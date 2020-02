Horóscopo do dia: previsões para 13 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla Com a mandala de vênus de fogo confira o horóscopo do dia

ÁRIES

Vale cultivar empenho e disciplina, mas é importante pegar leve consigo mesmo e com os outros. É importante também planejar melhor as iniciativas, organizar os próximos movimentos, dar andamento ao que já foi iniciado. Procure cuidar mais da saúde, evite alimentar atitudes pessimistas ou intolerantes. Hoje a Lua se desentende com Saturno e Plutão, indicando tendência para sentimentos exaltados e reações exacerbadas. Cordialidade, discrição, diplomacia, flexibilidade, cautela e ponderação são os antídotos.

TOURO

Procure cultivar a ponderação, resguardar-se de discussões, evitar atitudes bruscas ou irrefletidas. Evite também começar um projeto novo agora. O melhor a fazer é movimentar a energia de tudo o que estiver parado. Livrar-se do que está velho e antiquado pode trazer leveza, novas ideias podem surgir. Com a Lua em Libra, aproveite para harmonizar a vida com mais gentileza e dar mais atenção a quem ama. Não é bom alimentar críticas e cobranças, Lua e Plutão indicam tendência para reações desproporcionais.

GÊMEOS

Hoje é um daqueles dias em que é bom evitar reivindicar direitos ou alimentar conflitos. É bom também não exagerar nas expectativas ou dar poder demais aos outros, deixando que influenciem seu equilíbrio emocional. A Lua segue em Libra, quer equilíbrio e harmonia. Mas a lua desafia Saturno e Plutão, indicando tendência para atitudes radicais ou exaltadas. Portanto, melhor baixar a cabeça e cuidar de si mesmo, do seu trabalho e do seu universo interior, pra que a paz comece em você.

CÂNCER

Com a Lua em Libra, continue a exercitar suas habilidades sociais. Ainda mais porque hoje a Lua desafia Saturno e Plutão: os ânimos ficam exaltados e a diplomacia se faz necessária. É recomendável evitar a correria, resguardar-se, deixar a vida fluir sem forçar situações ou alimentar conflitos. Evite também locais ou situações que possam oferecer risco. É tempo de questionar e reformular conceitos sobre as relações que vive, pra que as verdadeiras amizades e relacionamentos se fortaleçam.

LEÃO

Quanto mais tranquilidade, gentileza, harmonia e cordialidade, melhor. Cuidado com imprudências. É melhor refletir e ponderar, ao invés de agir com impulsividade e fazer cobranças. Com a Lua em Libra, cultive uma postura madura, comprometida, profissional, gentil e atenciosa. São atitudes assim que atraem pessoas e benefícios. Reclamações geram o efeito contrário. A Lua forma aspectos tensos com Saturno e Plutão, pedindo mais comedimento, parcimônia e moderação. Prefira voltar a atenção para si mesmo, ao invés de confrontar os outros.

VIRGEM

A arte de se relacionar está em evidência. Com a Lua em Libra, procure cultivar diplomacia. Bom período também para abandonar conceitos ultrapassados, dogmas corrompidos e preconceitos. Livrar-se do excesso de bagagem pode trazer leveza, alívio e paz. Outro aprendizado do momento é se dedicar mais ao trabalho e aos projetos que estão em curso. Com objetividade, imparcialidade e empenho você pode avançar, mesmo que no momento surjam alguns obstáculos. Tudo no seu tempo, sem pressa.

LIBRA

É tempo de desacelerar. Com a Lua em seu signo, você pode mostrar-se mais sensível, cordial e sedutor. Com mais respeito à individualidade, menos cobranças, restrições e pensamentos aprisionadores. Isso é importante, pois hoje a Lua desafia Saturno e Plutão, pedindo cuidado com críticas, reclamações e situações conflituosas. É melhor não provocar ninguém, pois as reações pode ser mais exaltadas do que o normal. É importante também cultivar independência, com mais autonomia e autoestima.

ESCORPIÃO

Procure diminuir o ritmo, ganhar tempo para esclarecer dúvidas, dialogar para encontrar soluções com calma, sem ansiedade. A Lua segue no diplomático Libra, mas hoje desafia Saturno e Plutão. Evite tumultos, cobranças, discussões e riscos desnecessários. A dica é se retirar por um tempo para meditar, cultivar paz de espírito e refletir sobre os próximos movimentos. Com estratégia e positividade tudo se resolve. É importante também cultivar liberdade para viver com autonomia. Assim seus relacionamentos se tornam mais saudáveis.

SAGITÁRIO

Cuidado com a ansiedade, para não querer tudo aqui e agora. A Lua segue em Libra, indicando que atitudes prudentes e calculadas é que podem trazer vantagens e benefícios. Bom período para avaliar seus objetivos pessoais e profissionais. Hoje a Lua se desentende com Saturno e Plutão, é melhor evitar ações impulsivas e impacientes. O trabalho deve ser realizado com estrutura, comedimento, comprometimento e objetividade. As metas de vida e as questões profissionais estão em destaque, demonstre competência e profissionalismo.

CAPRICÓRNIO

O céu pede agora contenção de energia. Não é boa hora para acelerar e agir impulsivamente. A Lua segue em Libra, em desarmonia com Saturno e Plutão: é preciso paciência para lidar com responsabilidades, parcimônia para não alimentar desentendimentos. Esse aspecto logo passa, logo surgirão oportunidades para avançar. Por enquanto, prefira fazer tudo com calma: estudar, aprender, conversar, pesquisar e fazer bons contatos. Vale também estabelecer prioridades e realizar uma coisa de cada vez.

AQUÁRIO

Você pode buscar o conselho dos amigos para a solução de desafios. Identifique-se com as soluções! Hoje a Lua se desentende com Saturno e Plutão: é bom controlar a impaciência e arregaçar as mangas para contornar possíveis restrições ou obstáculos. Tudo depende de seu empenho, do seu amor e do seu carinho. Aproveite para investir em seu corpo, sua saúde, revisar sua postura perante o mundo e sua imagem. Quando você se valoriza, o Universo corresponde na mesma moeda.

PEIXES

Continue também a cultivar o recolhimento e a introspecção. A preferência ainda vai para programas mais amenos, pois o período de finalização, limpeza e organização continua. Evite também acumular tarefas e agir com prazos apertados. Para transmutar a inquietação vale ouvir música tranquila, programar terapias, meditação ou passeios. Você pode deixar para traz velhas formas de pensar, incorporar em suas análises conceitos mais amplos. Em breve o Sol ingressará em seu signo, sua confiança e sua energia estarão de volta.

