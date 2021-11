Horóscopo do dia: previsões para 12 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala

ÁRIES

É tempo de buscar inspiração, cultivar assuntos que possam elevar os sentimentos e renovar as energias. Sensibilidade e criatividade estão na pauta do dia: a Lua segue em Peixes, combina forças com Vênus e Marte. Boas soluções começam a surgir se estiver de coração aberto para diálogos amorosos e compreensivos. Vale encontrar tempo para soltar a imaginação, meditar, ouvir música ou buscar o contato com a natureza. Projetos humanitários e informações elevadas também ficam favorecidos.

TOURO

É tempo de alinhar projetos em comum, esclarecer dúvidas e dar continuidade aos projetos em parceria. O Sol segue em Escorpião, signo oposto ao seu: as habilidades sociais devem ser cultivadas para que possa avançar. A Lua segue no sensível Peixes: bom período também para cultivar solidariedade e buscar informações inspiradoras. Ao investigar e descobrir mais sobre si mesmo, pode também fortalecer os laços com quem ama. Atividades ligadas à recuperação, cura, restauração e desintoxicação continuam em evidência.

GÊMEOS

Conte com mais inspiração e intuição! Agora é hora de renovar ideias, valores, conceitos e crenças. Com Sol, Marte e Mercúrio em Escorpião, importantes descobertas e revelações inclusive de ordem emocional, tendem a acontecer. A visão do mundo pode ser aprofundada. Enquanto isso, a Lua segue em Peixes: prefira atividades mais criativas ou introspectivas, de cunho mais elevado, artístico ou transcendental. Evite exaurir suas forças, sem exigir demais de si mesmo e dos outros.

CÂNCER

Sensibilidade, inspiração, intuição e compaixão estão destaque: a Lua segue em Peixes. Atividades criativas ficam favorecidas. Com o Sol em Escorpião, aproveite para renovar os sentimentos, doar, reciclar ou jogar fora o que não serve mais. Meditação, dança, música, poesia, ensinamentos elevados, o contato com a natureza e tudo o que possa alimentar a alma ganha destaque. Você pode dialogar com sensibilidade e até mesmo fazer declarações de amor. Com mais romantismo, ficar quem gosta torna-se ainda mais especial.

LEÃO

Continua o período ideal para se aprofundar em algum assunto. O Sol segue em Escorpião e se alinha com Netuno, favorecendo importantes compreensões. Conte com mais sensibilidade, mais intuição e perspicácia para novas descobertas também. É tempo de libertar-se de velhas situações e dependências. Ao mesmo tempo, é importante cultivar amor, compaixão e se colocar no lugar do outro. Bom período também para filmes ou livros românticos, fantasiosos, daqueles que nos fazem viajar para lugares mágicos e longínquos.

VIRGEM

É tempo de transformar, revitalizar, restaurar, reconstruir, superar velhas limitações para crescer. Sol, Marte e Mercúrio continuam em Escorpião: procure colocar sua alma em tudo o que fizer, cultivar profundidade, carinho, atenção e disponibilidade. É tempo de alimentar ideais elevados, cultivar pensamentos positivos e bons sentimentos. Com a Lua em Peixes fica mais fácil ampliar o olhar e compreender mais sobre a vida também. Meditação, música, poesia, mantras e leituras edificantes podem alimentar sua fé.

LIBRA

Com a Lua em Peixes, vale programar encontros românticos, investir nas práticas espirituais ou nas atividades artísticas. Ir ao cinema, a uma exposição de arte, ouvir boa música. Enquanto isso, o Sol segue em Escorpião, favorecendo renovações e investigações em geral. Aproveite o momento para falar com quem preciso e resolver o que for possível. Conte com mais sensibilidade para tal. Você pode transformar velhos sentimentos, livrar-se de velhas mágoas e culpas. Assim abre espaço para novas experiências emocionais.

ESCORPIÃO

Com a Lua em Peixes, vale programar encontros românticos, investir nas práticas espirituais ou nas atividades artísticas. Conte com mais intuição, sensibilidade e empatia. Renovações, reciclagens e investigações em geral também estão favorecidas. A Lua faz aspectos harmoniosos hoje, favorecendo a renovação das energias, vale abrir espaço para atividades inovadoras e caminhos alternativos. Sol, Marte e Mercúrio continuam em seu signo para inspirar revisões, compreensões profundas e mudanças.

SAGITÁRIO

O período é de crescimento e estruturação profissional. Com a intuição mais afiada, aproveite para investir em seus projetos. Os intercâmbios fluem melhor se as palavras forem recheadas de amor. A sensibilidade e a gentileza podem abrir portas e caminhos. Com a Lua em Peixes, aproveite para distribuir palavras inspiradoras e conseguir colaboração. Aproveite para cultivar solidariedade e fluidez emocional. Cordialidade, colaboração e carinho também são formas de praticar a generosidade, de se doar ao outro.

CAPRICÓRNIO

É tempo de modificar, transformar, reciclar o lixo emocional. O Sol segue em Escorpião e a Lua segue em Peixes: em destaque a capacidade de abrir-se para ensinamentos elevados e compreensões profundas. É recomendável buscar leituras edificantes, a companhia de mestres e pessoas positivas. Investigações e pesquisas continuam favorecidas. Meditação, terapias, exercícios de relaxamento e boa música podem fazer milagres. É tempo de sonhar, meditar e visualizar o que pretende para o futuro. Assim pode criar e plasmar a realidade.

AQUÁRIO

A sensibilidade é despertada para provocar curas, transformações e mudanças. A Lua segue em seu signo: intuição e criatividade ganham destaque. Cresce a vontade de inovar e fazer diferente. Aproveite para abrir seu coração, distribuir palavras doces, gentis, mensagens inspiradoras e elevadas. Aproveite também para se conectar com os desejos mais profundos de seu coração. Ser fiel aos seus sonhos, envolver-se com mais paixão em seus planos e projetos. Você acredita em seu potencial e em suas capacidades?

PEIXES

Com a Lua em seu signo, vale dedicar-se aos assuntos mais transcendentais da vida. Bom dia para diálogo amorosos e atividades criativas, o clima é de mais sensibilidade e generosidade. A intuição fica mais afiada também. Vale programar atividades inovadoras, ou um passeio junto à natureza para restabelecer energias. Gentileza, cordialidade e diplomacia o ajudam a conquistar amigos e a manifestar cada vez mais a abundância em sua vida. A felicidade está nas coisas simples, procure saborear cada minuto.