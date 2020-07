Horóscopo do dia: previsões para 11 de julho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla Veja como os astros influenciarão seu dia





ÁRIES

Conte com mais disposição: a Lua segue em seu signo e encontra Marte. Porém, Lua e Marte desafiam Mercúrio, que segue retrógrado. Atenção para a pressa, a intolerância e a agressividade. Evite competitividades desnecessárias, procure relevar. Um pouco mais de paciência se faz necessária. Evite decisões apressadas. Há tendência para mal entendidos e informações falsas, procure ganhar tempo para pesquisar melhor. É importante rever ideias, conceitos e informações, cultivar realismo, discernimento e praticidade.

TOURO

A Lua segue agora em Áries, o clima fica mais dinâmico e acelerado. Porém, evite imediatismos e atitudes impulsivas. É importante pesquisar mais, checar a veracidade das informações para evitar enganos, equívocos ou mal entendidos. Procure cultivar diplomacia e prudência. Procure também priorizar a simplicidade, o aperfeiçoamento de técnicas, o capricho e a organização da rotina. Para ajudar, a Lua combina forças com Vênus, favorecendo as atividades artísticas e as conversas amenas.

GÊMEOS

Você pode expandir sua rede de contatos, investir em conversas prazerosas e expressões artísticas. Mas fique atento: desencontros, atrasos, enganos e confusões podem acontecer. Cuidado com a pressa! A Lua se combina com Vênus, mas desafia Mercúrio. Muitas pessoas acreditam em informações falsas e propagandas enganosas. Eis a importância de informar-se melhor, pesquisar, cultivar discernimento, ouvir a voz da intuição e do coração. Cheque as informações, evite falar de assuntos que não conhece bem.

CÂNCER

Período bom para autonomia, iniciativa e impulso. A Lua segue no ativo e acelerado Áries e encontra Marte: vale investir no movimento e nas atividades físicas. Porém, evite decisões impulsivas e apressadas. Distrações e erros de cálculo estão em pauta, é bom ganhar tempo para perceber o que deve ser corrigido, antes de tomar atitudes para avançar. Ainda bem que a Lua combina forças com Vênus, indicando o caminho da gentileza. Esteja aberto para ouvir as pessoas, assim você evita posturas egocêntricas.

LEÃO

Na programação do período não pode faltar música, magia, cor, cinema, sonho e fantasia. Você segue na fase de finalização, ideal para ativar sua imaginação e inspiração. Não é hora de investimentos arriscados. Para crescer é preciso promover ajustes, estruturar-se, fazer economias, planejar. Lua e Marte desafiam Mercúrio: é importante analisar o que pode ser aprimorado, chegar informações falsas. Evite também acumular compromissos. Procure concluir os assuntos possíveis sem pressa.

VIRGEM

Com o gás da Lua em Áries, faça o que for preciso para adiantar seu trabalho, procure colocar-se em movimento. Porém, mantenha os pés no chão. É importante conter a ansiedade e a pressa, aguardar o tempo certo para que as sementes germinem. Cuidado com a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. Espere para poder raciocinar melhor e decidir o que deve fazer. Evite críticas, fofocas e julgamentos, pois pode ser mal compreendido ou perceber que estava errado.

LIBRA

Vale programar reuniões, passeios e encontros, colocar-se em movimento com atividades físicas para descarregar e transmutar energias. A Lua se combina com Vênus, você pode programar atividades mais prazerosas, investir na colaboração. Conte com mais inspiração, refinamento e bom gosto. Porém, ganhe tempo para pesquisar e refletir melhor antes de grandes investimentos ou contratos importantes. A Lua desafia Mercúrio, é melhor cultivar prudência e dedicar-se aos assuntos que já conhece bem.

ESCORPIÃO

É importante agora priorizar metas e assuntos, determinar o que é importante em sua vida, agir com mais cautela e trabalhar no que já vem trazendo resultados. Lua e Marte desafiam Mercúrio, indicando risco de enganos e informações falsas. Não acredite em tudo o que vê ou lê por aí. Cuidado também com a pressa, o imediatismo e a impulsividade. Prefira refletir melhor sobre suas metas, pensar a médio e longo prazo para traçar estratégias. Você também pode cultivar generosidade e oferecer ajuda.

SAGITÁRIO

Para que haja crescimento e expansão, deve haver mais empenho, realismo e praticidade. As novas ideias podem e devem ser avaliadas com critério. É preciso revisões e planejamentos, tanto no trabalho quanto nas finanças nos relacionamentos. É importante respeitar limites, evitar ações intempestivas, movidas pela ansiedade, pela pressa desenfreada, pelas decisões mal calculadas. Ainda bem que Sol e Netuno seguem em harmonia para favorecer a fé, a intuição e as atitudes mais solidárias.

CAPRICÓRNIO

O clima fica mais acelerado com a Lua em Áries, que hoje encontra Marte. Mas a imprudência deve ser evitada. As iniciativas devem ser avaliadas com discernimento, pesquisa, estudo e preparação. As informações devem ser checadas, para que possa perceber o que é ilusão, o que realmente faz sentido. Evite o pessimismo, lembre-se que a prosperidade material vem junto com a espiritual. Invista na perseverança: Júpiter, Plutão e Saturno se combinam em seu signo, pedindo uma visão mais ampliada e estratégica.

AQUÁRIO

Com a Lua em Áries, dá mais certo ser espontâneo e verdadeiro. Tudo fica mais acelerado, as pessoas têm pressa de fazer logo o que deve ser feito. Prefira agir com autonomia, sem depender de ninguém. Porém, é melhor evitar assuntos difíceis e complicados. A comunicação e as negociações ficam dificultadas pela desarmonia de Lua e Marte com Mercúrio. Há risco de enganos e confusões. Ganha quem checar a veracidade das informações e cultivar prudência. Palavras de ordem: planejamento e organização.

PEIXES

É importante agora separar o que é real do que é ilusório, equilibrar os compromissos práticos e evitar a pressa. Mal entendidos estão em pauta, melhor adiar negócios e compras importantes. A Lua desafia Mercúrio, mas sorri para Vênus: aproveite para demonstrar afeto e docilidade, programar encontros com seu amor ou pessoas queridas. Aproveite também para cultivar a fé: orações e pensamentos voltados para o bem são de grande valia. Só não vale ficar parado, ou a ansiedade pode surgir.