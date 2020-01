Horóscopo do dia: previsões para 14 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





Leia também: Eclipse lunar favorece mudanças e desapego

ÁRIES

Reflexões para a Lua em Virgem: Como pode melhorar seu trabalho, se tornar mais competente? Onde e como pode ser mais útil? Praticidade e discernimento são as palavras de ordem. É importante estabelecer uma rotina mais simples e estável para que o crescimento seja garantido e as oportunidades possam ser melhores aproveitadas. É tempo de cultivar mais garra, coragem e determinação para seguir em busca de seus objetivos. Apenas atenção no período da tarde: Lua e Netuno indicam tendência para distrações e enganos

TOURO

Hoje a Lua confronta Netuno, você pode ficar mais distraído e dispersivo. Vale fazer algo do seu agrado, que proporcione inspiração. Porém, esta é uma energia de confusão e indecisão, melhor evitar compras importantes. Com a Lua em Virgem, aproveite para cuidar da organização da casa, da saúde do corpo e das relações. No período da noite, a Lua sorri para Plutão, favorecendo a recuperação das energias. Um programa cultural é sempre bem vindo. Ideias, crenças e conceitos podem ser renovados e ampliados.

GÊMEOS

A Lua segue em Virgem, aproveite para perceber o que é útil, e o que não serve mais. Uma série de correções, mudanças e revisões continuam em pauta. Sua função é conectar, informar e negociar. Para tanto, é essencial o estudo permanente e a abertura para aprendizados. Vale ler um bom livro, alimentar seu espírito com boas informações. Lembre-se que quanto mais maduro, sábio e consciente estiver, mais tranquila se torna sua convivência, mais acertadas se tornam suas escolhas.

CÂNCER

O período da manhã está ideal para arrumações gerais. Com a Lua em Virgem, vale cultivar asseio, organização e higiene. Mas no período da tarde a Lua confronta Netuno e a energia cai. Vale redobrar a atenção ao realizar qualquer atividade. Evite gastos, decisões e compras importantes. Prefira se resguardar, ver um filme, ouvir música ou descansar mais. No período da noite o astral melhora com a combinação entre Lua e Plutão. Doses de arte e romentismo podem equilibrar o lado crítico e criterioso que ganha evidência.

LEÃO

Com a Lua em Virgem, organização é a palavra de ordem. Bom período para cuidar da saúde, da alimentação, planejar a rotina e o orçamento. Fique atento às questões que ganham evidência no período: o Universo pode mostrar o que deve ser deixado para trás. Utilize sua sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural da vida. Análises e reflexões podem trazer importantes insights. Na parte da tarde a Lua confronta Netuno, esta é uma energia confusa e preguiçosa. No fim da tarde em diante o clima melhora.

VIRGEM

Com a Lua em seu signo, procure perceber hábitos que não mais lhe convém e comportamentos que causam desconforto. A receita é sempre essa: ao invés de tentar mudar o outro, canalize o apurado senso crítico para si mesmo. Porém, cuidado com o exagero, também não é bom ser severo demais consigo mesmo. A Lua confronta Netuno no período da tarde: a energia cai, evite tarefas exaustivas. Não se esqueça do descanso e do lazer. Procure tornar sua vida mais colorida e prazerosa, sem medo de ser feliz!

LIBRA

Melhor adiantar as tarefas mais importantes na primeira parte do dia. Com a Lua no criterioso Virgem, procure organizar a casa ou o local de trabalho, colocar tudo no seu devido lugar. No período da tarde a Lua confronta Netuno, indicando queda de disposição e tendência para enganos. Melhor adiar compras e investimentos importantes. Quanto mais prático e analítico for, melhor. Ainda bem que Vênus segue em Peixes para elevar o astral com mais romantismo. Conte com doses extras de sensibilidade e inspiração.

ESCORPIÃO

Cuidado para não falar ou prometer demais! É preciso dosar suas expectativas com senso prático, para que você se torne cada vez mais sábio em suas ações, equilibrado em suas emoções e sereno em sua mente. Com a Lua em Virgem, aproveite para simplificar a vida, controlar desperdícios, cortar exageros e excessos. Bom período para cuidar da saúde, investir na qualidade de vida e nos hábitos mais saudáveis. Marte segue em Sagitário, favorecendo passeios e aventuras: você pode elevar o astral com mais otimismo.

SAGITÁRIO

Marte segue em seu signo, você pode contar com mais disposição e vitalidade. Conte com mais libido e determinação e também. Ganham destaque as relações mais íntimas, pessoas e projetos com os quais estamos mais apaixonados. Se o desejo vem junto com o amor, nada pode detê-lo! Porém, evite exaurir suas energias na parte da tarde. A Lua segue em Virgem e desafia Netuno, melhor priorizar o que já está em andamento, ao invés de assumir mais compromissos e responsabilidades.

CAPRICÓRNIO

Evite acumular mais tarefas, procure deixar para trás o que já não faz mais sentido em sua vida. Vale redobrar o empenho, a organização, o profissionalismo. Vale também trocar as queixas por hábitos enriquecedores. Buscar informação, conhecimento e cultura. Assim pode se abrir para as infinitas possibilidades que a vida oferece. A Lua segue em Virgem e confronta Netuno no período da tarde. A atenção cai. Você pode promover um mergulho interno, sintonizar-se com assuntos espirituais, filosóficos e mais elevados.

AQUÁRIO

Procure perceber o que está estagnado e improdutivo. A Lua segue em Virgem: momento para fazer ajustes, organizar a casa, o local de trabalho… dar um jeito no que for possível. A sensação de leveza que vem depois será gratificante! Prefira concluir o que já estava em andamento e vem se arrastando. Aproveite para simplificar a vida e perceber o que já não faz mais sentido. Lembre-se: maturidade é quando abdicamos de prazeres imediatos em prol de algo maior a médio e longo prazo.

PEIXES

Cultive seu real valor, invista em sua autoestima, permita-se ver e sentir quem realmente é. Desta forma pode se libertar, aprimorar sua forma de se relacionar, voar e ampliar seus horizontes. Prefira realizar as tarefas mais importantes pela manhã. No período da tarde, a tensão entre Lua e Netuno pode deixá-lo confuso e dispersivo. Cuidado com carências e ilusões, para evitar prejuízos. Não é um bom período para grandes investimentos, você pode errar nas escolhas. Se for possível, vale retirar-se para meditar e refletir.

Para além do horóscopo do dia :