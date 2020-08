Horóscopo do dia: previsões para 1 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Quanto mais consciência puder cultivar em suas iniciativas, melhor. Procure usar a razão e o bom senso. Vale gastar a energia acumulada com movimento e atividades criativas. Impaciência e inquietação continuam em pauta com a combinação entre Lua e Marte. É importante redobrar controlar a agressividade para não ferir as pessoas ou a si mesmo. A Lua segue em Capricórnio, aproveite para cultivar realismo. Você pode introduzir novidades em sua vida com sabedoria. discernimento e maturidade.

TOURO

Continue a cultivar responsabilidade e competência, invista em aprimoramentos gerais. A Lua segue em Capricórnio, pedindo que persevere em seus objetivos e mantenha os pés no chão. Priorize o que for mais prático, o que tem mais chances de resultados e o que for mais econômico. Doses de cordialidade e prudência são importantes. Lua Marte e Júpiter se combinam, o clima é de impaciência. Procure cultivar espaço também. Um passeio pode ser bom para espairecer, gastar energia e pensar na vida.

GÊMEOS

O raciocínio lógico, o poder de síntese, a praticidade, o aperfeiçoamento de habilidades e o desenvolvimento pessoal continuam em destaque. Mercúrio confronta Saturno: esteja atento para evitar críticas, discussões acaloradas e conflituosas. Com a Lua em Capricórnio, uma postura mais pragmática e responsável deve prevalecer. É importante interagir com maturidade. Os discursos podem se tornar exaltados, há tendência para reações desproporcionais. Não vale a pena tentar provar que tem razão.

CÂNCER

A Lua segue em Capricórnio, é importante cultivar realismo e objetividade. Atitudes mais maduras e compromissadas podem contar muitos pontos a seu favor. Lua, Marte e Júpiter se combinam, garantindo energia e coragem. Porém, esteja atento para a impaciência e a intolerância, que testam sua consciência e seu comprometimento. O período pode ser bom para planejamentos, aprofundar assuntos, ou mesmo para a retomada de projetos que haviam sido abandonados anteriormente.

LEÃO

Procure não se sobrecarregar de obrigações. Lua, Júpiter e Marte se combinam, pedindo cuidado com a impulsividade e a pressa. Atenção e prudência são necessárias. É importante evitar embates, procure ser generoso em seus julgamentos. Não insista em impor suas opiniões, pois podem gerar conflitos ou rompimentos. Invista na expressão criativa, no alto astral e nos momentos prazerosos. Vale deixar para trás velhos hábitos que o prejudicam, para que possa aprender a viver de forma mais tranquila e relaxada.

VIRGEM

Lua e Júpiter desafiam Marte: é importante controlar a impaciência e a pressa. Evite cobranças, críticas e disputas. Vale fazer intervalos no trabalho para espairecer e praticar alguma atividade física. Enquanto isso, a Lua segue em Capricórnio: seus movimentos podem ser mais estratégicos, conscientes e focados nas soluções. As dificuldades e os desafios pelos quais a humanidade passa tocam seu coração, estimulam o espírito de grupo, a vontade de crescer, de unir esforços para trazer novas alternativas.

LIBRA

Hoje a Lua encontra Júpiter e desafia Marte, doses de comedimento são importantes. Vale também evitar grandes gastos, expectativas grandiosas ou ambiciosas demais. A ética deve vir acima de tudo. Para que possa conquistar novos horizontes, vale investir na organização, na saúde, no planejamento e dar tempo ao tempo. A Lua em Capricórnio favorece aprimoramentos gerais, inclusive em relação a si mesmo. Você pode se tornar mais consciente de suas falhas e limitações, mas também de suas capacidades.

ESCORPIÃO

Evite opiniões excessivamente duras ou críticas. Procure ser maleável em suas posições, saiba mudar quando necessário. É importante gastar energia, mas evite também a pressa e a afobação. Lua e Júpiter desafiam Marte, indicando um período de ânimos acirrados. A Lua cresce em Capricórnio: com calma, prudência, capacidade de observação e discernimento, você pode fazer melhores escolhas. Pode aprimorar seu serviço, seu projeto, ou seu produto. Vale também investir em limpezas e desintoxicações.

SAGITÁRIO

Atenção para não exagerar na pressa, na agressividade ou na impulsividade. É fundamental investir na integridade, na ética e no profissionalismo. Cuide para não se tornar orgulhoso ou exigente demais. Júpiter e Plutão seguem em juntos, a fase é de limpeza e de transformações. Aproveite para refletir sobre sua relação com os bens materiais. Saúde, amor, amizade, sabedoria e desenvolvimento espiritual: estas são as verdadeiras riquezas. Você prospera quando ajuda os outros a prosperarem.

CAPRICÓRNIO

Evite posturas muito ríspidas, cuidado para não ferir as pessoas. É importante investir na cordialidade, no respeito, na gentileza e na educação. Assim pode fazer bons contatos e crescer profissionalmente, deixando de lado críticas e reclamações. Aproveite que a Lua segue em seu signo para traçar objetivos visando o melhor aproveitamento de suas ideias e a melhor canalização de seus esforços. Seja prático e objetivo, mas não se esqueça de se permitir o prazer. Bom também para limpezas, processos de cura, desintoxicação e transformações.

AQUÁRIO

Você, que já tem o dom de olhar para o futuro, pode encontrar novos caminhos para velhos desafios. Marte desafia Júpiter e dinamiza o período, mas é preciso atenção para atitudes impensadas e palavras duras. Procure manter-se cordial e flexível. A Lua em Capricórnio pede objetividade e realismo. Você pode gastar energia com caminhadas e lazer, também reservar momentos para atividades e terapias tranquilizantes. Relaxe com boa música, procure meditar, respirar, passear em lugares tranquilos.

PEIXES

Tudo com deve ser feito com mais realismo, critério e objetividade. Evite discussões improdutivas. A Lua continua em Capricórnio, aproveite agora para organizar a vida, estabelecer prioridades, demonstrar competência no trabalho, aprimorar técnicas e habilidades para que possa ganhar terreno. Período bom para contatos e planejamentos de longo prazo. É bom controlar a impaciência. Você pode colocar-se em movimento com atividades físicas, lazer e diversão. Mas sem pecar pelo excesso e pela imprudência.