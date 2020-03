Horóscopo do dia: previsões para 13 de março de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua segue em Escorpião e faz aspectos harmoniosos, indicando mais inspiração e intuição. O céu favorece correções, curas, profundidade de mergulhos nas questões que devem ser transformadas. Bom período para perdoar e pedir perdão. É importante estar disposto a fazer algumas concessões, se necessário for. Naturalmente o outro perceberá a necessidade de fazer concessões também. Vale reservar tempo para atividades leves e relaxantes, que possam promover bem-estar. O romance também fica favorecido.

TOURO

O céu traz aspectos harmoniosos e inspiradores hoje. A Lua se combina com vários planetas, indicando mais fluidez, dinamismo e entendimento. Bom para adiantar tarefas atrasadas! Bom também para encantar-se com assuntos de cunho elevado, sentimentos nobres e tudo o que traz mais significado para a existência. Está mais fácil compreender e ser compreendido. No final do dia vale programar atividades em locais arejados, caminhar, programar algo que traga contentamento e inspiração.

GÊMEOS

É tempo de curas, intuições e aperfeiçoamentos. As emoções ganham evidência com o Sol em Peixes e a Lua em Escorpião . É bom reservar momentos de introspecção, estar junto à natureza ou em silêncio, paz e tranquilidade. Lua e Netuno favorecem as ideias inspiradas, a meditação, a compaixão, a imaginação e os assuntos ligados à espiritualidade. Continue atento às suas intuições. Tudo o que não passar no teste da verdade deve fica mais perceptível e pode ser deixado para trás.

CÂNCER

Os processos de limpeza, a renovação e a transformação pessoal continuam em evidência com a Lua em Escorpião, que hoje combina forças com vários planetas. Fica mais fácil cultivar compaixão e empatia, compreender melhor o outro. Você pode pesquisar, investigar, descobrir respostas e obter diagnósticos. Cresce sua intuição e sua capacidade de percepção, atividades de cunho artístico e transcendental ficam favorecidas. Fique atento para as intuições e as coincidências, que são sinais do Universo.

LEÃO

Procure manter-se aberto e flexível ante as situações. O Sol segue em belas harmonias, está mais fácil cultivar empatia. Compreensões profundas, terapias, análises e reflexões estão favorecidas. A melhor solução é dialogar com bom humor, aprender a relevar. Lua e Netuno o convidam a dar asas para a inspiração, alimentar a alma com as artes, os sentimentos elevados, os programas refinados e sofisticados. Curas e renovações estão favorecidas, invista em seu equilíbrio emocional e seu bem-estar.

VIRGEM

Procure se adaptar às situações com flexibilidade ao invés de tentar mudá-las. Com o Sol no signo oposto, a vontade própria e a iniciativa pessoal não são tão importantes agora. Sua forma de se relacionar e trabalhar em colaboração continua em destaque. Vale lembrar que a prosperidade vem na medida em que se envolver mais com a vida financeira de amigos, sócios e parceiros. Ainda bem que hoje a Lua faz aspectos harmoniosos, que o ajudam a cultivar sensibilidade para perceber os sentimentos alheios.

LIBRA

Cresce a vontade de elevar os sentimentos e os pensamentos, de cultivar beleza em todos os sentidos. A Lua segue em Escorpião e combina forças com Júpiter, Sol e Netuno: compaixão, sensibilidade e profundidade estão em destaque. Procure dialogar de coração aberto, esteja aberto para ouvir e compreender. É importante equilibrar as trocas e os intercâmbios. Você deve crescer, mas os que o acompanham também. Do contrário, sentirá inconformidade sobre direitos e deveres mútuos em suas relações.

ESCORPIÃO

Bom período para meditações, atividades artísticas, práticas espirituais e o contato com a natureza. Bom para atividades físicas também. A Lua segue em seu signo e faz belas harmonias, você fica mais sensível, intuitivo e inspirado. Seu poder investigativo e sua capacidade de análise se ampliam. Você pode promover diálogos esclarecedores e curativos. Bom também investir em terapias. Exercite o corpo, alongue-se, ouça muita música, aproveite para cultivar autoestima, bem-estar e tranquilidade.

SAGITÁRIO

Conte com mais energia, inspiração e entusiasmo. Há espaço para renovação e novidades, porém, não deixe de lado o bom senso, critério e maturidade. Você pode adiantar o trabalho, esclarecer dúvidas, encaminhar negociações importantes e definir com clareza as situações. Está mais fácil deixar de lado o orgulho, dialogar, compreender e ampliar seu olhar para questões mais abrangentes. Com mais intuição, você pode também respeitar o tempo certo das coisas, observar, refletir, estudar, aprofundar assuntos antes de emitir críticas ou julgamentos.

CAPRICÓRNIO

O período traz potencial transformador, se estiver disposto a mergulhar em sua alma, deixar o orgulho de lado e rever padrões. A Lua continua no intenso signo de Escorpião: você pode eliminar de vez o que vai mal, o que acarreta prejuízos em sua vida pessoal ou profissional. Bom período para o diálogo para concluir assuntos, trocar ideias, compreender os sentimentos das pessoas de seu convívio. É tempo de iniciativas! Com Marte em seu signo, as emoções se renovam com movimento.

AQUÁRIO

Seja mais paciente com a pessoa amada e com os acontecimentos. Encaminhe as tarefas e as questões possíveis, mas sem exigir demais de si mesmo ou dos outros. A Lua segue em Escorpião e faz aspectos inspiradores hoje: você pode contar com sensibilidade e perspicácia para enxergar além, chegar ao fundo de qualquer questão. Diagnósticos estão facorecidos. Ao reavaliar qualquer situação, você pode ter novas ideias e percepções. Pode também eliminar de vez o que já não condiz com sua consciência.

PEIXES

Período ideal para práticas espirituais e assuntos de ordem mais elevada. Lua, Júpiter e Netuno prometem inspiração, empatia e espírito de solidariedade. Você pode soltar a imaginação com arte, criatividade, romantismo e fantasia. Reserve também momentos de folga junto com seu amor ou com os amigos. Boas trocas podem aquecer seu coração. É bom mimar-se, reservar um tempo só para si e para atividades que tragam prazer. Respostas e ideias podem surgir em sonhos e acontecimentos casuais, fique atento.