Horóscopo do dia: previsões para 10 de setembro de 2021

ÁRIES

O período é bom para pesquisas, terapias, investigações e aprofundamento. Lua e Vênus ingressam em Escorpião. Conte com mais intuição e sensibilidade. Com bom senso estratégico, você pode avaliar melhor as propostas e calcular como atingir o objetivo. Atenção no período da tarde, quando a Lua desafia Saturno: cuidado com críticas excessivas, continue atento para evitar conflitos, procure compreender as motivações alheias. Aproveite para iniciativas construtivas e responsáveis, com mais confiança e determinação.





TOURO

Fica mais fácil identificar o que não deve ser modificado, o que já vem trazendo resultados. Lua e Vênus ingressam em escorpião: conte com mais capacidade estratégica para análises e planejamentos. A vontade de é mais cumplicidade no amor, mais envolvimento com seus projetos também. Profundidade é a palavra-chave. Os novos projetos devem ser bem planejados e discutidos com as pessoas próximas. Vale investir também nos cuidados com a saúde, encontrar espaço para aprimoramentos e estudos.

GÊMEOS

Bom período para aprimorar o trabalho, cuidar de cada detalhe com mais atenção, utilizar novas ferramentas e técnicas em sua tarefa. O Sol segue em Virgem, enquanto a Lua segue em Escorpião: a mente e a intuição estão afiadas para aprendizados e descobertas. É importante manter os pés no chão, dialogar, afinar projetos em parceria e pesquisar mais. Você pode analisar com mais profundidade propostas, acontecimentos e possibilidades. Pode também avaliar seu crescimento e ganhar clareza sobre questões importantes.

CÂNCER

Lua e Vênus ingressam em Escorpião, favorecendo o aprofundamento nas relações. Bom período também para transformar velhos sentimentos, investir em terapias e cultivar o desapego, pois há sempre algo novo e melhor mais à frente. Você pode fortalecer os laços de afeto com as pessoas que ama, cultivar mais cordialidade e sedução para atrair oportunidades. Vale investir no aprofundamento dos estudos, pode também observar mais a si mesmo para compreender-se melhor.

LEÃO

Sua energia continua em alta, bom momento para contatos, reuniões, investigações e pesquisas. Invista em seu potencial criativo e nas iniciativas para o crescimento profissional. Você pode agir com autonomia, ao mesmo tempo em que demonstra empenho, confiança, responsabilidade e comprometimento. É tempo de cultivar mais realismo, critério e praticidade, mais foco nos objetivos a serem alcançados. O Sol segue em Virgem, evidenciando a necessidade de se sentir útil, com atitudes mais maduras e estratégicas.

VIRGEM

A Lua segue em Escorpião, favorecendo exames e pesquisas. Com Sol e Marte em seu signo, conte mais disposição, agilidade ao lidar com questões práticas, mais capacidade de análises e investigação também. Propostas inesperadas, ideias e convites originais entram em pauta. É tempo de buscar novas soluções e possibilidades, em clima de liberdade, ao mesmo tempo com insights e compreensões profundas. Evite posturas rígidas, procure abrir espaço para a criatividade, a independência, a autonomia e a flexibilidade.

LIBRA

Você continua finalizando antigos assuntos enquanto se prepara para um novo ciclo solar. O período favorece mergulhos na alma, para que possa compreender mais acerca de si mesmo, reconhecer suas limitações, seus talentos e o que deve ser aprimorado. Lua e Vênus ingressam em Escorpião, ampliando a sensibilidade. É importante valorizar a beleza, o prazer e o conforto da vida material, mas isso pode ser equilibrado com o desenvolvimento da objetividade. Bom período para abandonar velhos padrões de comportamento e criar algo novo para sua vida.

ESCORPIÃO

Lua e Vênus ingressam em seu signo, favorecendo estudos, terapias, curas, restaurações e purificações. Com mais sensibilidade e intuição, pode compreender mais si mesmo e os outros. Você pode desvendar mistérios ou descobrir algo importante. É tempo de fazer valer sua determinação, sua consciência e força de vontade para transformar-se. Conte com mais coragem, mas evite conflitos. Procure abrir-se para compartilhar experiências, as trocas e a energia dos outros também são importantes.

SAGITÁRIO

Vale investir no aprendizado, no aprimoramento de técnicas, na qualidade do serviço que oferece. O dia está perfeito para cuidar de si mesmo e de seus processos de cura. A Lua segue no profundo Escorpião, favorecendo percepções mais agudas para bons diagnósticos. Você pode esclarecer assuntos, ganhar mais clareza e consciência para velhas questões. Com Júpiter retrógrado é importante avaliar bem seus recursos, evitar desperdícios, economizar, cultivar perseverança e planejar com cuidado o crescimento.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Escorpião, favorecendo análises. Você pode perceber onde vale a pena investir sua energia, onde há verdade, integridade e traz possibilidades para o futuro. As palavras-chave são: compreender, pesquisar, ganhar clareza. Continue investindo nos novos projetos com empenho. O profissionalismo pode e deve vir junto com a boa educação, o sorriso, a integridade. No período da tarde, Lua e Saturno pedem cuidado com atitudes intolerantes, infantis e impacientes. Lembre-se que a diferença se faz na ação e não nas palavras.

AQUÁRIO

É preciso mais dedicação, aprenda a dar o devido tempo para que as sementes germinem. A Lua segue em Escorpião, favorecendo compreensões aprofundadas e diálogos curativos. Apenas cuide para não exagerar nos gastos ou na expectativa. É importante controlar a impulsividade e a ansiedade. Sua alma anseia por mudanças e novidades, o aprendizado é combinar criatividade com comprometimento e determinação. As novas ideias podem e devem vir apoiadas na sabedoria, na maturidade e nas experiências do passado.

PEIXES

Permaneça atento às oportunidades de desenvolvimento, as novas iniciativas estão favorecidas. Com Lua e Vênus em Escorpião, vale demonstrar suas capacidades, agir com determinação e autonomia também. Porém, cuidado com o orgulho, a rigidez ou as exigências no período da tarde. Aprenda a ceder, caso seja necessário. Desta forma pode resolver tudo de forma mais tranquila, sem muitas críticas ou exigências. Procure ouvir a opinião dos outros. É importante dar atenção e carinho às pessoas que ama.