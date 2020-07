Horóscopo do dia: previsões para 10 de julho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Evite expor-se a discussões desnecessárias. Evite também acumular muitos compromissos. Marte segue em seu signo e desafia Mercúrio, a pressa e a imprudência podem gerar prejuízos. Há caminho para o entendimento para quem estiver disposto a ceder. Prefira cuidar da saúde, da imagem, mimar-se, descansar mais, restaurar forças. Bom momento também para dar asas à imaginação, meditar, dançar, ouvir música. A Lua segue em Peixes, o clima é de mais sensibilidade. Aproveite para cultivar sentimentos elevados.

TOURO

Você pode encaminhar o que foi começado na Lua nova, mas com tranquilidade, sem ansiedade. A Lua segue em Peixes: bom período para compartilhar sentimentos, trocar experiências, expressar-se com sensibilidade. Mercúrio desafia Marte, vale pegar mais leve e deixar um pouco de lado os assuntos muito complicados. Os temas artísticos e transcendentais estão em destaque. Bom período também para meditação e práticas de relaxamento. Aproveite para tranquilizar a mente e as emoções com mais inspiração, arte e amor.

GÊMEOS

Você segue mais sedutor com Vênus em seu signo. Mas Mercúrio desafia Marte, cuidado com a fala agressiva. Doses de carinho, gentileza, compreensão e afeto podem dissolver possíveis tensões. Com a Lua em Peixes, é tempo de cultivar generosidade, fé e inspiração. Aproveite para aprender algo novo, estudar ou inteirar-se das notícias. Assim pode surpreender as pessoas com novos pontos de vista para antigas questões e conceitos. Vale também cultivar arte, cor, sonho, magia, tudo o que eleva a alma.

CÂNCER

Bom período para cultivar compaixão, generosidade e solidariedade. A Lua segue em Peixes e faz belas harmonias no céu: o sonho, a fantasia, a imaginação e as práticas espirituais ganham destaque. A compaixão ganha destaque, fica mais fácil sintonizar-se com as necessidades dos outros. Procure cultivar a paz interior, deixe que sua intuição o guie pelo caminho correto. Busque inspiração contemplando a natureza, ouvindo boa música e em tudo o que possa proporcionar encantamento. A intuição fica ainda mais afiada.

LEÃO

Melhor deixar a teimosia de lado. Caso surjam interesses contrários aos seus, evite atritos e disputas. Mercúrio e Marte seguem em desarmonia, pedindo mais cuidado e diplomacia ao se relacionar. Procure manter-se tolerante e flexível ante as situações. Vale também cuidar da sua energia, pegar mais leve e evitar tarefas extenuantes. Prefira encarar tudo com bom humor, sair de cena para evitar conflitos. A Lua segue em Peixes, ensinando que a compaixão e o amor são sempre o melhor caminho.

VIRGEM

Bom período para cultivar os laços de afeto e dar mais atenção às pessoas que ama. A Lua segue em Peixes e todos ficam mais suscetíveis, qualquer desentendimento pode ser dissolvido com palavras cordiais e solidárias. Fale com o coração, aproveite para cultivar mais inspiração, intuição e sensibilidade. Mercúrio desafia Marte e pede cuidado com a velocidade. Vale redobrar a atenção para evitar mal entendidos, checar informações. Vale também investir em assuntos mais elevados, artísticos e abstratos.

LIBRA

Esteja aberto para dialogar, mas evite posturas desanimadoras. A lição do momento é revisar velhos conceitos e ideias para dar lugar ao entendimento. Quanto mais generosidade, flexibilidade e leveza, melhor. Procure agir com boas doses de sensibilidade para respeitar as limitações dos outros. Procure descansar mais, respeitar seus limites e os limites dos outros também. Com a Lua em Peixes, aproveite para cultivar pensamentos e ideais elevados, sentimentos mais solidários a altruístas. Inspiração e intuição estão em alta!

ESCORPIÃO

A dica é cultivar compaixão, empatia e sensibilidade para promover o entendimento. Mercúrio desafia Marte, é preciso observar atitudes individualistas e agressivas. A vantagem vai para quem consegue cultivar leveza e gratidão, abrir o coração, relevar, compreender e perdoar. Com a Lua em Peixes, cresce a sensibilidade e a inspiração. O contato com a natureza a água, ou momentos de recolhimento e meditação ficam favorecidos. Conte com intuição para perceber o que deve ser finalizado e deixado para trás.

SAGITÁRIO

É aconselhável buscar leituras, informações e influências inspiradoras. A Lua segue no sensível Peixes e se combina com Júpiter, Netuno e Plutão para mostrar o caminho da empatia, da compaixão, do amor e da solidariedade, que são sempre curativos. As práticas de cura, a meditação e as atividades de cunho artístico são muito bem vindas. É tempo de cultivar a fé e a receptividade. De surfar com a vida e deixar que tudo siga seu curso natural. Lembre-se: tudo deve ser feito com calma e sem pressa.

CAPRICÓRNIO

Período bom para elevar o astral. A Lua faz belas harmonias no céu, ativando a sensibilidade, a intuição e a conexão com as dimensões sutis. fica mais fácil pensar positivo e renovar as energias. Diálogos mais íntimos e solidários ficam favorecidos. Período bom também para atividades ligadas às artes. Vale encaminhar pendências e adiantar o trabalho, mas com Mercúrio retrógrado e melhor realizar suas tarefas com calma, para evitar erros. Procure reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar.

AQUÁRIO

É importante equilibrar trabalho e descanso. Procure relaxar mais, descontrair-se, investir em seu bem-estar físico e emocional. Que função tem o prazer em sua vida? Quanto tempo reserva para o lazer? A Lua caminha em Peixes, estimulando atividades ligadas às artes, as práticas espirituais, a fantasia e a imaginação. Bom período para cultivar a paz interior, a quietude, para deixar tudo fluir com naturalidade. Evite forçar situações. Acolha o que vier, procure encarar a vida com gratidão e amor.

PEIXES

Imaginação e inspiração ganham evidência. A intuição também fica afiada. A Lua transita agora em seu signo e faz belas harmonias, indicando um clima mais agradável e produtivo. Vale reservar tempo para ficar sozinho também, dar asas à imaginação, meditar, cultivar uma postura mais contemplativa. Desta forma pode recuperar seu equilíbrio, conectar-se com seu coração e com as dimensões mais elevadas. Vale acender incenso, ouvir muita música… doses de arte e encantamento tornarão seu dia mais vivo.