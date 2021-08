Horóscopo do dia: previsões para 13 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O astrólogo Marcelo Dalla apresenta as previsões para o horóscopo do dia





ÁRIES

Continue a contar com agilidade para diversas providências. Bom período também para atividades prazerosas, culturais e artísticas, em companhia das pessoas mais queridas. A Lua segue em Libra e se combina com Júpiter, conte com mais entusiasmo. Mas hoje a Lua também desafia Plutão: reações exaltadas podem entrar em pauta. É importante manter-se flexível, aberto para a colaboração e para novos pontos de vista. Evite tomar decisões apressadas, procure falar com o coração. Um gesto cordial pode dissolver tensões.





TOURO

Vênus segue em harmonia com Plutão: dá vontade de se envolver com mais profundidade em algum assunto ou tarefa. Mas ao mesmo tempo a Lua desafia Plutão, procure evitar cobranças e discussões. Uma postura diplomática e receptiva é a melhor pedida. Não é bom acumular compromissos e ficar sem folga para correções e manobras. Melhor resguardar-se de assuntos difíceis e discussões e arriscadas. Você pode também gastar energia com atividades físicas, mas é continue a evitar lugares tumultuados.

GÊMEOS

Tudo o que é feito a dois fica mais gostoso com a Lua em Libra. Você pode buscar parceiros e colaboradores para somar forças. Você pode também agilizar assuntos, encaminhar pendências e fazer bons contatos. Mas fique atento para evitar exageros, cuide bem de suas energias. O melhor a fazer é diminuir as expectativas, saborear o momento e cuidar da saúde. Lua e Plutão seguem em desarmonia, cuidado para não exagerar na pressa, na agressividade e no acúmulo de tarefas, para evitar o estresse.

CÂNCER

Você pode seguir em frente com seus projetos e ideias, de circular e socializar. O período é de comunicação, sociabilidade, expressividade, diplomacia e muitos aprendizados. Mas é bom cultivar moderação e evitar confrontos. A Lua segue em Libra e se desentende com Plutão, procure deixar de lado as disputas de poder. Com doses de flexibilidade você pode quebrar com velhos padrões e valorizar as soluções criativas. O Sol segue em Leão, é tempo de investir em seus talentos, confiar em seus potenciais.

LEÃO

O Sol segue em seu signo, cresce a vontade de se entrosar com as pessoas. Com a Lua em Libra, trabalhar em parceria fica mais gostoso. Você pode expandir sua rede de contatos e saborear os bons momentos que a vida social oferece! Com mais expressividade, pode defender seus interesses para angariar colaboradores. Vale investir em contatos, divulgações, novos negócios e novos assuntos. Vale investir também em sua criança interior, no lazer, nas atividades criativas que aquecem o coração.

VIRGEM

Período ideal para investir em sua imagem e expandir sua rede de contatos. Mercúrio segue em seu signo, favorecendo os estudos, as divulgações e a renovação das relações. Porém, cuidado com a impaciência, a inquietação e as palavras agressivas. Prefira deixar tudo fluir naturalmente, com independência, flexibilidade e bom humor. Vale também colocar-se em movimento, programar atividades físicas, caminhadas. Sem correr riscos, é claro. A velocidade e a imprudência podem trazer prejuízos.

LIBRA

Atividades artísticas de cunho estético ficam favorecidas com a Lua em seu signo. Vale caprichar no visual, fazer contatos e falar com quem for preciso. Dá mais vontade de cultivar harmonia em suas relações. Bom período para investir em sua imagem, em novas amizades e parcerias. Demonstre interesse, capriche no charme e no sorriso. Porém, hoje a Lua desafia Plutão: é bom evitar cobranças e atitudes controladoras. Doses de diplomacia e refinamento são sempre muito bem-vindas, quanto mais nesse período.

ESCORPIÃO

Novas iniciativas e novos contatos estão favorecidos. Permita-se alguma atividade prazerosa para espairecer e renovar as energias. O Sol segue em Leão e a Lua se combina com Júpiter, garantindo disposição e energia para avançar, tomar iniciativas e resolver qualquer assunto. Você pode tomar decisões e iniciativas. Mas a Lua desafia Plutão: é importante evitar conflitos, discussões, atitudes impulsivas e imprudentes. Aproveite o período para refletir com mais clareza e profundidade sobre seus projetos de vida.

SAGITÁRIO

Você pode se sentir mais criativo e comunicativo. A colaboração está em alta, com a Lua no diplomático signo de Libra. Oportunidades surgem por meio de amigos, grupos, empresas e organizações. Período ideal para expandir sua rede de contatos e se atualizar. Cultive sua capacidade de unir forças, trabalhar em conjunto e pensar no coletivo, para que possa realmente fazer a diferença. Porém, Lua e Plutão pedem mais leveza e diplomacia. Vale programar passeios a atividades físicas para liberar a energia acumulada.

CAPRICÓRNIO

É tempo de interagir e atualizar informações. O Sol segue em Leão, para dinamizar o período, inspirando novas experiências e novos prazeres. Mas lembre-se que Saturno está retrógrado: não é hora de grandes investimentos, prefira economizar. Aproveite o momento para organizar sua vida financeira. Vênus e Plutão favorecem a intuição para estratégias e investimentos. É importante analisar situações com imparcialidade, rever posturas e opiniões rígidas. Compreensões profundas ocorrem na medida em que volta a atenção para si mesmo.

AQUÁRIO

Momento propício para trocas afetivas e intelectuais, programas prazerosos, boas conversas, novas experiências e novos contatos. Procure cultivar diplomacia, cordialidade e jogo de cintura. Lua e Plutão pedem cuidado com reações emocionais exaltadas. O desafio é agir com independência e flexibilidade, mas também com tato e diplomacia. Equilibrar a liberdade com educação e gentileza. É importante também estar aberto para compreender as motivações dos outros, respeitar a forma de pensar e agir de cada pessoa.

PEIXES

É tempo de cortesia, educação, elegância e refinamento nos tratos sociais. Ao analisar uma situação, aproveite para ser mais imparcial e racional. Novas ideias e encontros estão em pauta. O Sol segue em Leão, indicando bom período para atividades criativas. Esteja aberto para expandir sua rede de contatos, fazer novas amizades. Mas evite fazer várias coisas ao mesmo tempo, procure cultivar mais atenção e dedicação. Confie na sua capacidade de encontrar soluções para qualquer desafio, sem dar atenção para pensamentos negativos.