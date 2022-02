Horóscopo do dia: previsões para 06 de fevereiro de 2022

Marcelo Dalla As mandalas do horóscopo do dia são desenhadas pelo astrólogo Marcelo Dalla

ÁRIES

Bom período para iniciativas e movimento, evite ficar muito tempo parado. Atenção no período da tarde: a Lua segue em seu signo e se desalinha com Plutão, indicando possíveis turbulências. Ao invés de entrar em conflitos, você pode se libertar e deixar para trás situações que já não condizem com sua consciência. Procure respeitar seus limites, planejar suas ações, estabelecer metas e cultivar clareza de intenções. É importante cultivar autonomia, dando espaço para si mesmo e os outros.

TOURO

Bom dia para interagir com o mundo, colocar-se em movimento e tomar diversas providências. No pique acelerado da Lua em Áries você pode agir com confiança, garra e dinamismo. Divulgações, estudos, leituras e contatos estão favorecidos. Porém, é importante evitar confrontos, críticas e reclamações, principalmente no período da tarde. Aproveite para aprender novas técnicas, conhecer pessoas, abrir mercados, inovar produtos e serviços, expandir fronteiras com novos conhecimentos.

GÊMEOS

Investigações ganham destaque. Mercúrio continua junto com Plutão: bom para contatos, boas conversas, compreensões valiosas. Procure agir com autonomia e autoestima também, aproveite para trocar informações e adiantar todos os assuntos possíveis. A Lua segue em Áries, pedindo ação, independência e liberdade. Porém, cuidado para não bater de frente com ninguém, principalmente na parte da tarde. Lua e Plutão pedem cuidado com radicalismos e situações arriscadas. Evite alimentar disputas.

CÂNCER

O clima de movimento e dinamismo continua com a Lua em Áries. Mas na parte da tarde a Lua se desentende com Plutão, procure resguardar-se de situações tensas ou arriscadas. Evite exigir demais de si mesmo e dos outros, é importante pegar mais leve. Você pode investir em divulgações e contatos. Já no período da noite a Lua ingressa em Touro e o clima fica mais ameno. Noite boa pra cultivar conforto e tudo o que mais gosta. Você pode descansar e desfrutar do que construiu.

LEÃO

O período dinâmico continua, com a Lua em Áries. Invista no movimento, na ação, no impulso inicial de seus projetos. Bom dia para circular, tomar providências, romper com situações aprisionadoras e limitantes. Evite tarefas muito repetitivas, prefira atividades independentes e inovadoras. Cresce a vontade de realizar projetos, concretizar planos, engatilhar assuntos profissionais. Mas tudo deve ser dosado para que não haja confronto com autoridades ou rompimentos em suas relações. Invista na gentileza e na diplomacia.

VIRGEM

É tempo de novos empreendimentos, novas metas e novos projetos. As iniciativas estão favorecidas e potencializadas pela Lua em Áries. Arregace as mangas para aproveitar as oportunidades, conte com mais energia e criatividade. As ideias inovadoras, as tendências vanguardistas e a liberdade de ação ganham a preferência. Continue também aberto para novas amizades e parcerias. Aproveite para unir forças e angariar colaboradores para seus projetos. Com Mercúrio e Plutão juntos, estudos e aprofundamentos estão favorecidos.

LIBRA

Muitas ideias e inspirações estão em pauta, aproveite o período para sair da estagnação e colocar-se em movimento. Escolha as mais viáveis e construtivas com planejamento realista e consistente. Na parte da tarde é preciso mais cuidado ao expressar ideias e sentimentos. Procure cultivar uma postura mais prudente e atenciosa. Esteja sempre aberto para ouvir. Esteja aberto também para encantar-se com as artes, a magia da vida, a compaixão, tudo o que possa elevar a alma e abrir o coração.

ESCORPIÃO

A Lua continua em Áries, você pode tomar iniciativas com autonomia. Pode também cultivar força, coragem e dinamismo. É importante gastar energia, ou pode ficar ansioso. Porém, na parte da tarde a Lua desafia Plutão, pedindo cuidado com confrontos. Cuide para não exagerar no orgulho, nas desconfianças e reclamações. É melhor dar espaço para si mesmo e para os outros, esse clima logo passa. Conte com mais disposição para atividades físicas, mas procure evitar imprudências e iniciativas arriscadas.

SAGITÁRIO

Nada de preguiça, nem de desânimo! Você pode fazer contatos, tomar atitudes, buscar novos negócios, aprendizados, recursos e técnicas. Mercúrio e Júpiter favorecem o pensamento positivo. Aproveite para investir no bom humor e na gentileza. Demonstre suas habilidades, seus talentos, sua criatividade e sua competência. É tempo de iniciativas objetivas para que possa crescer no trabalho. Está mais fácil agir estrategicamente, pensar em resultados de médio e longo prazo. Trace caminhos, identifique-se com as soluções.

CAPRICÓRNIO

Cuidado com atitudes impulsivas, imediatistas e imprudentes. Lua e Plutão indicam possíveis turbulências na parte da tarde. Fuja de brigas e discussões. Com a Lua em Áries, é importante gastar energia para evitar a ansiedade, a intolerância ou a inquietação. A preferência vai para atividades que possa exercer com autonomia e liberdade. No período da noite o clima melhora. Aproveite para refletir sobre como pode trazer suas inspirações e visões para a realidade, procure estabelecer objetivos e estratégias.

AQUÁRIO

Hoje é um daqueles dias em que não se deve ficar muito tempo preso, estagnado ou parado. A Lua continua em Áries, inspirando ação, dinamismo, vontade de mudar e inovar. É hora de deixar situações desgastadas e repetitivas para trás. Vale encontrar novas alternativas, movimentar as energias do corpo, da casa ou do local de trabalho. Mas atenção para não exagerar na velocidade ou na impulsividade. Assim pode evitar imprevistos ou disputas. Doses de prudência e tranquilidade são os antídotos.

PEIXES

Intuição, inspiração, imaginação e criatividade continuam em alta. Marte e Júpiter seguem em harmonia, indicando mais sensibilidade, despertando seu interesse por assuntos artísticos, favorecendo a dança e o movimento. Mas é importante respeitar seus limites energéticos, mantenha os pés bem colados ao chão. Anote suas ideias, lembre-se que os projetos estão em plena fase de gestação. Fique atento para novas ideias e insights que podem surgir em sonhos, meditações e momentos de relaxamento.