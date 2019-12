Horóscopo do dia: previsões para 1 de janeiro de 2020

arrow-options Marcelo Dalla A previsão do dia dá dicas de como aproveitar as oportunidades de acordo com o seu signo e ascendente

ÁRIES

O período de ações inspiradas continua, com um céu harmonioso. Ótimo período para cinema, namoro, música, exposições de arte e também para práticas que trabalham o corpo e o espírito, como a ioga. A Lua continua no sonhador Peixes, o clima é de mais entendimento, sensibilidade e solidariedade. Bom período também para envolver-se em causas humanitárias e inspirar-se com ensinamentos elevados. Ter uma boa intenção, praticar um ato em prol de alguém pode fazer toda a diferença.

TOURO

Tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida continua favorecido com a Lua em Peixes: música, poesia, cinema, romantismo, artes em geral, os assuntos mais elevados e transcendentais. Programas artísticos ou culturais podem estimular sua criatividade e sua imaginação. Compaixão, tolerância e perdão também estão em destaque. Aproveite o primeiro dia do ano para soltar as asas da imaginação, do sonho e da fantasia. Afinal, o mundo é dos sonhadores e inspiração não vai faltar!

GÊMEOS

Mercúrio segue em Capricórnio: você fica mais exigente, seletivo e menos disposto a aventuras amorosas. Essa combinação favorece o contato com pessoas e o comprometimento nas relações. Pode ser que prefira passar um tempo sozinho para pensar e refletir. Invista na maturidade, você pode perceber com quem vale a pena se envolver ou não. Apenas cuide para não parecer demasiadamente frio, ficar crítico demais ou emocionalmente distante. Ainda bem que Mercúrio se combina com Urano para favorecer novas ideias!

CÂNCER

É grande a força no signo oposto, Capricórnio: Habilidade diplomática, charme e simpatia são importantes para conseguir o que precisa e avançar. Enquanto isso, a Lua continua em Peixes: sua sensibilidade cresce, portanto, melhor evitar ambientes tóxicos, notícias e pessoas negativas. Aproveite o dia para fazer um tratamento de beleza ou alguma terapia relaxante. Tudo o que traga encantamento fica favorecido. Vale também buscar o contato com a água ou com a natureza, que se torna especialmente curativo.

LEÃO

Bom período para formatar sonhos e inspirações. Sol em Capricórnio , Lua em Peixes : a intuição fica afiada, a capacidade de ganhar consciência sobre questões mais profundas do seu inconsciente também. É tempo de transcender o ego e a visão limitada da realidade. Procure aquietar-se para ouvir sua intuição. Quanto mais tranquilidade puder cultivar, melhor. Aproveite os momentos de silêncio para alimentar suas metas e visualizar intenções para o novo ano que tem início hoje.

VIRGEM

Dia de alimentar a alma com beleza, sua alma quer se encantar com a vida e viver novas experiências. A Lua continua em Peixes, ativando a sensibilidade. Aproveite o feriado para mimar-se, descansar, sonhar e meditar. Vale buscar inspiração nas artes inspiradas, nas leituras edificantes, na música, no cinema, na beleza em todos os sentidos. Com Sol, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, aproveite também para definir novas metas e estratégias, pense no que pode fazer para crescer e progredir.

LIBRA

Aproveite o feriado para desacelerar. A Lua segue em Peixes, você pode meditar mais, elevar o astral, cultivar mais fé, confiança, permitir-se um pouco de prazer. É fundamental cuidar da saúde e respeitar seus limites. Se você não parar, seu corpo vai emitir sinais de cansaço. Você pode também fazer novos planos, alimentar sua alma com as artes elevadas, com coisas boas e belas. Busque influências positivas para sua vida, aproxime-se de pessoas sábias e iluminadas.

ESCORPIÃO

Coloque os pés no chão, é hora de harmonizar fantasia e realidade. Já tem consciência de seus talentos e capacidades? Está disposto a investir em seu potencial? Vários planetas seguem em Capricórnio, favorecendo estratégias. Ao mesmo a Lua segue em Peixes e se combina com Marte: bom período para cultivar a clareza de propósitos e a confiança numa Força Maior que nos rege. Conte com mais inspiração e fluidez para iniciativas solidárias. Dança e movimento ficam favorecidos.

SAGITÁRIO

Conte agora com mais clareza para refletir sobre suas metas profissionais. Procure ficar em ambientes positivos, na companhia de bons amigos. A Lua segue em Peixes, você fica mais sensível, sonhador e receptivo. Bom período para meditar, entrar em sintonia com o Universo e receber as intuições necessárias. Assim pode separar o joio do trigo, compreender melhor o momento em que vive e abrir novos caminhos em sua vida. Os menos pé-no-chão devem tomar cuidado para não gastar demais ou desperdiçar energia.

CAPRICÓRNIO

Com vários planetas em seu signo, invista no comprometimento para projetos duradouros. Atenção para não ficar exigente demais. Vem aí um período de mais oportunidades. Procure cultivar suas habilidades diplomáticas, demonstrar o valor que dá a cada pessoa querida. Prefira estar com quem traz inspiração. Com a Lua em Peixes, você pode se sintonizar com coisas belas e positivas. Em momentos de lazer pode ter novas ideias e insights. É tempo de cultivar clareza de metas.

AQUÁRIO

Nada errado com celebrar a vida, desde que seja com maturidade e consciência, sem inconsequências ou exageros. Com vários planetas em Capricórnio, a responsabilidade deve falar mais alto. É importante agora economizar recursos e evitar grandes gastos. As relações passam por um período de distanciamento, todos ficam mais críticos e exigentes, inclusive você. É hora de cultivar autoestima, perceber com quem vale a pena ficar, se as amizades ou o amor tem futuro ou não tem.

PEIXES

Bom período para ouvir muita música, buscar o contato com a natureza, cultivar paz e tranquilidade. Evite ambientes tóxicos, você está como uma esponja: atrai para si as energias do entorno. A proximidade da água é como um bálsamo para o corpo e a alma.

A Lua segue em seu signo, enquanto o Sol segue em Capricórnio. Em momentos de silêncio pode ouvir a intuição. É tempo de formatar seus sonhos, para canalizar a criatividade de forma mais prática, profissional e produtiva.