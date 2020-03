Horóscopo do dia: previsões para 1 de março de 2020

arrow-options Marcelo Dalla As mandalas que acompanham o horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

Domingo ideal para atividades culturais e práticas esportivas. A Lua ingressa no falante Gêmeos, enquanto o Sol se combina com Marte para garantir mais energia, confiança e disposição. Você pode refletir melhor sobre planos, projetos e ideias, para determinar as iniciativas da próxima semana. Vale buscar novidades, programar encontros e passeios. Porém, continue também a promover mudanças e adaptações para revolucionar sua vida. Algo que está velho e trás limitações pode e deve ser deixado para trás para que novos caminhos se abram.

TOURO

Procure exercitar habilidades sociais e diplomáticas, pesquisar novas soluções e estratégias. No período da tarde a Lua ingressa em Gêmeos: todos ficam mais curiosos e extrovertidos, inclusive você. Para reforçar esse clima, Vênus segue em Áries, pedindo movimento, ação e conquistas. É tempo de deixar a preguiça de lado e gastar energia. Atividades ao ar livre, caminhadas ou passeio de bicicleta são bem vindos, por exemplo. Porém, no período da noite a Lua se desentende com Mercúrio, fique atento para mal entendidos.

GÊMEOS

A mente fica mais acelerada com a Lua em seu signo. Porém, com Mercúrio retrógrado, cuidado com distrações e confusões. Cuidado também para não falar demais. Principalmente no período da noite! É importante controlar a carência e os gastos com maturidade e consciência. Vale programar um belo passeio para espairecer. Revisões, correções e questionamentos o levam a tomar consciência do que considera realmente importante. Não tenha receio de pensar diferente e rever velhos conceitos.

CÂNCER

É tempo de aprender coisas novas, de deixar para trás velhas atitudes, pessoas e tudo o que não for produtivo para viver experiências libertadoras. A Lua ingressa em Gêmeos, você pode expressar ideias e sentimentos com mais leveza. Pode também programar atividades e movimentar a energia do corpo para renová-la. Durante o dia, evite ficar sozinho ou fechado durante muito tempo dentro de espaços confinados. Já à noite, Lua e Mercúrio retrógrado indicam que um pouco de recolhimento cai muito bem.

LEÃO

O domingo pede movimento, alegria e diversão. A Lua segue no comunicativo Gêmeos e o Sol sorri para Marte, prometendo dinamismo e extroversão para bons encontros. Aproveite para socializar, mostrar-se generoso e bem humorado. Você pode também expor ideias, fazer planos, alinhar interesses, ler, pesquisar, tirar dúvidas, preparar lançamentos e divulgações para a próxima semana. Já no período da noite, vale se recolher mais cedo. Lua e Mercúrio indicam tendência para confusões e distrações.

VIRGEM

O clima do domingo está dinâmico. A Lua ingressa em Gêmeos e o Sol sorri para Marte: você pode circular e atualizar informações. Mesmo em momentos de lazer, você pode elaborar melhor seus projetos e conversar sobre o trabalho. Você pode também estudar, aprender algo novo, ou organizar a agenda semana, que promete ser produtiva. Porém, no período da noite é bom evitar conversas complicadas. Adaptabilidade, diplomacia e doses de humildade são necessárias para que possa avançar.

LIBRA

Dinamismo, espontaneidade, curiosidade, ousadia e a capacidade de encontrar soluções criativas estão em destaque com o ingresso da Lua em Gêmeos. A cada dia cresce a vontade de conquistar e inovar, é tempo de seguir livre, leve e solto. Aproveite para programar encontros, atividades culturais, lazer, passeios e esportes nesse domingo. Tudo o que possa promover movimento fica favorecido. Fica mais difícil esperar que as coisas venham até você, prefira tomar iniciativas e partir pra conquista numa abordagem mais direta, sem rodeios.

ESCORPIÃO

O melhor a fazer é cultivar autonomia e independência. Evite ficar muito tempo parado! Aproveite o domingo para sair da estagnação, movimentar a energia do corpo, da casa e das ideias. Tudo fica mais ágil: o Sol combina forças com Marte. Você segue mais corajoso e confiante, com mais força e garra para tomar diversas iniciativas. Mas no período da noite, uma retirada estratégica pode ser necessária. A Lua segue em desarmonia com Mercúrio, indicando possibilidade de distrações e indefinições.

SAGITÁRIO

O clima fica mais movimentado e dinâmico neste domingo. Sol e Marte favorecem passeios, iniciativas e movimento. O clima é de extroversão e espontaneidade, esteja aberto para novos assuntos. Vale também pensar em novos estudos, cursos e aprendizados. Você pode programar conversas agradáveis com os amigos, esclarecer mal entendidos, elaborar projetos ou passar em revista os últimos detalhes de seu plano. Com a Lua em Gêmeos, a liberdade de pensamento e de expressão ganha especial significado.

CAPRICÓRNIO

Energia e curiosidade ganham destaque neste domingo. A Lua ingressa em Gêmeos, prometendo muito movimento em parques, shoppings, clubes e bares. Além disso, Marte segue em seu signo, favorecendo a garra e a coragem. Atividades físicas e culturais ficam favorecidas. Aproveite para interagir com o mundo, inteirar-se das novidades e conversar sobre assuntos importantes. Mas no período da noite, Lua e Mercúrio indicam que um pouco de silêncio e introspecção também são bem vindos.

AQUÁRIO

Cresce a vontade de encontrar os amigos para boas trocas intelectuais. A Lua ingressa em Gêmeos e o Sol sorri para Marte, indicando energia, motivação e dinamismo. Você pode contar com dinamismo para bons contatos, passeios, atividades físicas e todo tipo de intercâmbio. Cinema, teatro, exposições e atividades culturais podem renovar as energias e trazer novas inspirações. Portanto, é hora de sair da toca e mostrar seu melhor para o mundo. Mas cuidado para não acelerar demais, assim evita mal entendidos.

PEIXES

Aproveite o domingo para reflexões e bons diálogos. Os processos mentais ficam ativados com a Lua em Gêmeos. É tempo de rever o quanto avançou, perceber o desenvolvimento que conseguiu nos níveis humano, material e social para que possa dar um salto nas próximas semanas. Procure também renovar sua fé e cultivar ideais elevados. O céu favorece curas, pede que se desprenda de algo que já não serve mais para poder evoluir e prosperar. É fundamental uma atitude positiva para que comece a criar agora um novo ciclo de conquistas.