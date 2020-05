Horóscopo do dia: previsões para 13 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Marte ingressa em Peixes, o aprendizado é deixar fluir, sem se desgastar com o que não traz resultados. Conectar-se com a intuição, cultivar sensibilidade, resolver as diferenças com o coração aberto, de forma mais pacífica. Vale investir nas artes, em iniciativas mais inspiradas, solidárias e elevadas. Mercúrio se combina com Saturno, aproveite para priorizar assuntos, concentrar-se no que for mais importante. A precipitação pode colocar em risco o que foi conquistado, o planejamento ganha mais importância.

TOURO

O céu pede a mudança de muitos conceitos, ideias e comportamentos obsoletos. Vênus vai iniciar sua retrogradação : é tempo de rever valores, refletir sobre carência, autoestima e relacionamentos. É importante cultivar flexibilidade e respeitar as mudanças nos outros também, sem cobrar ou impor suas “verdades”. A Liberdade deve ser respeitada, bem como a responsabilidade na forma como se relaciona com o mundo. Invista em si mesmo e deixe que cada um seja como quiser ser. Cuidado para não exagerar nas expectativas em relação aos outros.

GÊMEOS

Em pleno final de um ciclo solar, é tempo de fechamento e conclusões, de esclarecer assuntos, de colocar os pingos nos is. Você pode aproveitar para fazer planejamentos e organizar-se melhor. Mercúrio e Saturno favorecem o pensamento estratégico. Pode também meditar a visualizar seus projetos se concretizando. Enquanto finaliza as pendências, aproveite para priorizar planos e metas, ganhar clareza sobre quais mudanças são necessárias promover em prol de algo maior e melhor. Estudos continuam favorecidos.

CÂNCER

O período de mudanças, reformulações, libertações continua. É tempo de questionar-se. A Lua segue em Aquário , inspirando mais liberdade e desapego. As inovações podem ser promovidas por você mesmo, sem controle, cobranças ou exigências em relação aos outros. Porém, quanto mais comedimento, ponderação, equilíbrio e harmonia, melhor. Mercúrio combina forças com Saturno, favorecendo assuntos profissionais. Aproveite também para investir nos contatos, nas redes sociais e nos intercâmbios para mais oportunidades!

LEÃO

O Sol segue em Touro e se combina com Plutão, favorecendo a renovação das energias. Cresce a determinação para que possa dar continuidade aos projetos, dar forma às suas ideias. As tarefas criativas ganham potencial produtivo. A Lua segue em Aquário, favorecendo a quebra da rotina, as atividades originais e criativas. A abertura para novos aprendizados e novas ideias ganha evidência. Conte com mais dinamismo e inspiração. Você pode conversar, pesquisar, buscar por algo que possa expandir sua visão do mundo.

VIRGEM

Mercúrio combina forças com Saturno: conte com mais clareza ao expressar ideias e trocar informações. Porém, com a Lua em Aquário, é bom evitar repetições e restrições. O período ganha potencial produtivo e ao mesmo tempo criativo. Você pode aprender algo novo também, praticar mantras e afirmações positivas. Em momentos de relaxamento pode ter novas ideias e compreensões. Sol e Plutão combinam forças, favorecendo a intuição para identificar onde está o problema. Com investigações e análise você pode corrigi-los.

LIBRA

Com a Lua em Aquário, independência e autonomia ganham destaque. Evite restrições, controle e cobranças. Você pode buscar novos aprendizados, mas é preciso um cuidado maior para não pecar pela ingenuidade, ou por alimentar expectativas ilusórias. Vênus está prestes a iniciar sua retrogradação, dando início a um período de muitas revisões no amor e nas finanças. Qual o valor que dá para seus dons, seu trabalho e para si mesmo? Acredita em seu merecimento? As troca em suas relações estão justas e equilibradas?

ESCORPIÃO

A intuição ganha destaque! Marte ingressa em Peixes, enquanto o Sol se combina com Plutão: é tempo de iniciativas mais sensíveis, solidárias, amorosas e transformadoras. Ao invés da agressividade para confrontos, invista na flexibilidade, na meditação, em mergulhos mais profundos na sua alma. Assim pode obter bons diagnósticos, ganhar mais clareza sobre as ações e os movimentos que deve promover. Ao entrar em sintonia com tudo o que o cerca, você pode investir também na comunicação amorosa.

SAGITÁRIO

O tempo é um fator importante para que possa resolver tudo o que estava emperrado. Estabelecido o diagnóstico, faça o que tiver de ser feito, estabeleça pactos e conciliações. Mercúrio combina forças com Saturno: conte com mais critério, disciplina e realismo para melhores escolhas. Ao mesmo tempo, o conservadorismo deve ser deixado de lado para que possa absorver as novidades que chegam através de amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. Aproveite para dialogar, esclarecer, encaminhar ou finalizar o que for possível. Evite exagerar nos gastos, busque prazeres com comedimento.

CAPRICÓRNIO

Bom período para o diálogo, para a tomada de decisões com raciocínio rápido. Mercúrio se combina com Saturno, favorecendo contatos profissionais e a resolução de pendências. Saturno segue em Aquário: você só tem a ganhar se souber introduzir novidades, assimilar novas tecnologias e se conectar com pensamentos vanguardistas. A dica é usar a comunicação com gentileza e consciência, para aprofundar os relacionamentos, encaminhar tarefas e conquistar mais espaço. Os processos de cura também estão favorecidos.

AQUÁRIO

É tempo de finalizações, em clima de independência e liberdade. A Lua segue em seu signo, enquanto Mercúrio se combina com Saturno: você pode cultivar autonomia e fazer seu tempo render mais. Excelente período para trabalhos criativos. As mídias sociais também estão favorecidas, novas ideias entram em pauta. Mantenha-se aberto para interagir com o mundo, soluções inusitadas podem surgir. Não é hora de forçar situações ou gastar energia com confrontos, mas de deixar a vida fluir, confiar, cultivar fé e inspiração.

PEIXES

Marte ingressa em seu signo, dando início a uma fase de mais agilidade e movimento. Você fica mais inspirado, disposto a conversar, trocar ideias e atualizar informações. Bom período para cuidar da saúde com atividades físicas e movimento. Com a Lua em Aquário, você pode expandir sua rede de contatos, introduzir mudanças e buscar novos aprendizados. É tempo de renovar as energias! Porém, cuidado com ilusões nos investimentos e na vida amorosa. Invista no critério, na atenção e na objetividade.

Para além do horóscopo do dia :