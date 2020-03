Horóscopo do dia: previsões para 12 de março de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua ingressa em Escorpião e pede desapego, perdão, renascimento. Enquanto algumas amizades e parcerias se distanciam, outras se formam. O importante é que você ganha mais liberdade, aprende coisas novas e cultiva relacionamentos mais saudáveis. Você pode concluir assuntos, cultivar a boa comunicação para esclarecer dúvidas. Mas é importante deixar de lado atitudes controladoras. Lua e Urano colocam possíveis imprevistos em pauta. Cuidado com a impaciência e a intolerância, para evitar conflitos.

TOURO

Período de mais intuição e sensibilidade. O Sol segue em Peixes, enquanto a Lua ingressa em Escorpião. Bom momento para mudar, curar, transformar e restaurar. Você pode renovar e reciclar áreas de sua vida que estejam desgastadas ou estagnadas. A Lua confronta Urano: livrar-se do que está velho e antiquado pode trazer mais leveza. Continue a cultivar ponderação, é preciso cuidado com a impulsividade. Evite gastos excêntricos, atitudes bruscas ou irreflexivas. Invista na sua segurança e no seu bem estar.

GÊMEOS

É tempo de movimento intelectual e iniciativas. Mercúrio segue em rota direta, a mente fica mais acelerada. Enquanto isso, a Lua ingressa em Escorpião, as emoções também ficam mais intensas. Aproveite essa energia para promover divulgações, tirar o atraso de tarefas e resolver o que vem se arrastando, mas fique atento para não provocar nem querer controlar ninguém. Com o Sol em Peixes, é bom cultivar compreensão, receptividade e uma visão mais ampliada das situações. Compaixão e empatia são fundamentais!

CÂNCER

O período da tarde tende a ser mais produtivo. A Lua ingressa em Escorpião, favorecendo pesquisas e investigações. Com sensibilidade, intuição e profundidade, as conversas se tornam mais esclarecedoras. Você pode questionar e reformular conceitos sobre a vida e sobre si mesmo, para que os relacionamentos se fortaleçam. A Lua confronta Vênus e Urano, é importante cultivar flexibilidade e deixar a vida fluir. Melhor evitar compras ou qualquer atitudes tomada por impulso.

LEÃO

Momentos de introspecção e reflexão são importantes. O Sol segue em Peixes, enquanto a Lua ingressa em Escorpião: as emoções e a intuição ganham destaque. Para os que se veem apegados ao que passou, este é um período desafiador. Mas para quem tem a coragem de analisar a si mesmo e promover mudanças, há possibilidade de curas, transformações e compreensões profundas. Muitos assuntos podem ser concluídos com mais determinação. É tempo de sonhar e planejar estratégias para concretizar seus sonhos.

VIRGEM

Bom período para estudos, leituras e diálogos. Mercúrio segue em Aquário, indicando pensamento veloz e criativo. A Lua ingressa em Escorpião: bom período para livrar-se de algo desgastado e reciclar energias. O céu também favorece assuntos de cunho mais elevado. Este é um período de renovação em muitos aspectos, você pode cultivar mais profundidade em suas percepções. Fica mais fácil perceber o que é preciso deixar para trás e o que é preciso ser resgatado.

LIBRA

Você pode continuar a promover renovações e fugir da rotina. Continue a revisar assuntos financeiros, valores e parcerias para que tudo fique mais equilibrado. Hoje a Lua desafia Vênus e Urano: você pode também aproveitar também para colocar-se em movimento para liberar a energia estagnada. Evite grandes investimentos, há risco de exageros ou enganos. Não deixe de ouvir a voz da intuição: o Sol segue em Peixes e a Lua segue em Escorpião para favorecer a capacidade de percepções mais profundas.

ESCORPIÃO

A Lua ingressa em seu signo: você fica mais sensível e intuitivo. Bom período para estudos e pesquisas. Mas atenção para atitudes impulsivas, rebeldes ou controladoras. A Lua desafia Urano: é bom checar os compromissos, pode haver alterações na agenda. Vale ficar atento para não entrar em discussões ou se deixar levar pelo calor das emoções. Você pode programar terapias, meditação e tudo o que possa promover relaxamento. Vale também programar algo diferente e inovador para fazer.

SAGITÁRIO

Aos poucos você deixa para trás velhas formas de pensar para incorporar em suas análises conceitos mais amplos. Mas por hoje, é bom evitar grandes compras, investimentos e aventuras. Seja mais cauteloso e respeitoso com os limites. Prefira voltar a atenção para si mesmo, para que possa crescer, aprimorar-se e deixar para trás vícios, padrões destrutivos e hábitos que já não condizem com sua consciência. Com Júpiter em Capricórnio, maturidade, empenho e perseverança garantem boas colheitas no futuro.

CAPRICÓRNIO

Você pode desenvolver novas habilidades no mundo das finanças. Com Marte, Saturno, Júpiter e Plutão em seu signo, é hora de cultivar competência e boa administração, inclusive nos gastos. Sua noção de valores se aprimora, principalmente o valor que dá para o seu tempo, seus dons suas capacidades, seus talentos e seu trabalho. A Lua ingressa em Escorpião, indicando bom período para investigações. Você pode aprofundar seus conhecimentos e inspirar-se com informações edificantes.

AQUÁRIO

É importante surfar com a vida e entrar na onda da mudança. A Lua ingressa em Escorpião, indicando um bom período para transformações, reciclagens e desintoxicações. O desapego fica favorecido. Enquanto isso, Mercúrio segue direto em seu signo para agilizar os contatos e intercâmbios. Aproveite para cultivar autoestima, autonomia e valorizar-se também. Quando você se valoriza, o Universo corresponde na mesma moeda. Surgem novas oportunidades de progredir.

PEIXES

Período de movimento, convites, propostas e oportunidades. Mas evite decisões por impulso, cultive ponderação. A Lua ingressa em Escorpião e desafia Urano, as emoções ficam mais intensas. Cuidado com a impaciência, a rebeldia e a impulsividade para evitar conflitos. Enquanto isso, Mercúrio segue em rota direta, a mente fica mais afiada, cresce a capacidade para se expressar. Aproveite para ativar contatos e as atividades ligadas à comunicação. Mas evite exagerar nos gastos agora!