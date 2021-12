Horóscopo do dia: previsões para 1 de dezembro de 2021

Marcelo Dalla As previsões do horóscopo do dia trazem conselhos do que fazer para aproveitar ao máximos seu dia

ÁRIES

O período de fechamento e conclusões continua. A Lua minguante segue agora em Escorpião para ajudar nos diagnósticos. Se tiver uma questão pendente, um assunto mais profundo e investigativo, pode buscar esclarecimentos e solucioná-los. Marte continua com aspectos harmoniosos, aproveite para tomar iniciativas, concluir assuntos, alinhar interesses com parceiros e colaboradores. Mas é importante cultivar mais receptividade, controlar a ansiedade, respeitando o tempo certo das coisas e os limites dos outros.

TOURO

Investigações mais profundas ficam favorecidas com o ingresso da Lua minguante em Escorpião. O período é ideal para concluir de vez velhos assuntos, promover limpezas, eliminar algo que não quer mais para sua vida. Fique atento à sua intuição e tome nota das novas ideias para não deixar que elas escapem. Conte com mais dinamismo, mas é preciso conter a ansiedade, ganhar tempo para avaliar todas as possibilidades e amadurecer os projetos, perceber se são viáveis. Prefira concluir o que foi começado.

GÊMEOS

O período é de recolhimento e desintoxicação. A Lua minguante segue em Escorpião, é tempo de finalizar de vez o que o incomoda. Sol e Mercúrio indicam fluidez nos intercâmbios. Mas reserve tempo também para refletir e rever questões mal compreendidas. Vale estabelecer prioridades, cultivar organização. Tudo o não que passar no teste da verdade deve ser deixado para trás. Vivências curativas e transformadoras estão em pauta. Vale também pensar em novos estudos, especializações e aprofundamentos.

CÂNCER

A Lua minguante segue em Escorpião, favorecendo a intuição. Você pode mergulhar fundo em qualquer assunto e tomar iniciativas para buscar soluções. Aproveite também para relaxar, meditar, reservar tempo para tranquilizar a mente e as emoções. O período é de fechamento, conclusões, análises e introspecção. Uma fase mais indicada para quitar dívidas do que contrair outras. Passeios, meditação, música, cinema, contato com a natureza… tudo o que possa renovar as energias fica favorecido.

LEÃO

É tempo de expandir a consciência com estudos e ensinamentos elevados. O Sol segue em Sagitário, você está mais desapegado emocionalmente. A razão, a filosofia e a criatividade neste momento devem falar mais alto. Com a Lua minguante, tem um bom período também para concluir tarefas pendentes, esclarecer assuntos, buscar novas soluções para velhos problemas. Lembre-se que o crescimento só vem com trabalho sério e responsável. Procure priorizar os assuntos ao invés de querer resolver várias coisas de uma só vez.

VIRGEM

Período ideal para finalizações, análises e reflexões. A Lua minguante segue em Escorpião, pedindo que conclua vez velhos assuntos. Você pode ir direto ao ponto com mais objetividade. Ao mesmo tempo, mantenha uma postura receptiva, aproveite para ouvir sugestões e pontos de vista diferentes. Vênus segue com aspectos harmoniosos, favorecendo o alinhamento de interesses com parceiros e colaboradores. Vale também conter os gastos, é melhor poupar, quitar dívidas e concluir pendências do que investir em novos projetos.

Leia Também

LIBRA

Período conclusivo. A Lua minguante segue em Escorpião: bom momento para análises, terapias, introspecção, recolhimento e limpeza. Conte com sensibilidade e intuição para diálogos enriquecedores e profundas compreensões. Bom momento também para encontros íntimos. Você pode colocar seus relacionamentos familiares em ordem, fortalecer os laços de afeto e continuar promovendo melhorias, tanto no trabalho, quanto nas relações mais íntimas. É tempo de conversar, esclarecer, decidir e finalizar.

ESCORPIÃO

Período ideal para finalizações gerais. A Lua minguante segue em seu signo e o Marte segue com aspectos harmoniosos, garantindo garra e energia para iniciativas conclusivas. Cresce também o poder investigativo da mente, a perspicácia e a capacidade de encontrar respostas para antigas questões. Mas procure agir com ética, respeito, cordialidade e responsabilidade para não se envolver em confusões. Priorize a conclusão de assuntos. Vale gastar energia com passeios e atividades físicas para extravasar a ansiedade.

SAGITÁRIO

Momento propício para movimentar-se e finalizar tudo o que puder. Conte com energia encaminhar o que estava empacado. Conte também com criatividade para resolver assuntos pendentes. A Lua minguante segue em Escorpião e nada passa despercebido. Porém, evite forçar situações e bater de frente com as pessoas. Procure fazer tudo sem pressa. É bom reservar momentos de interiorização para perceber o que deve ser eliminado agora. Fique atento para as novas ideias que podem surgir, logo poderá impulsioná-las.

CAPRICÓRNIO

No pique da Lua minguante em Escorpião, é melhor que diminua o ritmo e continue a finalizar tudo o que estiver pendente. A dica é estabelecer prioridades e reservar tempo para relaxar também. Vale afastar-se um pouco do mundo para refletir melhor. É importante agora cultivar diplomacia, gentileza e pensamento positivo, para que possa concluir de vez velhos assuntos, sem envolver-se em disputas emocionais. Aproveite para ampliar sua consciência com terapias, leituras e investigações.

AQUÁRIO

Há muitos assuntos importantes para serem analisados, revisados e concluídos, mas tudo deve ser feito sem pressa ou ansiedade. Aproveite para organizar-se para não se perder entre tantos possibilidades e assuntos. A Lua minguante segue em Escorpião, pedindo curas, limpezas e conclusões gerais. Experimentar algo diferente e inusitado também pode renovar os ânimos e trazer boas inspirações. Prefira cultivar a autonomia e a liberdade de pensamento para agir com independência.

PEIXES

Com a Lua minguante em Escorpião, cresce a sensibilidade, a intuição fica mais afiada. Bom momento para exames, reflexões profundas e análises conclusivas. Aproveite para levar sua atenção ao coração, você pode agora compreender melhor suas emoções para equilibrá-las. Vale canalizar as emoções para atividades de cunho artístico e/ou espiritual. Desta forma pode viver profundas descobertas, expressar sentimentos, ganhar novas percepções acerca de si mesmo e de sua missão na vida.