Horóscopo do dia: previsões para 11 de novembro de 2021

Marcelo Dalla Mandala

ÁRIES

O clima é de criatividade, originalidade e independência. A Lua continua em Aquário e encontra Júpiter: atividades que permitam ousadia, improviso, originalidade e autonomia ficam favorecidas. Bom dia para buscar caminhos alternativos, fugir da rotina e ficar atento para todo tipo de novidades. A Lua aquariana diz: pra frente é que se anda! Adquirir novos conhecimentos se torna ainda mais estimulante. Bom período também estudos, pesquisas, cursos de aprimoramento, reformas e reparos em geral.

TOURO

Sensibilidade, intuição e profundas percepções continuam em evidência com o Sol em Escorpião, signo oposto ao seu. É tempo de perceber situações onde há controle, manipulações, ciúmes e possessividade. Comunique-se com mais cuidado e amor, para que possa somar forças. Bom período pra buscar respostas para as questões da existência. Vênus segue em Capricórnio: um convite para cultivar uma postura mais madura e responsável. Pequenos atrasos continuam em pauta, tudo se resolve com cordialidade.

GÊMEOS

Os negócios e a comunicação pedem mais empenho e profissionalismo. Aproveite para vasculhar os porões da mente e descobrir mais sobre si mesmo, pesquisar ou se aprofundar em algum assunto. As conversas se tornam mais profundas e podem proporcionar grandes compreensões. Invista nos cuidados pessoais e nos aprimoramentos em geral. Mercúrio continua favorecendo investigações mais apuradas, mas desafia Saturno. Evite discussões, invista em tudo o que possa promover inspiração.

CÂNCER

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua continua em Aquário, favorecendo as atividades em grupo e prometendo inspiração para novas ideias. Atividades criativas e inusitadas também ficam favorecidas. Deixe-se levar pelo desconhecido. Todos querem independência, inclusive você. Caminhos alternativos, novas experiências e aprendizados ganham a preferência. Além disso, Vênus seguem em Capricórnio, favorecendo atitudes maduras e comprometidas nos relacionamentos.

LEÃO

Profundidade e intensidade continuam em pauta, continue a investigar o inconsciente para descobertas importantes. Uma série de aprofundamentos, revisões e compreensões podem permitir curas. É tempo de deixar para trás velhos conceitos desgastados e situações que já não condizem com sua consciência. Não tenha receio de mudar e inovar! Além disso, a Lua cresce em Aquário, favorecendo atividades independentes e criativas, os novos estudos e a liberdade de pensamento.

VIRGEM

Este tem sido um período de compreensões, conversas curativas e reveladoras, com Mercúrio em Escorpião. Um sentimento mais corajoso pode fazer com que você transforme sentimentos e situações que já não condizem com sua consciência. Assim se abre para novas oportunidades. A palavra ganha mais força e poder, você fica mais intuitivo, persuasivo e perspicaz. Porém, cuidado com a comunicação agressiva! Invista em diálogos curativos, no resgate de velhas relações, na reaproximação com velhos amigos.

LIBRA

Período ideal para aprofundar os relacionamentos, perceber se há algo doentio em suas relações. Vênus segue em Capricórnio: ao invés de se envolver em confronto de egos, você pode cultivar uma postura mais responsável e comprometida, investigar para perceber o que deve ser remediado, curar o que está doente, dialogar, resgatar e reciclar o que for preciso. A Lua segue em Aquário e encontra Júpiter, favorecendo uma postura mais criativa, independente e inovadora. O contato com amigos se torna ainda mais prazeroso.

ESCORPIÃO

Sol, Marte e Mercúrio se encontram em seu signo,: momento oportuno para investigar sua vida afetiva, emocional e profissional. Bom período para perceber se há algo doentio em sua forma de amar e se relacionar. Você pode ganhar clareza sobre muitas questões que devem ser curadas. Invista no diálogo curativo para que possa transformar velhas situações. Procure seguir a intuição para transformar situações que retardam seu progresso. Vale também dar espaço pra si mesmo e os outros, sem cobranças ou controle.

SAGITÁRIO

Este é um período de grandes aprendizados e compreensões. Você pode seguir mais inspirado, disposto a investigar, promover curas e transformações em sua vida. Você pode também perceber o que está estagnado, dialogar, resgatar e reciclar o que for preciso. Sol e Netuno se combinam, favorecendo os temas mais elevados, espirituais e transcendentais da vida. Continue a finalizar assuntos, enquanto elabora as metas para um novo ciclo solar que terá início após o seu aniversário.

CAPRICÓRNIO

Uma visão mais profunda acerca da vida, de si mesmo e de seus relacionamentos está em pauta. Vênus segue em seu signo: as parcerias pedem mais comprometimento, atenção, pesquisas e investigações. Estudos, aprofundamentos, análises e conversas esclarecedoras são fundamentais. Você pode investir em terapias, buscar o autoconhecimento, a espiritualidade e as expressões artísticas. Bom período para cuidar de si mesmo também, com amor e carinho. Acredite em seu merecimento!

AQUÁRIO

Bom período para fugir da rotina! A Lua continua a crescer em seu signo e encontra Júpiter, favorecendo atividades criativas, prazerosas e inovadoras. Vale deixar espaço também para os estudos e as tarefas independentes. Mercúrio e Marte seguem juntos, favorecendo percepções mais profundas para curar o que for preciso, resgatar relações doentias ou desgastadas, ao mesmo tempo em que respeita a liberdade e a autenticidade de cada um. Está mais fácil perceber o que se esconde por trás das aparências.

PEIXES

O período de limpeza e desintoxicação continua, para que possa prosseguir mais leve e saudável. Sol e Netuno seguem em harmonia: com mais fé, confiança e desejo de crescer, mudanças referentes à sua vocação, às suas crenças e ideologias podem ser analisadas e planejadas. Mestres, terapeutas, grupos e amigos podem mostrar um estilo de vida mais produtivo e harmonioso. Culpas e velhos sentimentos em relação ao passado podem ser curados e transformados.