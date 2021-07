Horóscopo do dia: previsões para 14 de julho de 2021

Marcelo Dalla A mandala é desenhada pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

A Lua segue no criterioso Virgem, alinha forças com Sol e Urano: você pode aproveitar para promover uma boa faxina e organizar a vida. Limpar, renovar e movimentar a energia estagnada. Bom também para cultivar praticidade, organizar a casa, as emoções e a vida. Iniciativas em prol de inovações e mudanças ficam favorecidas. e A Lua confronta Netuno na parte da noite, indicando um período de possíveis confusões, nebulosidade e ilusões. Desatenções entram em pauta, vale recolher-se mais cedo.









TOURO

Procure ser prestativo, aproveite para cuidar de cada detalhe para que tudo fique bem feito. Todos ficam mais racionais e criteriosos com a Lua em Virgem. Prefira o que for mais simples e prático. Período bom para correções, práticas de cura, terapias, planejamentos, aprendizados, aprimoramentos, cuidados com a higiene e a beleza. Vale registrar as boas ideias, anotar as próximas metas e investir em novos projetos. Apenas fique atento com as palavras duras. Pelo contrário, com Vênus e Marte em Leão é tempo de distribuir elogios!

GÊMEOS

Novos projetos estão em pauta. Já fez a lista das próximas metas? Aproveite que a Lua segue em Virgem para cultivar critério, praticidade e discernimento. Organize-se! Vale colocar em ordem a casa ou a mesa de trabalho, definir o que quer e o que pode fazer. Bom dia para planejar a vida, investigar, pesquisar novos caminhos, obter importantes compreensões. Apenas continue a ter cuidado para não exagerar nas críticas e no racionalismo excessivo. Você pode exercitar uma comunicação sensível e amorosa.

CÂNCER

Com a Lua nova em Virgem, o crescimento pode e deve ser criterioso, organizado e elaborado. Agora é hora de focar nas soluções práticas, formatar projetos, assumir responsabilidades e deveres. Produtos com qualidade, serviços com organização e bom atendimento ficam favorecidos. Você pode conversar, pesquisar, informar-se melhor e obter boas compreensões. No período da noite, Lua e Netuno indicam um clima dispersivo, a energia tende a cair. Prefira a parte do dia para tarefas que pedem mais concentração.

LEÃO

Bom período para analisar a vida, traçar estratégias e organizar projetos. Com a Lua em Virgem, o período é bom também para organizar a casa ou o local de trabalho. Com Vênus e Marte juntos em seu signo, é tempo de divulgar seu trabalho e investir em sua imagem. Como pode ser útil? Qual o valor do seu serviço? Como pode fazer a diferença na vida das pessoas? Soluções criativas podem e devem ser encontradas. Tudo pode ser contornado com consciência, intuição, confiança e produtividade.

VIRGEM

Você fica mais observador, seletivo e atento a cada detalhe com a Lua em seu signo. Conte com mais critério e praticidade. Além disso, a Lua se combina com Sol e Urano, favorecendo a clareza, bons insights e boas ideias. Você pode promover inovações e se abrir para novas tecnologias. Aproveite para refletir sobre sua vida profissional e estabelecer prioridades. Ao meditar, visualize seus projetos como se já estivessem se concretizando. É assim que pode criar e atrair para si aquilo que deseja com o coração.

LIBRA

É preciso sempre movimentar a energia, se desfazer do que está velho para que o novo possa chegar. Com a Lua nova em Virgem, continue a investir em organizações, limpezas e planejamentos. Assim você abre espaço para que as novidades possam chegar. Aproveite para dialogar com realismo, praticidade é a palavra de ordem. Mas cuidado para não ficar inflexível e intolerante, evite exagerar nas cobranças e nas críticas. Pegue leve consigo mesmo e com os outros. Vênus segue em Leão, aproveite para mostrar seu melhor ao mundo.

ESCORPIÃO

Já sabe quais as próximas metas a serem conquistadas? Você está mais corajoso e confiante. Além disso, Sol e Netuno se alinham, favorecendo a intuição. Fica mais fácil adotar uma postura mais consciente, tanto consigo mesmo quanto com seus afetos. Terapias, análises e o diálogo de coração aberto podem ser curativos e revitalizantes. É grande a força para inovação, mudanças e descobertas. Procure analisar-se e busque o autoconhecimento, assim pode se tornar um líder ou curador com mais compaixão.

SAGITÁRIO

A Lua segue em Virgem e se combina com Sol e Urano, favorecendo o desapego, a simplicidade, a higiene, os cuidados com a saúde do corpo e das emoções. Tarefas que exigem maior atenção aos detalhes ficam favorecidas. Fica mais fácil cultivar uma visão mais investigativa, aprofundada, objetiva e realista das situações. Com empenho e dedicação, você pode fazer o tempo render para um período produtivo. Os cuidados com a saúde e a rotina também ganham destaque. A noite tende a ser preguiçosa, é bom respeitar seus limites energéticos.

CAPRICÓRNIO

Os novos projetos continuam favorecidos, agora é hora de formatá-los de forma prática e criteriosa. A Lua segue em Virgem, favorecendo o aperfeiçoamento e a prestação de serviços. Vale colocar tudo no papel, ouvir parceiros, demonstrar interesse ao interagir com seus afetos. Aproveite o período também para tomar providências em relação ao que estava empacado. Vale abrir a mente para assimilar novos conceitos e ideias, identificar-se com soluções alternativas e as novas correntes de pensamento. É tempo de atualização e renovação.

AQUÁRIO

Bom período para realizar reparos, aprimoramentos, restaurações e arrumações. A Lua segue no detalhista Virgem e se combina com Urano. Bom momento para ativar aprimoramentos gerais, encaminhar análises, promover investigações, fazer planos e traçar estratégias. Mas vale dedicar mais atenção aos relacionamentos: cuidado com a frieza, a intolerância e as críticas. Você continua passando por uma grande revolução em seus conceitos. Lembre-se que a grande mudança começa em você mesmo.

PEIXES

A Lua segue em Virgem, você pode lidar com tarefas que pedem detalhamento e aprimoramentos gerais. A intuição está afiada, investigações, análises e decisões ficam mais favorecidas. Organização e clareza são fundamentais. Esteja aberto para conversar, tirar dúvidas, pesquisar e descobrir mais sobre seus talentos e vocação. Já na parte da noite, a Lua confronta Netuno: é importante cultivar o fio terra e se dedicar às tarefas práticas. Aí o melhor é descansar, cuidar bem das suas energias.