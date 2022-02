Horóscopo do dia: previsões para 11 de fevereiro de 2022

Marcelo Dalla O astrólogo Marcelo Dalla apresenta as previsões para o horóscopo do dia

ÁRIES

Período ideal para expandir conhecimentos e aprender coisas novas. A liberdade de pensamento continua em destaque: você pode cultivar sua própria verdade, ao mesmo tempo em que respeita a verdade alheia. Pode ser mais autêntico e se afastar de pessoas, situações, atividades e interesses que não são verdadeiros, que não fazem sentido e não mais ressoam em você. Marte se combina com Urano para garantir criatividade, motivação e boas surpresas. Aproveite para acreditar cada vez mais em sua força.

TOURO

Dia bom para diversificar assuntos, tirar dúvidas, desfazer desentendimentos. A Lua segue em Gêmeos, aproveite para circular, interagir, buscar novidades, viver novas experiências e comunicar suas ideias com mais criatividade. Fica mais fácil cultivar leveza e alto astral para interagir positivamente com o mundo. Porém a Lua segue fora de curso, é bom pesquisar melhor antes de tomar grandes decisões. Já no período da noite a Lua ingressa em Câncer: período bom para curtir a casa e conversar com quem ama.

GÊMEOS

Bom período para novos aprendizados, contatos e intercâmbios. Cresce a confiança e otimismo. Aproveite para fazer algo diferente, expor novas ideias e soluções originais, reavaliar hábitos, vícios e apegos. Você pode mudar o que for preciso para tornar a vida mais bela, harmoniosa e saudável. Você pode aproveitar também para assimilar novos conceitos e reprogramar a mente com mantras ou afirmações positivas. Mas hoje Lua fica fora de curso em seu signo, procure pesquisar melhor antes de tomar grandes decisões.

CÂNCER

A Lua segue no comunicativo Gêmeos: com alto astral, criatividade e bom humor, você pode realizar seu trabalho com mais desembaraço. Bom período para dialogar e trocar ideias. Com mais abertura, confiança e curiosidade, você pode buscar novas informações, investir em tecnologia ou divulgação nas redes sociais. Mas durante o dia a Lua segue fora de curso, evite decisões impulsivas, procure pesquisar melhor. Já no período da noite a Lua ingressa em seu signo, favorecendo os momentos de intimidade em casa.

LEÃO

A mente segue mais ágil e criativa. É dia de movimento mental, físico e intelectual, com a combinação entre Marte e Urano. Aproveite para falar com quem for preciso e fazer o tempo render mais. Aproveite para cultivar alegria e gratidão pelo que a vida lhe oferece, esteja aberto para novas amizades e parcerias. No período da noite a Lua ingressa em Câncer, favorecendo o clima de intimidade. Mesmo assim tem um bom período para circular, promover divulgações e atualizar notícias em bate-papos informais.

VIRGEM

Ideias e soluções alternativas podem surgir para que possa resolver velhas pendências. A Lua segue em Gêmeos: dia bom pra atualizar informações, quebrar hábitos e condicionamentos, ousar e inovar. O interesse por novidades se acentua. Reuniões, conversas, novas amizades e atividades em grupo continuam favorecidas. Mas é importante demonstrar competência e responsabilidade. A Lua segue fora de curso, é bom fazer tudo com calma e ganhar tempo para pesquisar melhor.

LIBRA

Os projetos devem ser práticos e viáveis. As responsabilidades e os compromissos devem ser honrados. Vênus combina forças com Marte: estabeleça metas, priorize e cultive disciplina para que possa atingir seus objetivos. O aprendizado é administrar bem seus recursos, sem contar com o ovo antes da galinha. É bom observar se há excesso de expectativas. Nos relacionamentos e nas parcerias, aproveite para dialogar, alinhar interesses e concluir acordos. As alianças costumam ser duradouras com esse encontro de planetas em Capricórnio.

ESCORPIÃO

A mente está afiada. É tempo de incorporar novas práticas, técnicas e habilidades em sua rotina. De olhar para o futuro, de quebrar velhos padrões, sair da estagnação e criar novas soluções. Marte e Urano o estimulam a cultivar movimento, autonomia, ação, atividades em grupo e vida social. Bom momento também para se inteirar das novidades tecnológicas do mercado. Você pode contar com energia para avançar nos assuntos profissionais. Vale agir com autonomia também, dar espaço para si e para os outros.

SAGITÁRIO

É tempo de deixar para trás questões do passado que já não servem mais. É tempo também de olhar pra frente, de traçar metas com mais clareza e determinação. Reveja seus planos para perceber os novos ingredientes que deve adicionar em sua receita. Marte se combina com Urano para ajudá-lo: atitudes ousadas e ideias criativas podem ser cultivadas com mais sabedoria. O crescimento se realiza aos poucos, com critério e consistência. As mudanças podem ser introduzidas com planejamento.

CAPRICÓRNIO

Continue a investir em suas metas para avançar. Marte combina forças com Urano: fique de olho, pois muitas ideias e oportunidades de crescimento podem surgir quando estiver em conversas com amigos. Além disso, a Lua segue em Gêmeos: aproveite o dia para divulgar-se, conquistar terreno e angariar colaboradores. Conte com mais clareza e expressividade para tal. Já no período da noite a Lua ingressa em Câncer. Aproveite para cultivar sensibilidade também, dando mais atenção para quem você ama.

AQUÁRIO

Muita comunicação e movimento no período. Suas antenas ficam ainda mais ligadas com a harmonia entre Vênus, Marte e Urano. Está mais fácil cultivar inteligência, clareza, criatividade e visão para aproveitar as oportunidades. Vale fazer algo inovador e diferente hoje: mudar o caminho, experimentar um novo prato, conhecer lugares diferentes ou ousar no visual. Bom período para circular, encontrar amigos e se inteirar das novidades. Bom também para incorporar novas técnicas e soluções em seu trabalho.

PEIXES

Procure intercalar os momentos sociais, de trocas e de intercâmbio, com momentos de reflexão e meditação. A Lua segue em Gêmeos, indicando mais movimento e vontade de conversar. Mas o período de interiorização continua. É tempo de avaliações e reflexões, prefira economizar ao invés de gastar ou contrair dívidas. É importante agora respeitar seus limites energéticos, concluir assuntos e recolher-se um pouco mais. Evite loucuras mirabolantes. É hora também de cultivar mais conexão com sua intuição e com a espiritualidade.