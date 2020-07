Horóscopo do dia: previsões para 14 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É importante priorizar a gentileza! A Lua segue agora em Touro: um convite cultivar para tranquilidade, praticidade, conforto e bem-estar. Vale meditar, caminhar descalço, deitar na grama, abraçar árvores, cuidar das plantas. Prefira atividades, pessoas e lugares agradáveis. O Sol confronta Júpiter e Plutão, pedindo cuidado com disputas de poder. Atenção para as armadilhas do ego. Procure ser mais ponderado ao emitir opiniões, com flexibilidade para questionar velhas ideias, crenças e posturas.

TOURO

Afeto, carinho e ternura ganham prioridade com a Lua em seu signo. O clima deve ser de prazer, carinho e inspiração. Pela manhã a Lua encontra Urano, indicando inquietação, mas depois o clima tende a se estabilizar. Vênus segue em harmonia com Marte, trazendo mais curiosidade e vontade de conversar. Vale dialogar para alinhar interesses com parceiros e colaboradores. Porém, é importante usar a palavra com responsabilidade, para curar, construir, conciliar e compartilhar conhecimentos. A expressão artística está favorecida.

GÊMEOS

É bom desacelerar com a Lua minguante em Touro. Procure simplificar a vida, evite posturas arrogantes ou situações arriscadas. O Sol confronta Júpiter e Plutão: é importante deixar de lado disputas, ser prático e ponderado ao emitir opiniões. Vale também simplificar tudo e organizar melhor os horários. Bom período para concluir assuntos, cultivar inspiração e compreensão, reduzir o ritmo das atividades e se recolher. Evite forçar situações, procure aceitar as coisas como são, sem grandes expectativas.

CÂNCER

A Lua segue no pacífico Touro, prefira abrir espaço para coisas mais seguras, sólidas, construtivas, consistentes, duradouras e verdadeiras. Prefira lidar com assuntos que já conhece bem, cultivar gratidão, encantar-se com coisas simples e belas que o rodeiam. Você pode encaminhar assuntos e pendências com mais sensibilidade. Não é tempo de acumular tarefas e se desgastar. Pelo contrário, é importante descansar mais, cultivar prazer, cuidar da saúde, promover tranquilidade e harmonia.

LEÃO

A prioridade vai para atitudes generosas, com mais harmonia entre a razão e o coração. A Lua segue no pacífico Touro, você pode saborear cada momento com mais estabilidade. Aproveite para administrar melhor o tempo estabelecendo prioridades e reservando espaço para o descanso. Cultive sua flexibilidade e capacidade de adaptação, esteja aberto para novos pontos de vista. O Sol confronta Júpiter e Plutão, esteja atento para as armadilhas do ego: vaidade, arrogância, prepotência. Assim pode evitar conflitos e prejuízos.

VIRGEM

A Lua segue em Touro e avisa: é importante desacelerar, apaziguar os ânimos, cultivar prazer em sua rotina encontrar tempo para refletir e elaborar melhor qualquer questão. Você pode cultivar gratidão, saborear o momento presente e dar valor ao que já possui. É tempo de investir no conforto, dar atenção ao que pede seu corpo e deixar para trás o que já não é mais importante. A Lua encontra Urano, lembrando que tudo pode mudar para melhor. Basta um pouco de empenho, receptividade e boa vontade.

LIBRA

Hoje tem um bom dia para conectar-se com o que lhe faz bem. Aproveite o período para esclarecer dúvidas, deixar para traz ressentimentos e abrir seu coração em nome da harmonia e do amor. A Lua segue no pacífico Touro, enquanto Vênus se combina com Marte. Conte com mais capacidade de sedução. Invista também na sensibilidade e na inspiração. Compaixão e afeto também ganham destaque. Esteja aberto para alinhar assuntos e ideias, rever posturas rígidas e ouvir pontos de vista diferentes do seu.

ESCORPIÃO

Quanto mais simplicidade, melhor. A Lua minguante segue em Touro, aproveite para desfrutar do convívio com as pessoas que ama, com prazer, conforto e tranquilidade. Porém, cuidado com a teimosia e o orgulho. É importante cultivar flexibilidade para adaptar-se às circunstâncias e mudar de opinião caso seja necessário. Procure cultivar compreensão, sem julgamentos severos. Sensibilidade e inspiração também estão em alta, com a combinação entre Sol e Netuno. As atividades artísticas estão favorecidas.

SAGITÁRIO

Aproveite o período para cultivar afeto, gratidão e desfrutar dos prazeres simples da vida. Com a Lua em Touro, prefira atividades mais amenas e seguras. Você merece pausas para mimar-se e fazer algo do seu agrado. O período favorece também o contato com a natureza para meditação e reflexões. O Sol confronta Júpiter e Plutão: cuidado com os exageros, o excesso de confiança também pode ser prejudicial. Importantes compreensões estão em pauta, você pode promover um exame profundo em sua alma.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Touro para favorecer a praticidade, a segurança, o bem estar e o conforto. É importante realizar dialogar com mais carinho, cultivar abertura para rever questões duvidosas. Tudo sem pressa. Em momentos de tranquilidade pode rever velhas ideias e vivenciar profundas reflexões. O Sol confronta Júpiter e Plutão, pedindo uma visão mais ampla, estratégica e ponderada. Com a Lua minguante, vale resguardar-se de situações conflituosas, cobranças, controle e disputas.

AQUÁRIO

Há necessidade de ser mais realista, o momento pede uma avaliação mais criteriosa de negociações e objetivos. A Lua segue em Touro e encontra Urano, indicando que mudanças na agenda podem ocorrer. Invista na flexibilidade, deixe de lado negociações difíceis e investimentos arriscados. Procure inspirar-se com as artes, relaxar com música tranquila, passeios junto à natureza, boas leituras e meditação. Reserve tempo também para a família, para que possa dialogar, clarear dúvidas e desfazer mal entendidos.

PEIXES

Seus sonhos estão muito distantes da realidade? Sua fé é cultivada? Sabe perseverar com determinação para alcançar seus objetivos? Com a harmonia entre Sol e Netuno, vale refletir sobre isso.‪ Acredite em seu merecimento e em sua capacidades para ser útil e fazer uma diferença construtiva na vida das pessoas. A Lua minguante segue em Touro: carinho, sensibilidade, prazer e compaixão são qualidades em destaque. Aproveite para se sintonizar com o que traz inspiração e alimenta a alma.