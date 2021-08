Horóscopo do dia: previsões para 12 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O astrólogo Marcelo Dalla apresenta as previsões para o horóscopo do dia





ÁRIES

A preferência vai para a companhia de pessoas amáveis, em clima de intimidade, criatividade e novos assuntos. Sol em Leão, Lua em Libra: bom período para atividades diferentes, criativas e inovadoras. Sozinho ou junto a quem ama. Vênus se alinha com Plutão pra favorecer a profundidade e a cumplicidade nos relacionamentos. Além disso, a Lua se combina com Saturno: conte com mais determinação. Você pode também esclarecer dúvidas, checar informações, estabelecer metas e organizar estratégias.





TOURO

Período bom para organizações gerais. Você pode interagir com mais intuição, dialogar com mais profundidade e distribuir carinho. Vênus se alinha com Plutão, enquanto a Lua se alinha com Saturno, favorecendo o equilíbrio, a ponderação e o critério. Aproveite para priorizar assuntos e analisar as questões com imparcialidade. Você pode também fortalecer os laços de afeto com quem ama. Bom período também para cursos, estudos e atualizações. Tudo com mais equilíbrio, em todos os sentidos.

GÊMEOS

Novas ideias, novos assuntos e desejos em pauta. A Lua segue em Libra, enquanto Mercúrio segue em Virgem. A mente fica afiada, favorecendo a produtividade. Muitos assuntos podem e devem ser esclarecidos com mais diplomacia e abertura para ouvir. Novos estudos, novas compreensões e descobertas estão em pauta. Vale aperfeiçoar técnicas, promover ajustes, investir em estudos, aprendizados e leituras. Vale também traçar metas e escolher as mais consistentes para que o período seja ainda mais produtivo.

CÂNCER

Período de integração e sociabilidade, com a Lua Libra. Assuntos ligados à decoração, design e beleza estão favorecidos. Aproveite para promover-se e conhecer pessoas. A Lua combina forças com Saturno: fica mais fácil estabilizar as emoções, cultivar harmonia e equilíbrio em casa, nas relações ou nos sentimentos. Aproveite também para arregaçar as mangas e fazer o tempo render mais. O dia tem tudo para ser mais produtivo, basta empenhar-se. Uma atividade com seu par também é muito bem-vinda.

LEÃO

Conversas agradáveis estimulam novas ideias. A Lua segue em Libra para favorecer os intercâmbios e estimular a colaboração. Assuntos ligados às artes e à estética ganham evidência. Bom período para fazer planos, rever o quanto avançou até agora e o que pretende fazer no futuro. Cultivar seu equilíbrio emocional num ambiente de paz é importante, a preferência vai para a companhia de pessoas amáveis, em clima de cordialidade e compreensão. Há mais facilidade para alinhar projetos e chegar a novos entendimentos.

VIRGEM

Bom período para investir no equilíbrio emocional. Mercúrio segue em seu signo, enquanto a Lua segue em Libra, favorecendo o diálogo, os assuntos ligados às artes, beleza e estética. Vale ampliar sua consciência com novos estudos também. Até seu aniversário, assuntos mais transcendentais, terapias que promovem relaxamento, meditação e atividades que estimulam a imaginação continuarão em evidência. Conte com mais expressividade e capacidade analítica para tomar iniciativas e encaminhar o que for necessário.

LIBRA

Fica mais fácil cultivar harmonia, maturidade e bom senso: a Lua segue em seu signo e se combina com Saturno. Você pode passar momentos agradáveis com quem ama. Vale programar atividades criativas, investir nas redes sociais, colocar-se em movimento para evitar a inquietação. Bom período para renovar sua imagem. Vale investir em cuidados estéticos, caprichar no visual para fazer bons contatos. Vênus se combina com Plutão: invista em seu potencial de sedução, na gentileza, no charme e na cortesia.

ESCORPIÃO

Você tem vivido grandes aprendizados. Continua a se desligar velhos assuntos, a rever metas profissionais e a curar dores do passado. O Vênus segue em harmonia com Plutão, você fica mais intimista e sedutor, aproveite para selecionar melhor suas companhias. A Lua se combina com Saturno para favorecer o discernimento, o planejamento e as estratégias. Bom período para elaborar estratégias e alinhar interesses com parceiros. Bom período também para investimentos financeiros. Conte com mais intuição.

SAGITÁRIO

O clima é de mais acolhimento e gentileza. Lua em Libra, Sol em Leão: carinho, afeto, equilíbrio e generosidade ganham destaque. Bom período para atividades em parceria, bom também para conhecer pessoas e fazer novos contatos. Seu natural entusiasmo, alto astral e otimismo pode contagiar amigos e pessoas mais queridas. Aproveite enquanto Júpiter está retrógrado para promover aprimoramentos, reestruturações e um bom planejamento financeiro. Num futuro próximo sentirá que valeu a pena.

CAPRICÓRNIO

Hoje a Lua se alinha com Saturno, favorecendo iniciativas determinadas e comprometidas. Você pode alinhar interesses, organizar a agenda, falar com quem for preciso e traçar estratégias. Mas reserve tempo também para si mesmo, mesmo que seja só um pouco. Saturno continua retrógrado, o excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. Com a Lua em Libra, invista no equilíbrio emocional. Reserve tempo também para permitir-se descanso e atividades de lazer, de preferência em contato com a natureza.

AQUÁRIO

Período de mais diversão e prazeres juntos aos amigos e às pessoas queridas. A Lua segue em Libra e o convida a cultivar leveza, diplomacia, cordialidade e gentileza. Tratamentos de beleza, cura e rejuvenescimento também estão favorecidos. Com a harmonia de Vênus e Plutão, tem um bom período para dialogar com mais intuição e profundidade e fortalecer os laços de afeto com quem ama. Desafio: equilibrar a inquietação, o desejo de autonomia e liberdade com os compromissos e as responsabilidades.

PEIXES

Você fica mais versátil e adaptável com a Lua em Libra. Mal entendidos e confusões podem ser esclarecidos e amenizados, tudo ganha mais imparcialidade e leveza. Novos assuntos e novas propostas estão em pauta. Aproveite para ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos ou aprender algo novo. Os estudos se tornam ainda mais estimulantes. O equilíbrio e o bom gosto ganham em destaque. É importante agora trocar recursos com os outros e com as circunstâncias externas.