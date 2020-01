Horóscopo do dia: previsões para 10 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla A mandala do dia foi desenhada pelo astrólogo Marcelo Dalla

Áries

O desafio agora é equilibrar as questões sentimentais e familiares com os assuntos profissionais. Hoje é dia de Lua cheia e eclipse lunar em Câncer, muitas situações chegam ao ápice, você começa a colher os frutos do que vem plantando. Todos estão mais sensíveis e as emoções transbordam. Procure cultivar um cuidado maior com suas relações. É importante olhar para o futuro: o que deve ser deixado para trás para que possa alinhar-se com seu propósito? Aposte na determinação, na organização, na boa administração do tempo.

Touro

Cuidado com as cobranças, o ciúme, o controle e a possessividade. Procure pensar melhor, ponderar ambos os lados de uma mesma questão, conversar, buscar conselhos e abrir o coração para quem ama. É tempo de repensar a vida a vida e as relações, para que siga mais leve e consiga expressar sua individualidade de forma autêntica. Com a Lua cheia em Câncer, todos ficam mais emotivos. Procure conectar-se com propósitos e sentimentos elevados. Assim pode tornar a vida mais bela.

Gêmeos

Cresce o desejo de novidades, mudança e independência. Algo relacionado ao velho modo de agir deve mudar. Você pode aproveitar a Lua cheia de Câncer para libertar-se de velhas crenças, velhos padrões e condicionamentos que o aprisionam. Ao mesmo tempo em que promove mudanças, pode também agir com mais responsabilidade e determinação. É importante também cultivar diplomacia, para que não haja rompimentos bruscos. Os avanços vêm na medida em que se empenhar, com estratégias e planejamento.

Câncer

Muitas situações chegam ao ápice com a Lua cheia e o eclipse lunar em seu signo. A ambição desmedida, o orgulho, a rigidez, a tirania, as disputas e manipulações atingem um clímax e podem levar a prejuízos. Como estão suas emoções neste momento? Sorrisos, elogios, amor e generosidade abrem caminhos. Saiba que está em seu poder elevar sua vibração, cultivar paz e transmutar os ressentimentos. Lembre-se que progresso e expansão devem ser conquistados com realismo, consciência e perseverança.

Leão

É importante cultivar leveza e bom humor. A Lua cheia acontece em Câncer, as emoções ficam à flor da pele. Este é um período de rupturas, mudanças, limpezas para que possa se alinhar com os propósitos mais elevados. Situações que tolhem e limitam devem ser deixadas para trás, mas evite alimentar conflitos. Pelo contrário, procure abrir o coração para perdoar e promover a cura. É tempo de justar, desapegar, buscar uma vida mais saudável, seguir rumo ao que realmente importa.

Virgem

É preciso abertura para distribuir carinho, conhecer pessoas, encontrar parcerias corretas. Fique atento também para evitar posturas egoístas, você ganha muito mais se cultivar diplomacia e cordialidade para somar, unir forças. Com a Lua cheia e o eclipse lunar, vale relaxar, cultivar um tempo só para si. Vale também cultivar bom humor, buscar o contato com a natureza, ouvir música, sonhar, amar de maneiras diferentes, frequentar novos lugares e fazer novas amizades. As mudanças tendem a se revelar produtivas.

Libra

Cobranças e dependências ficam mais evidentes. Com a Lua cheia em Câncer, as reações emocionais podem se tornar exageradas e imprevisíveis, fica mais difícil equilibrar o que pensa com o que sente. Relações que estão por um fio podem se romper. Prefira espaços amplos e arejados, tarefas que possa exercer com liberdade e autonomia. Cuidado com expectativas grandiosas, desperdícios e exageros. “Menos é mais”, este é o lema. Objetividade, comedimento e praticidade são fundamentais.

Escorpião

Aprendizado: equilibrar independência, espaço e autonomia com os compromissos, a família e os relacionamentos. Todos ficam mais sensíveis com a Lua cheia em Câncer. Não é hora para possessividade, cobranças, manipulações ou palavras duras, que são menos toleradas. Conte com mais confiança e poder para transformar situações que o incomodam. Invista na renovação, na criatividade, na flexibilidade e no seu desenvolvimento espiritual. Se agir com consciência e compaixão, pode obter importantes curas.

Sagitário

Você pode cultivar movimento, sair da rotina, experimentar algo novo ou atualizar-se com novas informações. Porém, as decisões importantes devem ser tomadas com cautela, senso prático e realismo. Hoje é dia de Lua cheia e eclipse lunar: deixe de confrontos e discussões contraproducentes. Caso contrário, pode haver rompimentos ou prejuízos. Procure moderar as expectativas, fundamentar e dar forma a tudo o que já vem sendo desenvolvido. As providências devem ser concretas e realistas.

Capricórnio

É tempo de refletir sobre o equilíbrio e a harmonia. Sua relação com o mundo e seus objetivos profissionais passam por um processo de amadurecimento, mudanças e alinhamentos importantes. Hoje acontece a Lua cheia em Câncer, signo oposto ao seu. É importante evitar a frieza, cultivar a gentileza e a sensibilidade. Muitas situações vêm à tona, pedindo análises e libertações, trazendo muitos aprendizados. É hora de tomar as rédeas, levantar a cabeça, confiar em seus talentos, investir em seu poder pessoal.

Aquário

Invista em novos sabores e novas experiências, procure fazer algo do seu agrado. Um passeio para espairecer e pensar na vida é muito bem vindo. É tempo de criar, inovar, reinventar. Porém, com responsabilidade, estratégia e planejamento, baseado na sabedoria que traz do passado. Hoje é dia de Lua cheia, que traz o ápice para muitas situações. Você colhe o que plantou nos últimos tempos, enquanto abandona velhos modelos. É importante que esteja aberto e flexível, evite alimentar discórdia.

Peixes

Período de compreensões importantes. Com a Lua cheia no sensível Câncer, procure diminuir o ritmo para não bater de frente com ninguém. Todos estão mais emotivos, cuidado com palavras duras e impulsivas. Melhor reservar tempo para refletir, analisar os últimos acontecimentos, pensar em novas formas de prosperar. Agora é hora de olhar pra frente, de pensar no futuro e traçar metas concretas. Continue a se empenhar, trace planos e objetivos, mapeie seus sonhos para que se tornem realidade.