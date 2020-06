Horóscopo do dia: previsões para 10 de junho de 2020

Marcelo Dalla A Lua segue em Aquário; veja como isso influencia sua quarta-feira na previsão do horóscopo do dia

ÁRIES

É importante cultivar uma atitude mais livre, independente e menos provocadora. Com a Lua ainda cheia em Aquário, colhemos os frutos do que foi plantado no início do ciclo lunar. Estamos em temporada de eclipses, as situações chegam ao clímax pedindo limpezas e mudanças. Período ideal para abandonar velhos condicionamentos. Enquanto isso, o Sol desafia Marte e Netuno: evite julgar pelas aparências. Há tendência para erros, a assertividade fica menor. Investigue e informe-se melhor antes de tomar decisões.

TOURO

Cultivar liberdade, mas com responsabilidade. Sem negligenciar os compromissos ou abandonar as pessoas que ama. A Lua em Aquário ensina: o bem estar da coletividade deve ser levado em consideração. Grande lição em tempos de pandemia! Além disso, estamos em período de eclipses, que nos empurra para mudanças. Tempo de liberar velhas mágoas e promover limpezas emocionais. É importante evitar as decisões e os investimentos impulsivos. Há tendência para esquecimentos e enganos.

GÊMEOS

A Lua ainda na fase cheia caminha em Aquário e tivemos um eclipse lunar: Muitas situações chegam ao ápice e ao limite. É hora de decidir: o que é preciso ser deixado para trás? O Sol segue em seu signo, desafia Marte e Netuno durante toda a semana: é importante analisar suas ações e pesquisar melhor, antes de fechar negócios ou fazer investimentos importantes. Evite críticas rígidas, não dê margem para o desânimo, a descrença ou o pessimismo. A prudência, a calma, a atenção e a solidariedade é que garantem o avanço em seus projetos.

CÂNCER

Muitas situações chegam ao ápice em temporada de eclipses: pode ser que seja preciso mudar a rota, encontrar novos caminhos, abandonar velhos vícios e apegos. O período revela sua maturidade nos intercâmbios, a verdade, a cumplicidade e o comprometimento em suas relações. O equilibrar a vontade de sonhar com os compromissos da rotina diária. O Sol se desentende com Marte e Netuno: a quantas anda sua fé? Até a que ponto é capaz de trazer arte, sensibilidade e inspiração para a sua rotina, seu serviço aqui e agora?

LEÃO

Com a Lua em Aquário e o último eclipse lunar, vale tomar mais cuidado com os relacionamentos. Evite pecar pela agressividade, prefiro promover limpezas e mudanças em hábitos e comportamentos. Preste atenção para não idealizar uma pessoa ou situação, nem intoxicar-se com relações negativas. O Sol desafia Marte e Netuno, é importante equilibrar a fantasia com a realidade. Abrir-se para a a imaginação, o romantismo e a compaixão, sem perder-se na ilusão, tanto nos assuntos profissionais quanto na vida amorosa.

VIRGEM

Você pode agir com autonomia, com cuidado para não parecer muito crítico. Com a Lua em Aquário, diminui a tolerância para restrições de qualquer espécie. É importante cultivar diplomacia, gentileza e prudência ao se relacionar. Sol, Marte e Netuno indicam que paira no ar um clima de confusão. Esteja atento para evitar erros. O desafio é lidar com as demandas práticas, as responsabilidades e o ritmo acelerado dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que dá asas para a inspiração e a sensibilidade.

LIBRA

Temporada de eclipses com Vênus retrógrado: época ideal para se desfazer de tudo o que impede seu crescimento. Qual é seu objetivo no trabalho? Quais são suas metas e seus projetos de longo prazo? O que é preciso finalizar de vez e já não condiz com sua consciência e maturidade? É importante refletir, descansar mais, cultivar momentos de introspecção, analisar melhor propostas e negociações para evitar enganos. Cultivar compreensão, alegria e gratidão acima de tudo. Vale prestar mais atenção aos sonhos também.

ESCORPIÃO

Evite cobranças: a Lua segue em Aquário e pede liberdade, independência e autonomia. Com o coração aberto, você pode esclarecer confusões e dissolver desconfianças. Marte e Netuno seguem juntos, pedindo um cuidado maior para avaliar informações confusas. Atenção para não embarcar numa mentira ou ilusão, nem perca tempo com conflitos improdutivos. É importante se mais diplomático, cordial e profissional, menos passional. Esteja atento e evite realizar tarefas com pressa ou correria.

SAGITÁRIO

A Lua segue em Aquário, beneficiando as mudanças e a quebra de velhos condicionamentos. Mas é importante ganhar tempo para esclarecer questões confusas. Sol, Marte e Netuno se desentendem: cuidado com especulações financeiras, não tome grandes decisões em compras e negócios sem antes pesquisar. Invista numa comunicação competente, em atitudes mais elevadas, não acredite na primeira impressão. O clima é de sensbilidade e impaciência, não é hora de provocar ninguém.

CAPRICÓRNIO

Vale fazer algo diferente e deixar velhos hábitos para trás com a Lua em Aquário. Caso seu relacionamento esteja desgastado, você pode fazer um convite original, mostrar-se mais aberto. Cuidado para não incomodar as pessoas com críticas e reclamações! O Sol segue em desarmonia com Marte e Netuno, provocando uma tensão entre o racional e o emocional, entre o sonhos e a realidade. Procure não se estressar inutilmente e mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. As ações devem ser refinadas e solidárias.

AQUÁRIO

A Lua continua em seu signo: o cuidado deve ser com a inquietação, pois fica mais difícil realizar tarefas repetitivas, ou ficar por muito tempo parado num só lugar. Procure colocar-se em movimento. Cuidado para não bater de frente com parceiros e colegas de trabalho. Você pode rearranjar ou concluir situações que se arrastam, transformar ou libertar relações que se tornaram difíceis ou emperradas. Tudo o que favoreça a quebra de velhos hábitos e padrões está favorecido.

PEIXES

Cultive a independência emocional com a Lua ainda cheia em Aquário. Perceba agora o que já não condiz com sua consciência e deve ser deixado para trás. É importante dialogar, consultar diversas opiniões, buscar clareza antes de tomar decisões. O senso crítico está comprometido pela desarmonia entre Sol e Netuno. Vale redobrar o cuidado ao lidar com informações importantes. O desafio é equilibrar os compromissos e responsabilidades com a vontade de se recolher, fantasiar e viajar para outras realidades.

Além do horóscopo do dia: