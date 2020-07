Horóscopo do dia: previsões para 12 de julho de 2020

Instagram/Reprodução Internautas relatam que a instituição médica não permitiu que elas tivessem um fotógrafo durante o nascimento dos filhos, mas abriu exceção para o casal de atores





O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso divulgaram pela primeira vez uma foto de Zyon, o filho recém-nascido nesta sexta-feira (10), no Instagram. Segundo a revista Quem, Giovanna havia atribuido as fotos à fotógrafa Rafaela Justus, mas removeu a marcação.

No entanto, após a publicação, os perfis nas redes sociais da Maternidade Perinatal, onde a atriz deu à luz, receberam muitas reclamações de mulheres relatando que a instituição médica não permitiu que elas contassem com o serviço fotográfico durante o nascimento dos filhos por conta das medidas para evitar a propagação da covid-19, porém abriram exceção para o casal de atores.





“Absurdo! Eu liguei dias antes do meu parto, para me certificar se já estava liberado e a reposta que tive foi: não, devido a pandemia! Expliquei que seria minha irmã fotógrafa, que mora comigo, iria fazer as fotos e mesmo assim não liberaram. Meu marido, o acompanhante, que teve fazer as fotos no calor da emoção. E agora isso? Desrespeito!”, comentou uma usuária no Instagram da maternidade.

A maternidade publicou um story no Instagram sobre a repercussão do caso: “A Perinatal informa que sua política atual de não autorizar a presença de fotógrafos na sala de parto está mantida. Um gestor de uma de nossas unidades abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para covid-19, o que está em desacordo com o nosso protocolo. O referido fato está sendo apurado para adoção das devidas medidas disciplinares”.

Os atores não haviam se pronunciado sobre o ocorrido até a publicação dessa reportagem.