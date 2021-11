Horóscopo do dia: previsões para 10 de novembro de 2021

Marcelo Dalla As mandalas que ilustram o horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

Pesquisas e terapias continuam em evidência, com Sol, Marte e Mercúrio em Escorpião. Principalmente nas atividades ligadas à cura, reciclagem, investigação e transformação. Enquanto isso, a Lua segue em Aquário: atividades que permitam criatividade, originalidade e autonomia ficam favorecidas. Mas a Lua faz aspectos desafiadores hoje, atrasos e imprevistos podem ocorrer. É bom cultivar paciência, gentileza e diplomacia.

TOURO

A Lua segue agora em Aquário: vale deixar-se levar pelo desconhecido. Paira no ar um clima de curiosidade ampliada, a vontade de crescer, aprender e fazer bons contatos com o mundo. Bom período para buscar novas e inspiradoras informações, ler, estudar e trocar ideias. Aproveite para demonstrar interesse, cultivar comprometimento. Mas evite acumular compromissos demais, é bom priorizar as tarefas e fazer tudo com calma. Cuidado com a intolerância, a agressividade e as críticas.

GÊMEOS

Período de diálogos mais profundos. A inovação também está em destaque com o ingresso da Lua em Aquário, que promete boas surpresas e inspira a busca de todo tipo de novidades. Você pode explorar novas dimensões de sua mente e sua imagem social está em pleno processo de expansão. É tempo de buscar tudo o que possa contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Mas atenção: Lua e Mercúrio pedem cuidado com atrasos e mal-entendidos. A palavra pode e deve ser usada para transformar e curar.

CÂNCER

É tempo de se alinhar com novas correntes de pensamento, ao mesmo tempo em que deixa para trás velhos conceitos desgastados. A Lua cresce em Aquário, favorecendo atividades em grupo. Você pode conduzir sua sensibilidade através de novos estudos e atividades inovadoras. Tentar novas alternativas, ampliar sua rede social e conectar-se com soluções inovadoras. Mas hoje a Lua faz aspectos desafiadores, pedindo mais leveza, calma e cuidado em suas tarefas. Evite discussões conflituosas, que podem trazer prejuízos.

LEÃO

Boas ideias podem surgir no período, fique atento. O Sol continua em Escorpião e combina forças com Netuno, favorecendo investigações, terapias, conversas curativas, a busca de mais consciência para bons diagnósticos. Enquanto isso, a Lua ingressa em Aquário: bom período para conectar-se com novas correntes de pensamento, buscar novas soluções e alternativas, cultivar liberdade e independência para novas e enriquecedoras experiências. Porém, evite acumular muitas tarefas, respeite seus limites energéticos.

VIRGEM

Você segue mais intuitivo. Sol, Marte e Mercúrio caminham em Escorpião: aproveite para expressar-se com mais compreensão e profundidade. Você pode investigar-se, conhecer mais sobre si mesmo, seu propósito de alma, as velhas questões que devem ser transformadas e curadas. Assim seu trabalho, profissão e missão de vida ganham novas formas, com mais clareza e consciência. Mas hoje a Lua desafia Mercúrio e Marte, é bom pegar mais leve e respeitar o tempo das coisas, sem agressividade ou impaciência.

LIBRA

Com Vênus em Capricórnio você tem um bom período para organizar finanças, traçar prioridades, alinhar interesses, cultivar maturidade e comprometimento nas relações. Cuidado com atitudes controladoras, esteja aberto para compreensões mais profundas. Ao mesmo tempo a Lua segue em Aquário: não é hora para restrições e controle, é tempo de flexibilidade, independência e inovação. Evite discussões conflituosas e improdutivas. O contato com amigos e as atividades inovadoras podem levantar seu astral.

ESCORPIÃO

O desejo de crescer, progredir, fortalecer-se e criar vida se acentua. Sol, Marte e Mercúrio seguem em seu signo: você pode expressar melhor suas ideias e emoções, investir em terapias, buscar o autoconhecimento, a espiritualidade e as expressões artísticas. É importante cultivar cordialidade. Com amor e gentileza você pode desfazer disputas no amor e nas parcerias. Evite atitudes controladoras, agressivas e manipuladoras. Está na hora de libertar-se do que impede seu crescimento e sua evolução.

SAGITÁRIO

Importantes transformações em pauta. É tempo de curar e limpar o corpo e a alma, de livrar-se de vícios e dependências insanas. É sempre bom afastar-se de quem o puxa para baixo, procurar cercar-se de coisas que elevam e inspiram. Vale frisar: você está em pleno final de um ciclo solar e finaliza questões importantes em sua vida. Com o Sol em Escorpião, procure canalizar sua atenção para o autoconhecimento. Investigue-se! Você pode também se libertar de velhas crenças, hábitos ou regras aprisionadoras.

CAPRICÓRNIO

Você segue mais intuitivo, disposto a investigar sobre as questões mais profundas, em busca do sentido da vida. Tudo o que está rígido, velho e desgastado pode e deve ser transformado. Novos grupos e amigos podem surgir para mostrar um estilo de vida mais prazeroso e harmonioso. A Lua segue em Aquário: o trabalho colaborativo está em evidência, seus valores ganham um tom mais humanitário. Por hoje, cuidado para não exagerar no peso das responsabilidades e nas exigências. Atrasos estão em pauta, procure pegar mais leve!

AQUÁRIO

O período de limpeza e desintoxicação continua, para que possa prosseguir mais leve e saudável. Com o Sol em Escorpião, é tempo de olhar para o que deve ser transformado, purificado ou deixado para trás. É essencial perceber que a mente cria a realidade e os estados que vive. A Lua segue em seu signo: ao mesmo tempo você pode também olhar para o futuro, buscar novas soluções, fazer amigos, programar atividades criativas, diferentes e originais. Porém, Lua e Mercúrio se desalinham, é bom adiar negociações complicadas.

PEIXES

Uma postura mais investigativa está favorecida. A razão se combina com a intuição, aproveite. O grande aprendizado de seu signo é a conquista da integração entre a lógica e a intuição, entre a razão e a sensibilidade, entre o plano material e o plano espiritual, para que possa concretizar suas inspirações. Procure dar vazão à vontade que sente de vivenciar o amor, a necessidade de se dedicar a atividades artísticas e criativas. Assim pode tornar mais leves as obrigações que assume no cotidiano.