Horóscopo do dia: previsões para 10 de fevereiro de 2020

ÁRIES

A Lua segue cheia em Virgem, favorecendo cuidados com a saúde e aprimoramentos em geral. Prefira realizar as tarefas mais importantes na parte da tarde. Pela manhã a Lua confronta Mercúrio: é melhor evitar as discussões, as posturas rígidas e as reclamações. Procure cultivar leveza, cuidado com a intolerância as críticas e as exigências. Tanto para com os outros, quanto para consigo mesmo. Você pode reservar um tempo só para si mesmo e dar cabo de algo que não esteja lhe fazendo bem.

TOURO

Coerência e objetividade são as palavras de ordem para a Lua em Virgem. Procure valorizar o realismo, o critério e o discernimento. É tempo de caprichar mais no serviço, organizar a rotina, diminuir compromissos, aperfeiçoar as técnicas no trabalho. É tempo também de movimentar as energias. Prefira a autonomia e evite ficar parado. Desta forma pode superar tudo o que estiver estagnado e improdutivo. Mas pela manhã Lua e Mercúrio indicam dificuldades na comunicação. Prefira realizar as conversas mais importantes à tarde.

GÊMEOS

Dia bom para limpeza, faxina e organizações em geral. A Lua cheia segue em Virgem, pedindo cuidado com os detalhes pra que tudo fique mais funcional. Procure fazer tudo com calma, atenção e capricho, com intervalos para momentos de descanso e introspecção. Pela manhã a Lua confronta Mercúrio, desfavorecendo negociações. Prefira lidar com os assuntos que já conhece bem. Evite emitir opiniões sobre assuntos que não domina, sem grandes complicações. Vale deixar os contatos e intercâmbios mais importantes para a tarde em diante.

CÂNCER

A Lua segue em Virgem, favorecendo a dedicação e o capricho na prestação de serviços. É tempo de cultivar mais qualidade de vida também. Cuidado para não assumir compromissos exaustivos, procure cuidar de sua saúde física, emocional e mental. É bom lembrar que o real contentamento surge quando nos sentimos úteis, quando fazemos a diferença na vida das pessoas. Na parte da manhã Lua e Mercúrio, desfavorecem atividades ligadas à comunicação, há tendência para mal entendidos. Comedimento é a palavra-chave para o dia de hoje.

LEÃO

Segunda-feira ideal para atitudes práticas e cuidadosas. Para cuidar da organização da casa ou do local de trabalho, da saúde do corpo e das relações. A Lua cheia segue em Virgem: aproveite para baixar a cabeça e caprichar no trabalho, finalizar pendências, realizar seu serviço com uma postura mais séria e comprometida. É tempo de promover organizações e planejamentos com mais critério e senso prático. Procure observar se está investindo suas energias no que pode dar certo e tem mais chance de gerar bons resultados.

VIRGEM

Com a Lua em seu signo, aproveite para promover organizações gerais. Porém, Mercúrio segue em Peixes e confronta a Lua pela manhã, é melhor diminuir as expectativas e a quantidade de compromissos. Procure cultivar a visão da totalidade para não perder tempo demais em detalhes desnecessários. Cultive também sensibilidade e intuição para fluir com o ritmo natural do universo. Vale investir nas providências práticas em nome da qualidade, da saúde, da higiene e da harmonia.

LIBRA

O que não serve mais deve ser dispensado. A Lua segue agora no criterioso Virgem: procure organizar a casa ou o local de trabalho, colocar tudo no seu devido lugar. Vênus segue em Áries, indicando mais inquietação e vontade de tomar iniciativas com autonomia. É bom cultivar movimento, mas é bom reservar tempo também para encantar-se com coisas belas, informações edificantes, arte e espiritualidade. Os momentos de recolhimento são importantes para que possa refletir, cuidar do corpo e da saúde.

ESCORPIÃO

O período da tarde tende a ser mais produtivo. É importante organizar-se, avaliar o quanto avançou e os assuntos que devem ser concluídos. A Lua segue em Virgem, confronta Mercúrio pela manhã: melhor evitar iniciar negociações importantes, grandes investimentos ou assuntos muito complicados. Cuidado também com críticas agressivas. Enquanto isso, ao Sol segue em Aquário, os condicionamentos emocionais estão mais baixos. Fica mais fácil livrar-se de velhos padrões para que algo novo possa chegar.

SAGITÁRIO

É tempo de simplificar a vida, resolver pendências com mais objetividade. Com a Lua em Virgem, procure manter a atenção no momento presente, cuidar de cada detalhe com mais carinho e critério. Evite a pressa, evite também acumular compromissos e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mercúrio segue em Peixes, indicando que a capacidade de concentração está menor. As ações e iniciativas devem ser mais criteriosas. Por outro lado, a inspiração e a imaginação estão ativadas. Reserve tempo para sonhar!

CAPRICÓRNIO

Com a Lua em Virgem, aproveite para cultivar hábitos mais saudáveis e enriquecedores. Busque informação, conhecimento e cultura, assim pode se abrir para novas possibilidades. Atenção no período da manhã: Lua e Mercúrio pedem que pegue mais leve na comunicação. Não dê margem para discussões, críticas ou posturas pessimistas. O desapego, a simplicidade, a higiene e a saúde estão em pauta. A preferência vai para as tarefas mais simples, os assuntos que já conhece bem e as atividades que pode realizar sozinho.

AQUÁRIO

Um comportamento mais sensato e comedido deve prevalecer. A Lua segue em Virgem, indicando uma fase ideal para fazer ajustes em sua rotina, organizar a agenda e promover arrumações. Momento também para cuidar da alimentação, da saúde, da higiene, tudo com muito capricho e atenção aos detalhes. Evite tarefas e intercâmbios muito complicados no período da manhã. Vale reservar tempo para atividades criativas e culturais, que podem estimular sua mente e render boas inspirações.

PEIXES

Mas não é hora de grandes gastos, nem para novos inícios. A Lua segue no realista Virgem: é hora de cumprir prazos e de dar fechamento ao que está pendente. Evite iniciativas mirabolantes e mal planejadas. Vale organizar armários e gavetas, jogar fora coisas velhas, promover uma bela arrumação em seu quarto ou seu escritório. A sensação depois será de leveza. Pela manhã, Lua e Mercúrio indicam tendência para confusões e mal entendidos. Procure redobrar a atenção ao trocar informações importantes.