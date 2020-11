Horóscopo do dia: previsões para 10 de novembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Com a Lua minguante em Virgem, você pode cuidar da saúde, investir na qualidade de vida e no recolhimento. Vale organizar-se para descansar mais, refletir sobre a vida e estabelecer as novas intenções. O período da manhã tende a ser mais produtivo, aproveite para adiantar as tarefas na primeira parte do dia. No fim da tarde a Lua confronta Netuno, é importante redobrar a atenção para evitar enganos. Há muitas pessoas brigando para defender suas “verdades”, baseadas em ilusões e mau discernimento.

TOURO

Bom período para deixar tudo no seu devido lugar, cultivar receptividade, fazer concessões, promover limpezas, adaptações e arrumações. Com a Lua minguante em Virgem, evite marcar muitos compromissos para fazer tudo com capricho e atenção aos detalhes. Evite também abusar dos exercícios físicos. É importante restaurar as forças. Depois dos deveres cumpridos, os momentos de tranquilidade são merecidos. Vale também investir em boa dieta, práticas saudáveis, tudo o que possa promover a restauração de forças.

GÊMEOS

A Lua minguante segue Virgem: é hora de fechamento, conclusões e finalização. Evite tarefas exaustivas e confrontos. Vale adiantar o que for possível na primeira parte do dia e depois pegar mais leve, descansar mais. No fim da tarde a Lua confronta Netuno, há risco de enganos, distrações e confusões. Quanto mais discernimento, melhor. Prefira ganhar tempo para pesquisar, evite opiniões rígidas ou grandes decisões. Procure reservar tempo para os cuidados pessoais e a recuperação das energias.

CÂNCER

No clima da Lua minguante em Virgem, aproveite pensar sobre o que deve ser deixado para trás. Desacelere o ritmo agora, evite marcar muitos compromissos. Hoje a Lua confronta Netuno, suas defesas caem quando trabalha em excesso e não descansa o suficiente. É preciso cultivar critério para perceber o que é ilusão e não faz mais sentido. Aproveite para fazer uma faxina, ou um balanço do último ciclo lunar e estabelecer as próximas metas para a Lua nova que chegará no próximo domingo.





LEÃO

Período bom para organizar a agenda, concluir pendências práticas e cuidar de si mesmo. Bom também para estabilizar as emoções, demonstrando uma postura mais madura, compreensiva e receptiva. A Lua segue minguante em Virgem, enquanto o Sol segue em Escorpião: é tempo de curar, transformar e restaurar. Sempre que um ciclo lunar ciclo se fecha, é tempo de conclusão e interiorização. O aprendizado é aproveitar melhor o tempo, cuidar com carinho de cada detalhe e reservar momentos também para o recolhimento.

VIRGEM

É tempo de finalizações para que possa seguir mais leve. Você pode deixar para trás métodos e tarefas que pedem sacrifício e que não o beneficiam. A Lua minguante segue em seu signo, reforçando a necessidade de recolhimento e restauração de forças. Sol e Mercúrio seguem em Escorpião, você pode perceber o que se esconde por trás das aparências, ler nas entrelinhas, perceber além das palavras ditas e encontrar respostas. Utilize sua sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural da vida.

LIBRA

Continua o período de recolhimento e análise. Com a Lua minguante, não é hora para novos projetos, investimentos ou atividades. Prefira as tarefas que já estavam em andamento, ou que possa realizar sozinho, com o máximo de capricho. É tempo de voltar a atenção para seu interior. Você pode pensar também no que já não faz mais sentido e pode ser abandonado. Evite tarefas extenuantes e tudo o que seja prejudicial à saúde. Vale evitar discussões também, cultivar momentos de recolhimento e relaxamento para equilibrar as emoções.

ESCORPIÃO

Este período tem grande potencial criativo e transformador. Procure resolver todas as pendências e pontas soltas possíveis, para que elas não perdurem pelo ciclo seguinte. Mas tudo sem correria. Com a Lua minguante, é importante interiorizar-se e deixar a vida fluir também. O silêncio neste momento vale ouro e as respostas estão dentro de você. No fim da tarde a Lua confronta Netuno: melhor deixar de lado assuntos complicados, discussões e conflitos para cuidar de sua saúde, seu equilíbrio, físico, emocional, mental e espiritual.

SAGITÁRIO

Período de recolhimento, restauração de forças e reflexões. Com a Lua minguante em Virgem, você pode organizar a casa ou o local de trabalho, jogar fora velhos papéis. Ao fazer isso, deixa para trás velhos assuntos e pode até limpar mágoas e culpas de seu coração. No fim da tarde a Lua desafia Netuno: atenção para evitar enganos, desconfie de promessas e projetos grandiosos. Evite grandes iniciativas ou atividades exaustivas também. Ao mergulhar em si mesmo, pode obter importantes insights e compreensões.

CAPRICÓRNIO

Reflexão, meditação e tranquilidade devem ganhar a prioridade. Seguimos com a Lua minguante, e o Sol e Escorpião, favorecendo atividades ligadas à cura, transformação e restauração. Há situações confusas que precisam de tempo para ser esclarecidas. Procure pegar mais leve, não deixe que o estresse e a quantidade de compromissos comprometa sua saúde. Permita-se também momentos de silêncio para refletir sobre os últimos avanços e visualizar as próximas metas. O que deseja para o próximo ciclo lunar, que chegará no domingo?

AQUÁRIO

Ousadia e originalidade são suas qualidades inatas. Mas é preciso combiná-las com boa dose de diplomacia, cordialidade, gentileza e parcimônia. Caso contrário, a ousadia se torna agressiva. Com a Lua minguante, é importante desacelerar, cultivar mais introspecção. O período da manhã tende a ser mais produtivo. Depois, é melhor descansar. O mais importante é cuidar do corpo, organizar os horários, programar atividades que inspirem e o façam sentir-se bem. Novas conquistas chegarão em breve.

PEIXES

A Lua minguante segue em Virgem: você pode equilibrar seus horários para dar conta dos prazos, realizar a tarefa com capricho e também dar uma escapada da rotina. No fim da tarde procure programar atividades leves. A Lua confronta Netuno, indicando queda de energia, com risco de confusões, distrações ou enganos. Cuide bem de sua saúde e de seus limites. Este não é o momento para cobranças, disputas e competitividade. Simplesmente deixe passar, em nome do equilíbrio e da harmonia.