Horóscopo do dia: previsões para 05 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla As previsões do horóscopo do dia trazem conselhos do que fazer para aproveitar ao máximos seu dia

ÁRIES

Conte com mais energia: a Lua segue em Leão, combina forças com Sol e Marte. Você pode tomar diversas iniciativas, cultivar a autoestima e contagiar a todos com sua alegria. Vale também investir no prazer, nas atividades criativas e recreativas, no lazer e na diversão. Período favorável para bons contatos, aproveite expandir sua rede social. Além disso, Vênus combina forças com Netuno, prometendo mais inspiração, sensibilidade e empatia. Esteja aberto para dialogar com mais compreensão.

TOURO

Você pode investir em parcerias, no fortalecimento das relações de afeto, no esclarecimento de velhos assuntos. Vênus combina forças com Netuno, ativando os afetos, a sensibilidade e o bom gosto. Enquanto isso, a Lua segue no festivo Leão, favorecendo as celebrações e a alegria de viver. O período ganha um tom de brilho, prazer e extroversão. Vale caprichar no visual e cultivar autoestima. Mas hoje a Lua desafia Vênus, melhor evitar grandes investimentos. Prefira concluir o que já estava em andamento.

GÊMEOS

Contatos produtivos podem ajudá-lo a concluir assuntos. As forças combinadas de Vênus e Netuno inspiram mais sensibilidade, compreensão, romantismo e cordialidade. Bom período para o planejamento financeiro e os cuidados com a aparência pessoal. Cresce a vontade de abarcar mais, de aprender, expandir a consciência e ampliar a visão do mundo. Mercúrio segue no expansivo Sagitário, você pode aproveitar o período para esclarecer dúvidas, atualizar informações, fazer declarações, expressar ideias e sentimentos.

CÂNCER

Você ganha mais confiança e autoestima com a Lua em Leão, que hoje se alinha com Sol e Marte: conte com doses extras de força, iniciativa e coragem para abrir caminhos. Você fica mais solto, confiante e espontâneo. Bom dia para encaminhar assuntos pendentes ou fazer algo novo, experimentar um caminho diferente, surpreender alguém com elogios, declarações de amor, um presente ou um convite inesperado. O período é bom também para namoro, lazer, passeios, atividades de cunho artístico ou criativo.

LEÃO

Está mais fácil cultivar confiança em si mesmo e em sua capacidade criativa. A Lua continua em seu signo, hoje combina forças com Sol e Marte. Mais confiança, garra, energia e coragem para colocar-se em movimento e tomar diversas iniciativas. Mas procure deixar de lado as competições, aproveite para abrir seu coração, dialogar com empatia e promover a cura em seus relacionamentos. Vale demonstrar afeto e gratidão, programar atividades de lazer e aproveitar bons momentos com quem ama.

VIRGEM

Conte com mais humor na comunicação. Com abertura para expressar suas ideias e trocar experiências, boas oportunidades podem surgir. Bom período para ouvir opiniões diversas. Com Mercúrio em Sagitário fica mais fácil cultivar pensamentos positivos e elevados. Você segue mais aberto e comunicativo, mas é melhor ponderar, evitar a pressa, o desgaste energético e as negociações precipitadas. Qualquer novidade pode ser introduzida com praticidade e que critério, para que haja crescimento pessoal e profissional.

LIBRA

Sábado favorável para diálogos inspirados e sensíveis, contatos e conversas esclarecedoras. A Lua segue em Leão, enquanto Vênus se combina com Netuno: aproveite o momento para finalizações gerais com criatividade, colaboração, afeto e inspiração. Boas oportunidades podem surgir. Encontros românticos, atividades artísticas, bom gosto e refinamento estão na pauta do período. Aproveite para alimentar a alma com cultura e assuntos elevados, soltar a imaginação, conversar com mais prazer e sedução.

ESCORPIÃO

Você pode seguir mais sedutor com Vênus em seu signo. Conte também com mais confiança e entusiasmo para bons contatos e boas oportunidades. Além disso, a Lua segue em Leão: um convite para a diversão, o lazer e o contato com as crianças. A preferência vai para atividades que possa exercer com liberdade, em espaços amplos e arejados. Procure gastar energia com iniciativas em nome do bem estar, da qualidade de vida, da confiança em seu potencial, das conquistas objetivas, práticas e positivas.

SAGITÁRIO

Continue cultivando a confiança em si, no seu trabalho e nas suas criações. A Lua segue em Leão, fica mais fácil contagiar a todos com suas ideias, tomar iniciativas, agir com coragem e autenticidade. Mas procure conter a vontade de dar ordens, criticar e querer controlar os outros. Pelo contrário, prefira distribuir elogios, cultivar flexibilidade, abrir-se para novas correntes de pensamento e soluções alternativas. O período é bom para investir em contatos, estudos, atividades artística, culturais e tudo o que possa trazer inspiração.

CAPRICÓRNIO

Até o seu aniversário você vive o final de um ciclo: prefira concluir assuntos que já estão em andamento e vêm se arrastando. Evite acumular muitos compromissos e iniciar algo novo. Limpezas, percepções e finalizações importantes estão em pauta. Assuntos de cunho espiritual, introspectivo e transcendental estão favorecidos. Vênus se combina com Netuno, prometendo inspiração. É importante reservar momentos para ficar sozinho, cuidar da saúde com uma dieta balanceada e descansar mais.

AQUÁRIO

É tempo de cultivar a conexão com o coração e alimentar a sua criança interior. A Lua segue em Leão, favorecendo as atividades criativas, divertidas e prazerosas. Aproveite para cultivar alegria, fazer bons contatos e programar encontros. O período é de desinibição e espontaneidade. Além disso, Vênus e Netuno se combinam e também favorecem a inspiração, o refinamento, a arte, a beleza e a harmonia. Fica mais fácil cultivar essas qualidades para ficar de bem com a vida e atrair novas oportunidades.

PEIXES

Bom dia para cultivar a alegria de viver. O clima de otimismo, alto astral e a alegria e entusiasmo contagia cada vez mais suas ações. Bom período para fazer contatos, ativar ligações, investir nas atividades inspiradoras e na convivência com quem ama. Vênus se combina com Netuno, favorecendo o amor, a sedução, a generosidade, a confiança e os ideais elevados. Aproveite também para pensar em novas formas de prosperar, conectado com as mais elevadas energias de amor e gratidão.