Horóscopo do dia: previsões para 14 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua minguante em seu signo, você pode ficar mais inquieto. Vale agir com liberdade, independência e autonomia, porém, com mais receptividade e sem muitas expectativas. Pela manhã, Lua e Vênus prometem um clima mais prazeroso. Aproveite para limpar o terreno, promover conciliações e finalizações, tomar iniciativas em nome da cura e da restauração de forças. O Sol ainda desafia Marte: é importante cultivar mais tolerância, evitar atitudes imprudentes e impulsivas, cuidar de si mesmo e de sua energia.

TOURO

Período propício para organizar finanças, cuidar do lado objetivo e prático da vida. Mas é melhor evitar cobranças e críticas. Seja aquele que oferece ajuda e demonstra competência. Com Vênus ainda em movimento retrógrado, melhor diminuir as expectativas, conter os gastos. Lua e Vênus se combinam pela manhã, inspirando mais afeto, prometendo um clima mais agradável. Invista também na autonomia, nas atividades físicas e no movimento para controlar a ansiedade e a inquietação.

GÊMEOS

O período é de recolhimento, análise e introspecção. Com a Lua minguante em Áries, finalize o que for possível, mas sem grandes expectativas. Procure reservar momentos para meditação, reflexões e avaliações. Evite loucuras, é hora de voltar a atenção para si mesmo. Vale também cuidar da saúde com boa alimentação, mais horas de sono e descanso. A Lua desafia Mercúrio no período da noite, melhor evitar assuntos complicados e discussões. Ganhe tempo para refletir sobre questões importantes antes de tomar decisões.

CÂNCER

O período de conclusões seguirá por toda a semana com a Lua minguante. Você pode tomar iniciativas, mas só se for para finalizar assuntos. É bom deixar a vida fluir, sem forçar situações com críticas e reclamações. Com a Lua em Áries, a impaciência pode aumentar. Ciente disso, evite divergências. Vale circular, programar passeios e gastar energia para evitar a agressividade ou a ansiedade. Porém, procure respeitar seus limites energéticos. Momentos de reflexão junto à natureza são sempre muito bem-vindos!

LEÃO

Conclua os assuntos possíveis, mas evite a pressa ou a correria. No período da noite a Lua desafia Mercúrio, a comunicação fica truncada, os deslocamentos podem sofrer atrasos. Não se esqueça de reservar momentos para recolhimento e introspecção. O Sol ainda desafia Marte e Netuno, há risco e confusões e erros de avaliação. Melhor evitar grandes decisões e assuntos muito complicados agora. A Lua segue minguante em Áries: a energia pode ser usada para passeios, esportes e atividades físicas.

VIRGEM

No pique da Lua minguante, procure reservar momentos para analisar resultados. Procure dialogar com afeto e solidariedade, em conexão com a sensibilidade e a intuição. Na primeira parte do dia, Lua e Vênus prometem momentos mais agradáveis. Aproveite para cuidar de si mesmo e dar mais atenção a quem ama. Porém, no período da noite, a Lua desafia Mercúrio, indicando possíveis dificuldades na comunicação e nos deslocamentos. Melhor evitar assuntos complicados e fazer tudo com calma, sem pressa.

LIBRA

Agora é hora de avaliar resultados, baixar as expectativas e deixar a vida seguir seu curso natural. Não há necessidade de forçar situações, melhor evitar grandes investimentos ou atividades arriscadas. A Lua segue minguante em Áries, procure perceber se suas reações estão imediatistas e infantis. Pela manhã Lua e Vênus favorecem um clima mais prazeroso. Programe atividades que promovam paz de espírito e conforto. Há algo tenso, pendente ou mal resolvido? Melhor ganhar tempo para refletir e deixar discussões delicadas para outro momento.

ESCORPIÃO

Evite conflitos e situações tensas, pois o Sol ainda desafia Marte. Procure analisar a si mesmo. Reflita sobre os últimos acontecimentos, perceba se suas atitudes estão muito mesquinhas ou manipuladoras. Cuidado para não forçar a barra com cobranças, ciúmes ou exigências excessivas. Com a Lua minguante, procure deixar tudo fluir naturalmente. Programe atividades que promovam paz de espírito e conforto. Atividades físicas ou caminhadas são ótimos para espairecer e transmutar as energias.

SAGITÁRIO

É tempo de resolver questões pendentes medindo recursos e consequências. É importante agora fluir com a vida. Cuidado com os extremos: cobranças, ciúmes, dependências, exigências excessivas ou a agressividade. Lembre-se que o bom humor, o riso e a imaginação são fontes que acalmam e vivificam a alma. Avalie, pondere, investigue, pesquise melhor. Com a Lua minguante, é tempo de finalizações gerais e restauração de forças. O movimento agora é mais interno do que externo.

CAPRICÓRNIO

A Lua minguante segue em Áries, favorecendo a disposição para finalizações gerais. Porém, evite forçar situações. Procure conter a impaciência, manter-se acessível e flexível. No período da noite Lua e Mercúrio se desentendem, prejudicando a comunicação. É aconselhável evitar assuntos delicados, voltar-se para dentro e pensar sobre os valores, o amor e sua forma de se relacionar. Com tantos planetas retrógrados, não é hora para loucuras, grandes gastos ou grandes investimentos.

AQUÁRIO

Revisões e reformulações são as palavras de ordem. Novas oportunidades virão depois que digerir e assimilar a experiência que coletou ao longo do caminho percorrido até agora. A Lua minguante favorece limpezas, aproveite para desembaraçar-se de algo que o prende e que estava parado. Aproveite para promover finalizações gerais. Mas evite discussões e situações tensas, vale baixar as expectativas. Quanto mais tranquilidade e receptividade melhor. Aproveite o domingo também para cuidar de si mesmo.

PEIXES

É tempo de repensar, consertar e reorganizar suas tarefas para encontrar soluções. Interiorização e reflexão são importantes agora. Reveja o caminho percorrido, estabeleça as próximas metas e armazene forças. Cada vez mais, fica visível a modificação do que está velho para dar início a algo novo. A Lua segue em Áries e tudo fica acelerado. Mas em tempos de Lua minguante, não é hora de forçar situações ou começar novos projetos. Novas sementes serão lançadas após o dia 21, com a Lua nova.

Além do horóscopo do dia: