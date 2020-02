Horóscopo do dia: previsões para 12 de fevereiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A Lua segue agora em Libra: harmonia e equilíbrio são as qualidades em destaque. Procure abrir o coração e amar sem grandes expectativas, desfrutar o que a vida oferece sem ansiedade, vivendo o momento presente. Você pode também encaminhar pendências, falar com quem for preciso, resolver as coisas e mudar o que não está bom.

Júpiter e Netuno prometem inspiração e criatividade, boas ideias podem surgir. Fica mais fácil tomar decisões com a mente aberta, livre de dogmas e preconceitos, pensando num bem maior.

TOURO

O clima é de colaboração com a Lua em Libra : bom período para harmonizar as relações, cultivar bom gosto e gentileza. Vênus segue em Áries e autoestima é sempre muito bem vinda. Mas evite forçar demais as situações, perceba o que não vem funcionando bem para que possa elaborar melhor as soluções. Ao deixar tudo fluir, pode colher naturalmente o que plantou no último período. Prefira a liberdade, as atividades criativas e originais. A abertura para novas ideias e a valorização de diferentes opiniões pode abrir caminhos.

GÊMEOS

A Lua segue Libra para ajudá-lo a ponderar melhor qualquer questão. Os contatos sociais trazem benefícios. Mas com Mercúrio em Peixes, você pode ficar mais distraído. Vale fazer uma lista de pendências e prioridades e certificar-se de que foi bem compreendido. Em compensação, você segue mais sonhador e inspirado também. Mas cuidado para não exagerar nas expectativas. É importante cultivar liberdade para viver com autonomia. Assim seus relacionamentos se tornam mais saudáveis.

CÂNCER

Equilíbrio e elegância são palavras de ordem para o momento, em todos os sentidos. Procure manter-se aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. Com a Lua em Libra, aproveite para harmonizar-se com sócios, parceiros, clientes e colaboradores. Invista na arte, no bom gosto estético e na diplomacia. Com o Sol em Aquário , projetos criativos e inovadores continuam favorecidos. Atenção no período da noite: Lua e Júpiter pedem comedimento. Cuidado com excessos, exageros e desperdícios.

LEÃO

É importante exercitar a arte do relacionamento para que parceiros, sócios e colaboradores propiciem o crescimento. A Lua segue em Libra, enquanto o Sol segue em Aquário, signo oposto ao seu: procure ouvir o que os outros têm a dizer. Você pode aprender muito! Esteja aberto também para oferecer ajuda e aproveitar as oportunidades. Com generosidade, consegue o que precisa para avançar. É tempo de deixar desentendimentos para trás, cultivar a capacidade de ouvir e se colocar no lugar do outro.

VIRGEM

Gentileza, cordialidade e simpatia fazem toda a diferença. A Lua ingressa em Libra, favorecendo o companheirismo e as trocas intelectuais. Você pode somar forças e alinhar interesses com parceiros e colaboradores. É tempo de cultivar suas habilidades sociais, pra que as verdadeiras amizades e relacionamentos se fortaleçam. Procure ser flexível também. Com o Sol em Aquário, vale abrir-se para novas correntes de pensamento, novas soluções, novos conceitos e ideias.

LIBRA

Sua relação com os outros pode se tornar mais leve, tranquila e produtiva. A Lua segue agora em seu signo, fica mais fácil cultivar gentileza, descontração e diplomacia. Mas Vênus segue no signo oposto, em Áries: você pode harmonizar suas relações com atitudes cordiais, ao mesmo tempo em que afirma o seu espaço e respeita o espaço do outro também. Assim recupera a espontaneidade, o poder e a criatividade. Com o Sol em Aquário todos querem mais liberdade e independência. Inclusive você.

ESCORPIÃO

É tempo de cultivar mais harmonia no convívio social. A Lua segue no diplomático signo de Libra: se encontrar oposição aos seus interesses e objetivos, seja diplomático, esteja disposto a ouvir e a ponderar. É importante evitar a pressa e organizar-se. Dedique-se a cumprir prazos, esforçar-se para dar andamento ao que já está pendente. Insista no que está ganhando força. O Sol segue em Aquário, vale identificar-se com as novas tendências culturais, filosóficas e humanitárias.

SAGITÁRIO



Júpiter combina forças com Netuno, favorecendo os assuntos ligados às artes, à fantasia e à imaginação. Mas é importante fazer um balanço real de seu valor e capacidades. Cuidado com o exagero nas expectativas. É preciso organizar-se, cultivar determinação, dirigir suas ações com clareza e estratégia. Analise com cuidado os recursos que possui para evitar desperdícios. Lembre-se: só obtém bons resultados quem estabelece objetivos, assume o plano com praticidade e disciplina.

CAPRICÓRNIO

Bom período para assuntos sociais, para projetos que visem crescimento pessoal e comunitário. A Lua segue em Libra e o Sol segue em Aquário, indicando um bom momento para cultivar suas habilidades sociais, a disposição de unir forças e transformar seus sonhos em realidade. É oportuno também estabelecer prioridades e manter o foco, percebendo quais os assuntos que merecem mais empenho, determinação e comprometimento. Assim os projetos inovadores podem ser realizados com mais segurança.

AQUÁRIO

Você segue vitalizado, com a energia e a confiança do Sol em seu signo. Bons amigos e contatos profissionais podem ser muito proveitosos. A Lua segue em Libra: prefira ganhar tempo para analisar projetos e preparar as novas divulgações. É bom aproveitar convites sociais. Arregace as mangas e siga adiante com suas ideias para desembaraçar a vida e solucionar pendências. Mas faça uso da diplomacia e da gentileza. Encarar os fatos por uma ótica imparcial é o melhor caminho.

PEIXES



Etapa mais mental e introspectiva, dentro do mundo da fantasia e da imaginação. Os piscianos mais espirituais podem aproveitar a abertura de novos canais para orientação superior. Com mais intuição, reflita sobre o que aprendeu e o que já não quer mais em sua vida. Aproveite para ampliar seus conhecimentos e visualizar o que deseja conquistar no futuro. Porém, é importante cultivar a ponderação, controlar os gastos excêntricos, as atitudes impulsivas ou irreflexivas. Evite também começar um projeto novo agora.