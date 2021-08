Horóscopo do dia: previsões para 1 de agosto de 2021

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para todos os signos





ÁRIES

Você pode desacelerar para desfrutar da paisagem e degustar os prazeres simples que a vida oferece. Assim aproveita melhor as propriedades curativas da Lua minguante em Touro, que hoje se alinha com Netuno e Plutão. Vale deixar para trás hábitos indesejáveis, compreendendo o valor real das coisas. Conforto, segurança e satisfação ganham destaque. Sol e Mercúrio confrontam Saturno, pedindo mais cuidado com as palavras, os antídotos são: leveza, bom humor e compreensão.





TOURO

Com a Lua minguante em seu signo, cresce a necessidade de prazer, conforto, segurança e intimidade. É bom simplificar tudo o que for possível. A Lua combina forças com Netuno e Plutão: invista na saúde, na positividade e na restauração das energias. A semana é de finalizações e recolhimento, não é bom forçar situações. Período ideal para avaliar seu crescimento e determinar quais serão as metas do próximo ciclo lunar, que chegará no dia 08. Invista nos bons sentimentos, nas artes, nos assuntos elevados.

GÊMEOS

Convém eliminar o que não deseja mais para sua vida e criar espaço para as novidades que chegarão na próxima semana, com a próxima Lua nova. Aproveite para concluir assuntos, avaliar o quanto cresceu e estabelecer as metas do próximo ciclo. É bom evitar confrontos e cobranças. Invista nos sentimentos mais elevados e nos assuntos inspiradores. Uma postura mais receptiva e introspectiva deve prevalecer com a Lua minguante em Touro. A vontade é de cercar-se de coisas belas, conforto, qualidade e tranquilidade.

CÂNCER

Período ideal para restaurar forças, desacelerar, distribuir carinho e afeto. A Lua minguante em Touro envia energias de cura, rejuvenescimento e restauração, pois hoje combina forças com Netuno e Plutão. Reflita sobre o que pode mudar em sua vida para evoluir e crescer, prefira atividades mais simples e prazerosas. O mundo interior está ativado. Procure cercar-se de pessoas queridas. É bom vigiar os pensamentos e as palavras, para evitar posturas negativas. Aproveite para alimentar-se com mantras, afirmações e visualizações positivas.

LEÃO

Com a Lua minguante em Touro, conforto e afeto ganham desaque. Invista nos prazeres saudáveis e na beleza da alma. Vale passar mais tempo sozinho, refletir e estabelecer as próximas metas. O que deve mudar em sua vida? Quais os projetos que pedem continuidade, perseverança e dedicação? O que deve ser deixado para trás? Procure relaxar para evitar disputas, evite forçar situações. Você pode investir em terapias, limpezas, meditação e conversas curativas, aquelas que proporcionam compreensões profundas.

VIRGEM

A Lua minguante segue em Touro e faz aspectos harmoniosos: procure abrir espaço para coisas que ofereçam prazer, conforto e praticidade, aproveite para demonstrar seu carinho e retribuir demonstrações de afeto. Mercúrio confronta Saturno, que pede mais responsabilidade com as palavras, evite alimentar críticas ou exigências. É importante vigiar os pensamentos, relaxar, meditar, deixar a vida fluir sem ansiedade, sem alimentar posturas pessimistas e derrotistas. Um novo ciclo lunar chegará no próximo dia 8.

LIBRA

Uma postura mais acolhedora, dócil e receptiva deve prevalecer com a Lua minguante em Touro. Priorize a segurança, o bem estar, a cordialidade e o afeto. Procure se desligar um pouco do burburinho, relaxar e cultivar pensamentos otimistas. Descarte o que for desnecessário para que possa prosseguir mais leve. Hoje a Lua se alinha com Netuno e Plutão, prometendo mais intuição, favorecendo a renovação das energias. Momentos de meditação, tranquilidade e interiorização são bem vindos e necessários para restaurar energias.

ESCORPIÃO

A Lua minguante segue em Touro e combina forças com Plutão, trazendo energias curativas e restauradoras. Aproveite para cuidar de seu equilíbrio. Reciclagens e finalizações estão em pauta. É tempo de colocar a vida em ordem e conter a agitação para estar em paz com tudo e com todos. Continue a evitar disputas ou críticas, não é hora de forçar situações. Já sabe quais as novas intenções que irá plantar? Procure concluir o que for possível, abrir espaço para o novo ciclo que terá início no próximo dia 8.

SAGITÁRIO

Período ideal para cuidar do bem estar e do equilíbrio emocional. Com a Lua minguante em Touro, reserve momentos para relaxamento e harmonização. Bom período para cultivar mais recolhimento. Aproveite para cuidar bem de si mesmo, com mais meditação, descanso e atividades que alimentam a alma. Lua, Netuno e Plutão se combinam para trazer inspiração. Você pode deixar para trás o que já está ultrapassado, em nome de um futuro melhor. A próxima semana é de finalizações, a Lua nova chegará no dia 8.

CAPRICÓRNIO

Quando formamos um conceito rígido sobre algo que não conhecemos a fundo, apoiados em crenças e sentimentos limitantes, alimentamos um “pré-conceito”. Cuidado com as palavras! É importante ampliar a visão, ouvir a intuição, repensar filosofias, crenças e conceitos rígidos com mais discernimento. Com a Lua minguante em Touro, é bom desacelerar para saborear as coisas boas da vida. Atividades ligadas à cura e restauração ficam favorecidas neste domingo. Uma postura mais reflexiva e introspectiva é recomendada.

AQUÁRIO

Período de finalizações importantes, algo novo está em pleno processo de gestação. Situações do passado pouco a pouco se acomodam em seu lugar. Aproveite para colocar um ponto final no que for possível, mas sem ansiedade. A decisão final de muitos assuntos será sua, mas procure ouvir a opinião dos outros. Dê atenção e carinho às pessoas que ama, lembre-se que o bem comum vem antes do bem pessoal. Você pode aproveitar também para jogar fora aquela tralha que você continua guardando e nem sabe porquê.

PEIXES

Bom momento para concluir assuntos, refletir sobre as vitórias, erros e acertos das últimas semanas. Os processos de cura e regeneração ficam favorecidos pela harmonia entre Lua, Netuno e Plutão. Evite iniciar algum projeto agora. Siga no ritmo da Lua minguante em Touro, que é o de finalizar pendências, desacelerar e descansar. A próxima semana é ideal para conclusões, fechamento e finalizações gerais. Aproveite o domingo para meditar, conectar-se com a intuição e as energias mais elevadas.