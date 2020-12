Horóscopo do dia: previsões para 14 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a enfrentar as questões da vida

ÁRIES

Você pode plantar novas metas e sementes, estipular o que pretende neste fim de ano e para os próximos anos. Mas fique atento também aos temas do passado que podem surgir, pedindo resoluções. A Lua nova de Sagitário acontece junto com um eclipse solar e promete mais confiança, você pode cultivar a liberdade, o gosto pela aventura, os altos ideais. Cuide para não exagerar no otimismo, com doses de realismo. É importante agora abrir-se para as novas soluções, para a consciência de cidadania, para as novas correntes de pensamento.

TOURO

A Lua nova em Sagitário o convida a plantar novas sementes e intenções, a alinhar metas com colaboradores. Hoje acontece um eclipse solar, questões do passado também podem retornar. Vale ficar com as antenas ligadas. Vênus segue em harmonia com Júpiter e Plutão, favorecendo o comprometimento nas relações. Fica mais fácil demonstrar maturidade, organizar as finanças, alinhar interesses. Mas é importante ficar atento para desfazer enganos e confusões, principalmente em relação aos velhos dogmas, religiões e filosofias.

GÊMEOS

Momento para novas ideias, intenções e projetos. Com a Lua nova de Sagitário e o eclipse solar, cresce a vontade de abarcar mais, de expandir seus horizontes. Você pode se aprofundar estudos, conhecer novos conceitos que ampliarão sua fé. É tempo de cultivar independência e liberdade de pensamento. Aproveite para afastar mente pensamentos derrotistas. Porém, evite decisões apressadas, há muito o que ser esclarecido. Pesquise melhor, consulte diversas opiniões. Velhas ilusões devem ficar para trás.

CÂNCER

Momento fértil, novas intenções podem ser semeadas. Hoje acontece a Lua nova em Sagitário junto com um eclipse solar, prometendo mudanças. Período para buscar mais conhecimento, o estudo pode abrir caminhos. É importante evitar a pressa e respeitar os limites energéticos. Muitos assuntos pedem esclarecimento, ganhe tempo para pesquisas. Quanto mais realismo, comprometimento e profissionalismo, melhor. Prefira relacionar-se de uma forma mais autônoma, que o permita entrar e sair das relações com liberdade.

LEÃO

A Lua nova acontece em Sagitário, inspirando mais entusiasmo. A vontade é de ousar e viver novas aventuras. Você pode virar a página para novos assuntos com mais independência. Mas hoje também acontece um eclipse solar que desafia Netuno, esteja atento para distrações, enganos e confusões. Cuidado com seus limites energéticos, estamos em plena pandemia. Vale meditar mais, estipular novas metas, porém, com doses de realismo. Velhos assuntos do passado podem ressurgir, pedindo esclarecimentos.

VIRGEM

Aproveite para traçar metas ou buscar novos aprendizados. Com a Lua nova de Sagitário fica mais fácil acreditar em si, em suas capacidades e em suas criações. Hoje acontece também um eclipse solar, há questões confusas que devem ser esclarecidas. Evite tomar decisões sem antes pesquisar, informar-se melhor. Você pode promover reformas para tornar a vida mais leve, abandonar hábitos retrógrados, romper com padrões impostos. Quanto mais objetividade puder cultivar, maior será seu progresso.

LIBRA

Está mais fácil acreditar em seus potenciais, conectar-se com ideais elevados. Mude, revitalize, inove. A Lua nova acontece em Sagitário, ensinando que o conhecimento liberta. Aproveite para questionar-se a respeito dos “porquês e para quês” da existência. É tempo de renovar energias! Porém, é importante alinhar o desejo de inovação e mudança com os compromissos que já foram assumidos. Ainda bem que Vênus se alinha com Júpiter e Saturno para ajudá-lo a alinhar interesses com parceiros e pessoas queridas.

ESCORPIÃO

Procure dar mais espaço para os outros, cultivar mais espaço e autonomia para você também. A liberdade ganha destaque com o encontro de Sol e a Lua em Sagitário, marcando um novo ciclo. Aproveite para elaborar metas de crescimento com mais confiança e profissionalismo. Mas é importante deixar para trás velhas ilusões, filosofias e conceitos desgastados. Hoje também acontece um eclipse solar, ganha quem estiver atento e com as antenas ligadas. Mantenha a mente aberta para dialogar, estudar, pesquisar.

SAGITÁRIO

Momento ideal para cultivar o despertar da Consciência Superior, iniciar projetos que tragam novas soluções e melhorias a coletividade. A Lua nova acontece hoje em seu signo junto com um eclipse solar, marcando mudanças importantes. Reflita sobre suas crenças, é hora de deixar para trás velhas filosofias distorcidas e preconceituosas. Tempo de buscar novos significados para a vida! Prefira espaços amplos e abertos, mas respeite seus limites energéticos também. Não é hora para loucuras irresponsáveis.

CAPRICÓRNIO

A vontade é de traçar novos rumos, novas metas e novos objetivos profissionais. Com a Lua nova e o eclipse, novos modos de encarar a vida estão em pauta. Enquanto você abandona velhos modelos, hábitos e condicionamentos, um novo projeto está em plena gestação. Assuntos importantes serão concluídos e muitas reformulações serão feitas até a data de seu aniversário. Invista num crescimento estratégico, consciente. O céu promete mais força para quem quer construir algo novo no mundo, trazer novas soluções, investir na colaboração e na igualdade social.

AQUÁRIO

Novos aprendizados estão favorecidos. Sol e Lua se encontram no expansivo Sagitário, marcando um novo ciclo lunar: entusiasmo é a palavra de ordem! É hora de deixar-se invadir por correntes inovadoras, de investir em novos projetos, novas metas, trabalhar com grupos, instituições e organizações. Você pode cultivar liberdade, programar novos cursos e estudos. É tempo de abrir a mente, buscar novos horizontes. Mas evite a pressa e o desgaste energético, há muitas questões a serem esclarecidas e isso deve ser feito com calma.

PEIXES

Hoje é dia de virar a página e inaugurar novos assuntos. A Lua nova acontece no expansivo Sagitário, em desarmonia com Netuno. Há temas confusos a serem esclarecidos! Esteja atento e aberto para esclarecer dúvidas, busque o autoconhecimento para alinhar-se com seu propósito de alma. Procure também cuidar bem de si mesmo e de suas energias, pois estamos em plena pandemia. Invista em novos conhecimentos, procure abrir a mente para compreender tudo sob uma perspectiva mais ampla.