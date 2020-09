Horóscopo do dia: previsões para 1 de setembro de 2020

Reprodução Confira a previsão completa para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Período de mais sensibilidade, com a Lua quase cheia em Peixes. Vale programar atividades ligadas à música, ao cinema, ao teatro ou à arte que preferir. Porém, evite julgar pelas aparências. É importante respeitar seus limites energéticos, controlar a impulsividade e as atitudes imaturas. Investigue e informe-se melhor antes de tomar decisões. Propostas criativas e ousadas podem dinamizar suas relações. Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio em Virgem: invista na praticidade, na organização e na objetividade.

TOURO

É importante ganhar tempo para avaliar melhor as situações. Com a Lua quase cheia em Peixes, o mundo dos sonhos, das artes e da imaginação é ativado. Há disposição para seguir em busca do que deseja, apenas cuide para não embarcar em fantasias destrutivas ou confusas. Atenção para cobranças nas relações. Respeite seus limites energéticos, não exija demais de si mesmo e nem dos outros. A boa notícia é que Mercúrio faz agora bons aspectos, muitas situações podem ser esclarecidas com bons diálogos.

GÊMEOS

Cresce a vontade de sonhar e viajar nas asas da fantasia. A Lua segue no imaginativo signo de Peixes: bom dia para cultivar compreensão e compaixão, buscar maiores compreensões acerca de si mesmo e da vida. Muitas situações chegam ao clímax. Melhor realizar sua tarefa com calma, aprimoramentos continuam em destaque. Vale cultivar os assuntos mais elevados e criativos, programar atividades artísticas ou de cunho espiritual. Mercúrio segue em bons aspectos, os intercâmbios ganham mais agilidade.

CÂNCER

É importante alimentar seus sonhos e sua fé. A Lua segue em Peixes para ajudá-lo a ampliar suas percepções, sua sensibilidade, sua compaixão. Procure conectar-se com informações, pessoas e situações positivas, que possam trazer-lhe inspiração e sentimentos solidários. O desafio é equilibrar a vontade de sonhar com os compromissos da rotina diária. Permaneça atento para evitar cobranças, controle e disputas. Continue a investir no aprimoramento do trabalho, sem discussões ou conflitos.

LEÃO

Preste atenção para não idealizar uma pessoa ou situação, nem intoxicar-se com relações negativas. Com a Lua quase cheia em Peixes as emoções transbordam, todos ficam mais suscetíveis. É importante equilibrar a fantasia com a realidade. Cuide de sua vitalidade, evite acumular mais compromissos do que pode dar conta. Esse aspecto ficará para trás ao longo da semana. Mercúrio segue agora em ótimos aspectos, invista na boa comunicação, você pode avançar com criatividade e boas surpresas.

VIRGEM

A imaginação está em destaque. A Lua segue em Peixes: é importante buscar inspiração e atividades elevadas, resguardando-se de pessoas e ambientes negativos. O desafio é lidar com as demandas práticas e as responsabilidades, ao mesmo tempo em que dá asas para a inspiração e a sensibilidade. Esteja aberto para esclarecer assuntos, para corrigir o que for possível. Ainda bem que Mercúrio em bons aspectos, dinamizando os intercâmbios! Os contratos, acordos e assuntos práticos podem ganhar velocidade.

LIBRA

Procure se resguardar de confrontos e tudo o que possa te puxar pra baixo. A Lua segue em Peixes: diálogos mais íntimos e solidários ficam favorecidos. Vale também reservar algum tempo para ficar sozinho, sonhar, meditar e dar rédeas soltas à imaginação. Época ideal para desfazer-se de tudo o que impede seu crescimento. Qual é seu objetivo no trabalho? Quais são suas metas e seus projetos de longo prazo? Novos planos e projetos continuam em plena fase de gestação. Aproveite para meditar e visualizá-los se realizando.

ESCORPIÃO

Você pode investir em sua autonomia, mas cuidado para não exagerar na intolerância e nas críticas. A Lua segue em Peixes, todos ficam mais sensíveis. Vale pesquisar, cultivar um cuidado maior para avaliar situações confusas. Atenção para não embarcar numa mentira ou ilusão, nem perca tempo com conflitos improdutivos. Para ajudar, Sol e Mercúrio segue em Virgem: o que revigora os ânimos é sentir-se útil, ser prestativo. É importante pesquisar, cultivar uma visão estratégica e objetiva antes de tomar decisões.

SAGITÁRIO

O progresso vem na medida em que cultivar profissionalismo, critério, honestidade, integridade e compromisso com a palavra dada. Cuidado com especulações financeiras, evite grandes decisões. Evite também manejar situações de modo rígido. Invista numa comunicação competente, não acredite na primeira impressão. Com a Lua quase cheia em Peixes, todos ficam mais emotivos, não é hora de provocar ninguém. Procure observar mais, deixe que sua intuição indique o caminho a seguir.

CAPRICÓRNIO

É importante manter-se compreensivo e receptivo. A Lua segue em Peixes para trazer mais inspiração. Pode haver uma tensão entre o racional e o emocional, entre o sonhos e a realidade. Procure não estressar-se inutilmente e mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. Não desanime, aos poucos seus projetos começam a avançar. Ensinamentos elevados são o antídoto para o pessimismo. Mercúrio segue em bons aspectos: invista em pesquisas, aprimoramentos, estudos e bons contatos.

AQUÁRIO

A Lua segue quase cheia no sensível Peixes: arte, beleza, magia e encantamento podem alimentar sua alma. Com amor, empatia e disposição para ouvir, tudo se resolve. Sol e Urano se combinam: você pode buscar novas soluções, concluir situações que se arrastam, ou libertar-se de relações que se tornaram emperradas. Tudo para que viva com mais verdade, prazer e independência. Porém, cuidado com a inquietação, evite decisões precipitadas. Ao tranquilizar a mente pode encontrar importantes respostas.

PEIXES

É importante dialogar, consultar diversas opiniões, buscar clareza antes de tomar decisões, para não iludir-se. Com a Lua quase cheia em seu signo, o desafio é equilibrar os compromissos e responsabilidades com a vontade de se recolher, fantasiar e viajar para outras realidades. A sensibilidade está à flor da pele. Respeite seus limites e os dos outros também. É melhor cuidar bem se suas energias, procure a companhia de pessoas positivas e inspiradoras. Equilibre tudo com boas doses de realismo.