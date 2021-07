Horóscopo do dia: previsões para 10 de julho

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresentação a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

É tempo de semear novas intenções, no pique da Lua nova em Câncer. Pela manhã a Lua se alinha com Netuno, favorecendo a inspiração, o refinamento das emoções. Aproveite para expressar sentimentos e ideias com naturalidade, flexibilidade e espontaneidade. Procure abrir seu coração! É importante conversar mais, abrir a mente, buscar novos pontos de vista, formar pontes, se sintonizar com as necessidades dos outros. Mas atenção no horário do almoço: a Lua confronta Plutão, cuidado com reações emocionais exaltadas.









TOURO

Vênus desafia Saturno e Urano, pedindo cuidado redobrado com críticas. Diplomacia, tranquilidade e prudência são os antídotos. Vale também voltar a atenção para o que deve ser aprimorado em você mesmo. Continue a estipular novas metas e intenções com a Lua nova! Cultivar a autoestima é importante para não se tornar vítima do ciúmes, medo, pessimismo ou das carências infantis. Quanto mais flexibilidade, melhor. Vale pensar diferente, buscar caminhos alternativos, assimilar novos conceitos, revolucionar seus valores.

GÊMEOS

A vontade é de falar, mas doses de ponderação ao emitir opiniões são muito bem vindas. Vênus e Marte seguem com aspectos desafiadores. Vale cultivar profissionalismo, demonstrar suas capacidades… mas sem acumular compromissos ou atirar pra todo lado. No momento, foco e atenção se tornam ainda mais importantes. Não espere muito dos outros, prefira cultivar autonomia. Mercúrio já se alinha com Júpiter, você ganha mais intuição e sensibilidade. Aproveite para buscar inspiração nas artes.

CÂNCER

Tarefas criativas e estimulantes estão beneficiadas. Você fica mais energizado com a Lua nova em seu signo. Aproveite para dar bom dia à vida e celebrar os bons momentos, assim fica mais fácil conectar-se com seu coração e atrair oportunidades. Você pode realizar o que deseja, mas não se esqueça de cultivar generosidade também. Evite ficar muito tempo parado em lugares fechados. Coloque-se em movimento, cultive independência e/ou pratique exercícios para evitar a ansiedade. Porém, cuidado com tumultos e riscos.

LEÃO

A Lua segue em Câncer para inspirar a capacidade de acolher, nutrir e dar proteção. As relações mais íntimas e as demonstrações de carinho ganham destaque. Aproveite para dar atenção a quem ama, cuidar de assuntos relativos ao lar e à família. Você segue finalizando um ciclo solar, novos projetos estão em plena fase de gestação. Vale refletir sobre seu comportamento emocional, rever situações onde há cobranças, controles e manipulações. É tempo de deixar para trás velhos padrões para que haja um verdadeiro renascimento em seu aniversário.

VIRGEM

Você ganha mais inspiração com a harmonia entre Mercúrio e Júpiter. Aproveite para conversar sobre os sentimentos, extravasar as emoções e lidar com elas, procurar entendê-las. Mercúrio se despede de Gêmeos: leveza, espontaneidade, flexibilidade e sociabilidade ganham destaque, você pode interagir com o mundo. Enquanto isso, a Lua nova segue em Câncer: junte na receita pitadas de sensibilidade, inspiração, compaixão, sentimentos e pensamentos positivos. Assim cria uma aura de proteção ao seu redor.

LIBRA

Vênus segue com aspectos desafiadores, é bom redobrar o cuidado para evitar disputas, conflitos e discussões. Fique atento para perceber se há controle, cobranças ou desequilíbrios em suas relações. O aprendizado é harmonizar o desejo de inovar e cultivar independência, com as responsabilidades e os compromissos assumidos. Enquanto velhas situações obsoletas ficam para trás, você se abre para novas possibilidades e novos caminhos. Suas habilidades diplomáticas e conciliadoras podem atrair boas oportunidades.

ESCORPIÃO

É importante cultivar flexibilidade e se adaptar às circunstâncias. A Lua nova segue em Câncer, as pessoas estão mais sensíveis e vulneráveis a qualquer ameaça de rivalidade. Marte ainda desafia Saturno e Urano, que pede mais paciência e tolerância. Além disso, hoje a Lua desafia Plutão, fica mais evidente se há ciúmes, manipulações ou questões doentias em suas relações. Se o clima pesar, faça uma retirada estratégica para refletir melhor. Prefira harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminando a energia estagnada. Jogue fora o que não usa mais.

SAGITÁRIO

Cultive força de vontade para crescer profissionalmente, para rever pontos de vista caducos e abandonar estruturas rígidas que impedem sua evolução. Este é o recado Saturno e Urano, que seguem em desarmonia. Tenha cuidado com as críticas e a franqueza excessiva para não magoar as pessoas. Tudo o que acontece serve para trazer novas compreensões! Com a Lua nova, é tempo de semear novas intenções, estipular novas metas. Procure reconhecer o que está plantando agora para colher depois.

CAPRICÓRNIO

Esteja aberto para ouvir, a força vem dos outros. O relacionamento com quem está comprometido pode se renovar com diálogos esclarecedores. Tudo depende de sua disposição para ouvir, aprender e interagir. Prefira também investir na estruturação de sua empresa ou projeto, no aprimoramento do seu trabalho ou produto. É preciso adaptar seus objetivos, pois aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida. Plutão segue em seu signo, indicando um período de profundas transformações em suas prioridades.

AQUÁRIO

É tempo de inovar, mudar, renovar energias. Mas é preciso controlar a inquietação excessiva, respeitar o tempo das coisas, alinhar planos e estratégias. Procure relaxar com música tranquila, passeios junto à natureza, boas leituras e meditação. A Lua nova segue em Câncer: um convite para entrar em contato com o que é mais íntimo para você, investir no seu bem estar emocional, limpar o coração. Mantenha o foco em seu estado psicológico positivo para que possa desenvolver mais amigos e atrair oportunidade.

PEIXES

Sábado bom para dar atenção às questões domésticas, aos familiares e pessoas queridas. A Lua ingressa em Câncer, estimulando a sensibilidade. No período da manhã a Lua se alinha com Netuno: fica mais fácil expressar amor e compaixão. Porém, no horário do almoço, fique atento para evitar disputas. Prefira companhias, leituras, informações e ambientes positivos, que levantam seu astral. Você pode aproveitar para dar aquele toque especial à sua casa, para que ela fique mais aconchegante.