Horóscopo do dia: previsões para 13 de julho de 2021

Marcelo Dalla As mandalas são parte importante do horóscopo do dia





ÁRIES

Caminho livre para novos projetos, novas ideias e intenções. A Lua segue agora no criterioso Virgem, você pode se organizar com mais critério. Dinamismo, confiança e independência estão favorecidos. A Lua combina forças com Mercúrio e Júpiter, fica mais fácil se expressar com criatividade e entusiasmo. É bom interagir com as novidades, abrir-se para novas ideias e conceitos. Atividades ligadas à comunicação e às novas tecnologias ficam favorecidas. Alegria é o antídoto para o espírito crítico e a intolerância.









TOURO

Ótimo período para mudanças, inovações e aperfeiçoamentos. A Lua nova segue no criterioso Virgem. Seu lado racional, prático e lógico deve falar mais alto. Bom período para formatar projetos, circular, pesquisar, ler, atualizar informações e notícias. Bom também para correções, aprendizados, aprimoramentos, cuidados com a higiene e a beleza. Vale registrar as boas ideias, anotar as próximas metas e investir em novos projetos. Continue a plantar novas intenções com otimismo e a identificar-se com as soluções.

GÊMEOS

Novas iniciativas e atividades estão favorecidas. O momento é fértil e criativo. A Lua se alinha combina com Mercúrio, a mente fica mais analítica e objetiva, ao mesmo tempo mais intuitiva também. Bom período para contatos, divulgações, estudos, atualizações, planejamentos, novas pautas e tecnologias, pesquisas e organizações em geral. A vontade é de conversar, interagir, dar vazão à novas ideias e produzir. Porém, evite exagerar nas críticas. Cordialidade, leveza e alegria são sempre importantes.

CÂNCER

Continue a lançar as sementes de tudo o que pretende para este novo ciclo. É tempo de providências práticas, com mais critério e organização. A Lua nova segue agora em Virgem para ajudá-lo a cultivar uma visão mais objetiva, realista e imparcial das situações. Conte com clareza e confiança, aproveite para definir metas com objetivos bem práticos, realistas e delineados. Aproveite também para cuidar da saúde, caprichar na alimentação, ou promover uma bela faxina em casa. Limpeza e higiene deixam a vida mais leve.

LEÃO

Aproveite o novo ciclo lunar para inovações em geral. Você pode contar com fluidez nos intercâmbios, bom período para diversas providências. A Lua segue em Virgem, vale cultivar uma postura mais observadora, prática e atenta a cada detalhe. Mas continue atento para o orgulho, a vaidade e as armadilhas do ego. Em pleno final de um ciclo solar, não é hora de forçar situações, exigir demais ou entrar em disputas. Pelo contrário, é tempo de interiorização para que possa refletir sobre a vida e o futuro.

VIRGEM

Período produtivo! Bom para sistematizar e encaminhar projetos. Continue a lançar as sementes de tudo o que pretende para este novo ciclo lunar. Lua, Mercúrio e Júpiter se combinam, fica mais fácil perceber o que é viável e o que não é. A mente fica mais veloz e criativa. Aproveite para expandir sua rede de contatos, investir na comunicação, divulgar seu trabalho e angariar colaboradores. Vale também refletir sobre o conceito de saúde em todos os níveis – físico, emocional, mental e espiritual.

LIBRA

Assuntos ligados à carreira, metas de vida e à vocação profissional continuam em destaque. Com a Lua em Virgem, aproveite para investir em qualidade de vida. É preciso sempre movimentar a energia, se desfazer do que está velho para que o novo possa chegar. Vale dar uma geral no que for preciso, assim você movimenta a energia estagnada, equilibra mente e coração. Com Vênus e Marte juntos em Leão, não se esqueça de celebrar a vida com alegria. Demonstre interesse, capriche no charme e no sorriso.

ESCORPIÃO

Você pode se sentir mais dinâmico e energizado. Porém, é preciso cuidado com a ansiedade e a impaciência. Aproveite para mostrar seu melhor para o mundo, pois muitas novidades continuam surgindo. Com a Lua em Virgem, tem um bom momento para investir no bom senso, no critério e no discernimento. É importante se fortalecer, conhecer-se melhor, investir em terapias, estudos, leituras, cursos que promovem o autoconhecimento. Assim pode obter clareza do que deseja para sua vida.

SAGITÁRIO

Período movimentado, quando tudo se acelera. Bom para conversar, trocar novas ideias e informações. Novos empreendimentos estão em pauta, novas oportunidades se fazem presentes. Com a Lua em Virgem, você pode agora definir com mais clareza suas metas e intenções. É tempo de aprimoramentos gerais: em casa, na saúde, no trabalho e nos relacionamentos. A Lua combina forças com Mercúrio, você pode contar com mais praticidade e critério para estabelecer estratégias e formatar projetos.

CAPRICÓRNIO

As parcerias e os relacionamentos em geral ganham destaque. Com Vênus e Marte juntos em Leão, uma postura mais confiante e consciente fica favorecida Com uma visão ampliada, aliada a o pensamento positivo, novos projetos tem mais chance de concretização. É importante agora trocar recursos com os outros e com as circunstâncias externas. Procure deixar de lado as disputas, invista na harmonia de suas relações. Vale lembrar que, com o Sol no signo oposto, a força vem de parceiros, clientes, sócios e colaboradores.

AQUÁRIO

Você pode tomar iniciativas práticas com mais agilidade, agora que a Lua nova segue em Virgem. Procure também expandir sua consciência com livros, viagens e o contato com outras culturas. O aprimoramento das técnicas de trabalho também fica favorecido. A qualidade, o carinho, o critério e o cuidado com cada detalhe podem fazer grande diferença na conquista do sucesso. Com mais abertura e disposição para o diálogo, você pode cultivar uma visão mais detalhada, compensar erros e falhas nos relacionamentos.

PEIXES

Período de mais comunicação, dinamismo e organização. Vênus e Marte seguem em Leão, enquanto a Lua nova segue em Virgem. Aproveite esta energia de confiança e critério para germinar novos projetos. Está mais fácil analisar qualquer situação, pois a objetividade não deixa que as emoções interfiram tanto. Bom período para planejamentos também. Atitudes práticas em nome da qualidade de vida estão favorecidas. Numa boa arrumação você pode achar algo que estava perdido e era importante ser recuperado.