promover o entendimento. Além disso, o Sol segue no signo oposto, importantes compreensões sobre sua forma de se relacionar estão em pauta. Aproveite que a Lua segue minguante para meditar, respirar fundo, abrir o coração, relevar, compreender e perdoar. É fundamental deixar o orgulho de lado, olhar para seus condicionamentos e padrões emocionais com mais consciência. Assim pode reconhecer suas próprias limitações e perdoar a si mesmo também.

SAGITÁRIO

A prudência deve predominar sobre o impulso. Júpiter inicia o movimento retrógrado: é tempo de realismo, de baixar as expectativas e cultivar comedimento. Júpiter pede reflexões sobre limites, excessos, exageros e desperdícios. Procure também cultivar habilidades diplomáticas, evite cobranças. A Lua inicia a fase minguante: este é um período de recolhimento, conclusões e finalizações. A solidariedade, a receptividade, a cumplicidade de compartilhar aprendizados se torna ainda mais importante.

CAPRICÓRNIO

O período de mudanças, reformulações, libertações continua. É tempo de questionar-se, muitos ajustes estão em pauta. Planos e ambições devem ser alinhados com a realidade. É fundamental buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência, para que sua fé se fortaleça cada vez mais. Mas as mudanças devem ser promovidas por você mesmo, sem controle, cobranças ou exigências em relação aos outros. As disputas podem trazer prejuízos. Quanto mais comedimento, empatia e harmonia, melhor.

AQUÁRIO

O período de é fechamento e conclusões, com Lua minguante e fora de curso em seu signo. Não é um bom período para grandes investimentos ou decisões. Aproveite para buscar tudo o que possa promover paz e equilíbrio: terapias e práticas relaxantes, meditação, contato com a natureza. Liberdade e individualidade devem ser respeitadas, mas sem discórdia nas relações. Procure relaxar mais, descontrair-se, investir em seu bem-estar físico e emocional. Desta forma pode recuperar seu equilíbrio e conectar-se com sua intuição.

PEIXES

Boas trocas podem aquecer seu coração. Com a Lua minguante, os resultados do último ciclo lunar podem ser avaliados e resumidos. Você pode se ajustar às circunstâncias e tirar o melhor proveito delas. Com mais receptividade e sensibilidade, procure conectar-se com tudo o que possa alimentar a alma. Porém, continue a tomar cuidado com excessos, exageros e expectativas ilusórias. Júpiter fica retrógrado hoje, para conter o crescimento desenfreado, ensinar que os avanços se fazem aos poucos, com realismo e perseverança.

