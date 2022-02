Horóscopo do dia: previsões para 09 de fevereiro de 2022

Marcelo Dalla O horóscopo do dia traz as previsões do signo e ascendente para você aproveitar as oportunidades da vida

ÁRIES

A curiosidade fica ampliada com a Lua em Gêmeos e o Sol em Aquário. Esteja aberto para conversar, ouvir, aprender algo novo ou mudar de ponto de vista, caso seja preciso. Leveza e adaptabilidade são as qualidades em destaque. O período tende a ser produtivo com o encontro de Vênus e Marte em Capricórnio, você pode adiantar as tarefas e negociações mais importantes, fazer o tempo render mais. Aliás, com todos os planetas em rota direta, é pra frente que se anda! Vale abrir espaço para novas soluções e propostas originais também.

TOURO

Dia bom para exercitar habilidades sociais e diplomáticas, pesquisar novas soluções e estratégias. A Lua segue em Gêmeos, favorecendo o pensamento e a expressão das ideias. Todos ficam mais curiosos e extrovertidos, inclusive você. Aproveite para se entrosar e interagir com o mundo. Em bate-papos agradáveis boas ideias podem surgir. Vênus e Marte seguem juntos em Capricórnio para favorecer o comprometimento. Você pode alinhar interesses com parceiros e colaboradores com mais objetividade.

GÊMEOS

A Lua segue em seu signo, enquanto Mercúrio segue junto com Plutão: você fica mais profundo, os diálogos e as compreensões ganham potencial transformador. Aproveite para investir em pesquisas, estudos, terapias e investigações. Você pode dar vazão ao seu espírito questionador e seguir em frente com boas descobertas. Assuntos profissionais também estão favorecidos, Mercúrio segue em Capricórnio para favorecer a produtividade e a boa administração do tempo. Caminho livre para seus projetos!

CÂNCER

É tempo de questionar e aprender coisas novas. A Lua segue em Gêmeos: o caminho fica livre para intercâmbios, encontros e deslocamentos. Você pode expressar ideias e sentimentos com mais leveza e sensibilidade. Pode também circular a atualizar informações. Aproveite para buscar influências positivas para sua vida, aproximar-se de pessoas sábias e iluminadas. Desta forma se conecta cada vez mais com sua missão e encontra formas criativas para ampliar seus lucros, seguindo o caminho do coração.

LEÃO

A Lua segue no comunicativo Gêmeos e o Sol segue em Aquário, prometendo dinamismo e extroversão para bons encontros. Aproveite para socializar, mostrar-se generoso e bem-humorado. Você pode também expor ideias, fazer planos, alinhar interesses, ler, pesquisar, tirar dúvidas, preparar lançamentos e divulgações para a próxima semana. É sempre bom lembrar que o Sol segue no signo oposto, você vive um período social. Adaptabilidade, diplomacia e doses de humildade são necessárias para que possa avançar.

VIRGEM

Bom período para interagir com mais leveza. A Lua cresce em Gêmeos, inspirando curiosidade. Mercúrio segue junto com Plutão: sua sensibilidade ganha destaque, você pode dar continuidade aos projetos iniciados com mais intuição e inspiração. Conte com mais determinação e objetividade também, você pode avançar com um ritmo mais estável nas tarefas. Vários planetas seguem em Capricórnio, fica mais fácil perceber quais assuntos e projetos merecem seu empenho, sua perseverança.

LIBRA

Espontaneidade, curiosidade e a capacidade de encontrar soluções criativas estão em destaque com o Sol em Aquário e Lua em Gêmeos. A cada dia cresce a vontade de conquistar e inovar, é tempo de seguir com mais inspiração. Aproveite para programar encontros, Vênus e Marte segue juntos, favorecendo também o comprometimento em acordos. Tudo o que possa promover entendimento ganha destaque. Bom período também para organizar as finanças, com mais maturidade em suas escolhas e prioridades.

ESCORPIÃO

Vários planetas seguem em Capricórnio: Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão. Projetos, acordos e assuntos profissionais podem ser encaminhados com mais comprometimento e determinação. Aproveite para avançar com mais garra, mais empenho. Desentendimentos podem ser dissolvidos com boas doses de objetividade. A colaboração está favorecida, os relacionamentos ganham pitadas de libido. Evite ficar muito tempo parado! Aproveite para sair da estagnação, movimentar a energia do corpo, da casa e das ideias.

SAGITÁRIO

O período tem potencial produtivo e dinâmico. A Lua segue em Gêmeos, favorecendo contatos, reuniões, propostas, conversas e intercâmbios. O clima é de extroversão e espontaneidade. Conte com inspiração para expressar ideias e sentimentos. Você pode programar conversas agradáveis com os amigos, esclarecer mal-entendidos, elaborar projetos ou passar em revista os últimos detalhes de seu plano. Com o Sol em Aquário, a liberdade de pensamento e de expressão ganha especial significado.

CAPRICÓRNIO

Inteligência, curiosidade e expressividade ganham destaque. A Lua segue em Gêmeos, prometendo mais movimento e curiosidade. A comunicação fica mais ágil, atividades físicas e culturais ficam favorecidas. Aproveite para interagir com o mundo, inteirar-se das novidades e conversar sobre assuntos importantes. Além disso, Vênus combina com Marte em seu signo para favorecer a colaboração, as parcerias e acordos. Já no final do dia, um pouco de silêncio e introspecção também são bem-vindos.

AQUÁRIO

Cresce a vontade de encontrar os amigos para boas trocas intelectuais. A Lua segue em Gêmeos, favorecendo intercâmbios. Você pode contar com curiosidade, boa capacidade de expressão e mais criatividade. Os caminhos estão abertos para os novos projetos, os contatos, os estudos e todo tipo de intercâmbio. Estudos, leituras, conversas e aprofundamentos podem renovar as energias e trazer novas inspirações. Portanto, é hora de sair da toca e mostrar seu melhor para o mundo.

PEIXES

Aproveite o período para reflexões e bons diálogos. Os processos mentais ficam ativados com a Lua em Gêmeos. Além disso, Mercúrio segue junto com Plutão, favorecendo o entendimento e os intercâmbios. É tempo de rever o quanto avançou, perceber o desenvolvimento que conseguiu nos níveis humano, material e social para que possa dar um salto após seu aniversário. Procure também renovar sua fé e cultivar ideais elevados. É fundamental uma atitude positiva para que se comece a criar agora um novo ciclo de conquistas.