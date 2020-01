Horóscopo do dia: previsões para 12 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão do signo e ascendente para este domingo





ÁRIES

O Sol segue junto com Mercúrio, Saturno e Plutão: a ideia é modificar, transformar e se abrir para novas oportunidades que estão prestes a chegar. Aproveite para cultivar inspiração e fé, com conversas sensíveis e profundas. A Lua segue em Leão, vale cultivar autonomia. Aproveite também para colocar-se em movimento com atividades físicas, assim evita intolerância, impaciência e discussões. Esteja flexível e acessível. É bom revisar seus valores, os sentimentos exagerados de orgulho, ambição ou vaidade.

TOURO

É tempo de movimento, ação, independência e criatividade. A Lua segue em Leão, enquanto Vênus se despede de Aquário: prefira atividades que possa exercer com autonomia. Melhor fugir de posturas autoritárias, de quem impõe regras e opiniões. A gentileza é sua melhor aliada, evite discussões e confrontos. Não pressione ninguém e não permita ser pressionado, para que possa cultivar liberdade. É bom lembrar-se de respirar devagar e profundamente, alongar-se, relaxar e fazer tudo com calma, sem ansiedade.

GÊMEOS

Sol, Mercúrio, Saturno e Plutão seguem juntos: um poderoso encontro! Fique atento para não alimentar críticas, reclamações ou pensamentos negativos. É hora de transformar, curar, purificar, limpar velhos condicionamentos, estabelecer metas e prioridades. Ideias, negociações e muitos compromissos em pauta: perceba até onde pode chegar para evitar a exaustão e o estresse. Aproveite que a Lua segue em Leão para programar passeios, atividades prazerosas e criativas, buscar lugares belos e companhias agradáveis.

CÂNCER

A Lua segue em Leão: iniciativa, criatividade, coragem e liderança são as qualidades que ganham destaque. Porém, cuidado com a agressividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. É importante também estar aberto e disposto a ouvir, equilibrar acordos, mudar de ideia e de opinião se for necessário. Vale aproveitar o período para inspirar-se com as artes, os ensinamentos elevados, programar terapias e atividades culturais. Você pode também ampliar seu círculo social com novas amizades.

LEÃO

Sol, Mercúrio, Saturno e Plutão se encontram em Capricórnio, favorecendo terapias, investigações, análises e compreensões mais profundas. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Com a intuição afiada e com clareza de objetivos, você pode chegar longe. Período oportuno também para ações realistas, para tomar decisões que favoreçam sua vida profissional. Mas não queira abarcar mais do que consegue sustentar. A Lua segue em seu signo: lembre-se de relaxar e abrir espaço para o lazer.

VIRGEM

Continue aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. Mercúrio segue junto com Sol, Saturno e Plutão: bom período para cultivar clareza de propósitos, investir no seu poder pessoal, em projetos consistentes e duradouros. Prepare movimentos importantes. Conversas profundas e curativas estão favorecidas. Enquanto isso, a Lua segue em Leão: você pode delinear estratégias, enquanto se comunica com mais criatividade. Pode também buscar novas ideias e programar atividades culturais.

LIBRA

Você pode atualizar informações, investir em contatos profissionais, estudos e divulgações. Pode também encaminhar projetos, tomar iniciativas importantes. A Lua segue em Leão, favorecendo a vida social e as atividades criativas. Vênus se despede de Aquário, inspirando a vontade de ousar, inovar com mais independência. Não é hora de cobranças, nem de ciúme. Na urgência de mudar, está mais difícil ficar parado por muito tempo num mesmo assunto ou num mesmo lugar.

ESCORPIÃO

Período movimentado e poderoso! Sol, Mercúrio, Saturno e Plutão seguem juntos em Capricórnio, favorecendo diálogos curativos, compreensões profundas e mudanças em nome de seus propósitos mais elevados. Bom período para contatos profissionais, para estabelecer metas com mais clareza e determinação. É hora de investir no seu poder pessoal, na sua força para cocriar a realidade. Deixe de lado disputas, cobranças e antagonismos. Sorrisos e amabilidade fazem toda a diferença!

SAGITÁRIO

Período ideal para tomar todo o tipo de iniciativas. A Lua segue mais quente em Leão, conte com dinamismo para dedicar-se a tarefas e atividades mais arrojadas. Marte segue em seu signo, favorecendo entusiasmo, a garra e a coragem. Tudo o que envolva arte, cultura, filosofia, consciência e movimento ganha destaque. Mas é importante planejar intervalos para evitar o estresse e o esgotamento. Autonomia e independência devem falar mais alto. Procure também afastar-se de pessoas conflituosas.

CAPRICÓRNIO

O Sol combina forças com Mercúrio, Saturno e Plutão, favorecendo importantes compreensões. A cada dia sua força, sua fé e sua confiança crescem mais. Os acontecimentos mostram até que ponto suas relações são livres, fluentes e respeitosas. Muitas oportunidades à vista, mas lembre-se que as conquistas vêm com perseverança e dedicação. É hora de transformar pensamentos negativos, investir na sua força, sua confiança, em seus dons, talentos e capacidades. Para refletir: você tem clareza de metas?

AQUÁRIO

Aproveite para arregaçar as mangas e fazer o dia render, com bons contatos e diversas iniciativas. Você pode encaminhar o que estava empacado. A Lua segue em Leão: vale programar atividades ao ar livre, cultivar autonomia e movimento. É importante controlar impulsividade, a impaciência e as decisões precipitadas. É bom também cultivar criatividade, flexibilidade e diplomacia para não criar atritos com as pessoas. Momentos para cuidar do corpo e da saúde são sempre muito bem vindos.

PEIXES

Seu mundo interior está ativado! Procure cultivar a harmonia interior e ela se refletirá no mundo externo, em suas relações. Vale reservar momentos para ficar sozinho para ler, pensar na vida, analisar o quanto avançou e quais serão os novos projetos que serão ativados na próxima semana. O comprometimento nas relações deve ser harmonizado com a liberdade individual. Procure dar às pessoas que ama o tempo, a atenção, o respeito e o espaço que merecem. Vale também dedicar-se aos assuntos mais transcendentais da vida.

